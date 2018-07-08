2,5 yaÅŸÄ±ndayken istismara uÄŸradÄ±, dava 7 yÄ±lda sonuÃ§landÄ±

HadÄ±mÄ±, idamÄ± bÄ±rak sÃ¼ren davalara bak: 2.5 yaÅŸÄ±ndayken istismar edilen bir Ã§ocuÄŸun 7 yÄ±l sÃ¼ren dava anatomisini Ã§Ä±kardÄ±k.

Gizem ÖRNEK

Ä°stanbul

Çocuk istismarÄ±nda ülke tablosu nasÄ±l bir karanlÄ±k içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n özeti gibi. Bu tablonun deÄŸiÅŸmesini neredeyse herkes istiyor. Ama kimisi “cezalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nda” hatta hatta idam ve hadÄ±mda arÄ±yor çareyi, kimisi ise “hayÄ±r” diyor, çünkü biliyor ne cezalarÄ± artÄ±rmak ne de suçu iÅŸleyenleri ortadan kaldÄ±rmak deÄŸil çözüm.

Çünkü sorun “bir kiÅŸiden” büyük, çünkü sorun “tek bir ÅŸeyden” kaynaklanmÄ±yor. Çünkü sorun “sistem”.

Bununla ne demek istediÄŸimiz daha açÄ±kça anlaÅŸÄ±lsÄ±n diye can yakan bir istismar davasÄ±nÄ±n anatomisini çÄ±kardÄ±k size.

2.5 yaÅŸÄ±ndayken yakÄ±n bir akrabasÄ± tarafÄ±ndan istismar edilen bir çocuk. Tam 7 yÄ±l süren, sürekli baÅŸa dönen bir dava. Ancak ailenin Ä±srarlÄ± mücadelesiyle elde edilen adalet.

Bu çocuk ‘ÅŸanslÄ±’ olanlardan; çünkü ailesi ona sahip çÄ±kmÄ±ÅŸ, tüm baskÄ±larÄ± göÄŸüslemek için uÄŸraÅŸÄ±p didinmiÅŸ, ne yapabileceklerini bilenlere danÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve vazgeçmemiÅŸler adalet arayÄ±ÅŸÄ±ndan.

DüÅŸünün; aslÄ±nda olmasÄ± gereken olduÄŸu için, ailesi vazgeçmediÄŸi ve elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ± için, çocuÄŸun örselenmemesi için olanaklar yaratabildikleri için ‘ÅŸanslÄ±’ addediliyorsa bir çocuk, o ülkede çocuklarÄ±n hali nicedir...

Hep tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mesele; önemli olan suçu en yüksek cezayla cezalandÄ±rmak deÄŸildir, o suçun iÅŸlenmesini önlemek, suç ortaya çÄ±ktÄ±ktan sonra ise esas olarak çocuÄŸu koruyan ve iyileÅŸtirmek için devletin tüm olanaklarÄ±nÄ± seferber etmek, faili ise hÄ±zlÄ± ve adaletli bir biçimde yargÄ±lamak ve bir daha bu suçun iÅŸlenmesine izin vermeyecek bir kararlÄ±lÄ±k ve tutarlÄ±lÄ±kla suçla mücadele etmek...

Peki somut durum bu “olmazsa olmaz”Ä±n neresinde?

Türkiye’nin dört bir yanÄ±ndan ÅŸiddet baÅŸvurularÄ± alan ve yüzlerce davada maÄŸdurlara mihmandarlÄ±k eden kadÄ±n örgütlerinden Türkiye KadÄ±n Dernekleri Federasyonundan Canan Güllü’nün bir vaka deneyimi üzerinden anlattÄ±klarÄ±yla çÄ±kardÄ±k bu dava anatomisini...

Meselenin ne idamda ne hadÄ±mda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tane tane anlatmak, sorunun toplumuyla, askeri polisiyle, sosyal hizmetleri ve adalet sistemiyle, zihniyeti ve politikalarÄ±yla koskoca bir sistemde olduÄŸunu göstermek için...

KARAKOL, JANDARMA, ÇÄ°M, MAHKEME, ADLÄ° TIP, PSÄ°KOLOG...

2,5 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z çocuÄŸu geniÅŸ aile içinden bir erkek tarafÄ±ndan istismar ediliyor.

Aile, çocuÄŸunun davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan fark ediyor durumu. Hemen “Ne yapabiliriz” refleksiyle davranarak karakola baÅŸvuruyor.

Karakolda, olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgenin polis yetkisinde olmadÄ±ÄŸÄ± söylenerek aile jandarmaya yönlendiriliyor.

Jandarma karakolunda anne babanÄ±n ifadesi alÄ±nÄ±yor, ifadenin ardÄ±ndan çocuÄŸun Çocuk Ä°zlem Merkezine (ÇÄ°M) nakledilmesine karar veriliyor. Ancak olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ilde ÇÄ°M olmadÄ±ÄŸÄ± için çocuk ve aile, izlem merkezinin olduÄŸu bir ile nakledilmek zorunda kalÄ±yorlar. Bu transfer iÅŸlemi 4 saat sürüyor. 4 saat boyunca 2.5 yaÅŸÄ±ndaki çocuk karakol ortamÄ±nda bekletiliyor.

ÇÄ°M’e ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda psikolog eÅŸliÄŸinde savcÄ± tarafÄ±ndan çocuÄŸun ifadesi alÄ±nÄ±yor. Ä°fadenin alÄ±nmasÄ±yla süreç mahkemeye taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ oluyor.

Mahkeme kararÄ±yla fail gözaltÄ±na alÄ±narak getiriliyor. Ä°lk ifadesinde suçlamalarÄ± reddediyor, “Ben sevmek için dokundum herhangi bir istismar yok, çocuk yanlÄ±ÅŸ anlamÄ±ÅŸ” diye ifade veriyor.

Bu ifade sonucu fail tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±lÄ±yor.

Bu süreçte maÄŸdur çocuk tamamen ailesinin olanaklarÄ±yla bir psikologdan destek alÄ±yor. Bu görüÅŸmelerde bu istismarÄ±n ilk olmadÄ±ÄŸÄ±, aynÄ± kiÅŸinin daha önce de çocuÄŸu pek çok kez istismar ettiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

Bu kez de çocuk muayene için Adli TÄ±p’a gönderiliyor ve Adli TÄ±p Raporunda istismarÄ±n emareleri ortaya çÄ±kÄ±yor.

Bu süreçler tabii 1-2 günlük süreçler deÄŸil, her bir geliÅŸme arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 6 aylÄ±k zamanlar var ve dolayÄ±sÄ±yla istismar, sürekli hem çocuÄŸun hem ailenin gündemini iÅŸgal etmeye devam ediyor...

Aile dava süresince çok daha fazla zorlukla baÅŸ etmek zorunda kalÄ±yor. Çünkü istismarcÄ±, aile içinden biri. Ve aile bireyleri de hÄ±zla olayda taraf olmaya baÅŸlÄ±yor. Çok sayÄ±da insan istismarcÄ±dan yana tutum alÄ±rken, çocuÄŸu ve anne-babasÄ±nÄ± iftira atmakla suçluyorlar. Anne baba ise bunlar karÅŸÄ±sÄ±nda da serinkanlÄ± davranarak çocuÄŸu aile ortamÄ±ndan, ön yargÄ±lÄ± ve suçlayÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlardan uzak tutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. BulunduklarÄ± ilden taÅŸÄ±nmak zorunda kalÄ±yorlar, çocuÄŸu da kimseyle görüÅŸtürmüyorlar.

TUTUKLAYIN, SALIVERÄ°N, TUTUKLAYIN, SALIVERÄ°N...

YargÄ±lama süreci tam 7 yÄ±l sürüyor. 7 yÄ±llÄ±k süreç içinde;

SanÄ±k önce tutuklanÄ±yor, sonra serbest bÄ±rakÄ±lÄ±yor.

Ä°tiraz üzerine tekrar tutuklanÄ±yor.

Pek çok kez mahkeme heyeti deÄŸiÅŸiyor, hakim ya da avukatlar mazeret bildirerek davaya katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için dava çok kez erteleniyor.

Jandarmada yapÄ±lan ilk iÅŸlemde eksiklikler olduÄŸu tespit ediliyor, dava sürüncemede bÄ±rakÄ±lÄ±yor.

7 yÄ±lÄ±n sonunda sadece ailenin dirayetiyle sanÄ±k hakkÄ±nda indirim uygulanmaksÄ±zÄ±n ceza veriliyor. Ancak sanÄ±ÄŸÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± itiraz davasÄ± ve diÄŸer aile bireylerinin açtÄ±ÄŸÄ± hakaret davalarÄ± hâlâ devam ediyor.

Çocuk istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nda 2.5 yaÅŸÄ±ndaydÄ±, ÅŸimdi neredeyse 10 yaÅŸÄ±nda. Bu 7 yÄ±llÄ±k süreçte yaÅŸatÄ±lanlarla, onun için bambaÅŸka olabilecek bir hayat fÄ±rsatÄ± elinden alÄ±nmÄ±ÅŸ oldu. EÄŸer dava ilk açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda süreç hÄ±zlÄ± ilerletilip karara baÄŸlansaydÄ±, çocuk ÅŸimdi yaÅŸamÄ±na normal bir ÅŸekilde devam edecekti. Ancak ÅŸimdi sürekli psikolog takibinde kalmaya devam ediyor ve hâlâ iyileÅŸmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

PEKÄ° BU DAVADA NE OLMALIYDI?

Canan Güllü, bu örnek üzerinden neyin eksik, neyin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu ÅŸöyle özetliyor:

Adli süreçlerin baÅŸlamasÄ± için baÅŸvurulan yerlerde sürecin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸine, nasÄ±l adÄ±mlar atÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin aile kapsamlÄ± bir biçimde bilgilendirilmeli. ÇocuÄŸun daha fazla etkilenmemesi için nelere dikkat edilmesi gerektiÄŸi anlatÄ±lmalÄ±. Bunu yapacak profesyonellerle aileyi hemen bir araya getirecek bir sistem YOK!

Genelde olayÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ilk yer olan karakollarda yaÅŸanan maÄŸduriyetin ortadan kalkmasÄ± için ÇÄ°M’ler her ilde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±. MaÄŸdur çocuklar karakol gibi ortamlarda uzun süreler tutulmamalÄ±. Bu noktada Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Avrupa BirliÄŸi ve UNÄ°CEF katkÄ±sÄ±yla uygulamaya açtÄ±ÄŸÄ± Adli GörüÅŸme OdalarÄ± (AGO) önemli. AGO’lar çocuklarÄ±n ikinci kez maÄŸdur edilmesini önlemek için kurulan, maÄŸdurla failin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmesini engelleyen ve çocuÄŸun rahat edebileceÄŸi ortamlar. Ancak Türkiye’de halen çok az sayÄ±da. EÄŸer bu örneÄŸimizde çocuk AGO uygulamasÄ±na ulaÅŸabilseydi, polis karakolu, jandarma karakolu ve 4 saatlik bir transfer ile ancak ulaÅŸabildiÄŸi ÇÄ°M sürecinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± yaÅŸamamÄ±ÅŸ olurdu.

AGO ve ÇÄ°M’lerde çocuÄŸun ifadesi kesinlikle psikolog eÅŸliÄŸinde ve kamera kaydÄ± ile alÄ±nmalÄ±. SavcÄ± uygulamazsa aile itiraz edip kamera kaydÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±, böylece çocuÄŸun defalarca ifadesinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n önüne geçilmeli. Son yÄ±llarda bu noktalara biraz yaklaÅŸÄ±ldÄ± ama bu ve daha birçok vakada olay defalarca kez anlattÄ±rÄ±larak yaÅŸadÄ±klarÄ± iyice hafÄ±zasÄ±na iÅŸleniyor, kalÄ±cÄ± izler bÄ±raktÄ±rÄ±lÄ±yor.

Türkiye’deki sistem çocuÄŸu ve çocuÄŸun yakÄ±nlarÄ±nÄ± tekrar tekrar maÄŸdur ediyor, çocuk örseleniyor, çokça örnekte çocuk ve yakÄ±nlarÄ± adalet aramaktan vazgeçebiliyor.

ÇocuÄŸun iyileÅŸme süreci için de istismarÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± andan itibaren çocuk ve yakÄ±nlarÄ± için ücretsiz, ulaÅŸÄ±labilir, nitelikli, çocuk istismarÄ± alanÄ±nda yetkin psikolojik/psikiyatrik saÄŸlÄ±k hizmetleri oluÅŸturulmalÄ±. Bugün bu hizmetler son derece sÄ±nÄ±rlÄ± ve ulaÅŸÄ±lmaz durumda. OlanlarÄ±n çoÄŸu ise özel hizmetler.

Bu davalarda Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da yer almasÄ± gerekir ama bakanlÄ±ÄŸÄ±n hukuk departmanÄ±nda yeterli görevlisi yok ve davalarda yer alamÄ±yorlar. Kimi örneklerde Aile BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan görevlendirilen avukatlarÄ±n davayÄ± takip etmediÄŸi de görülüyor.

YargÄ±lama aÅŸamasÄ±nda ihtisas mahkemeleri çok hayati. DavanÄ±n hÄ±zla karara baÄŸlanmasÄ± için çaba sarf edilmeli. Bu örnekte dava süreci 7 yÄ±l sürüyor. YukarÄ±da anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bürokratik engeller olmasa ve mahkeme heyeti bu konuda yeterlilik sahibi olsa çocuÄŸun yara almadan bu olaydan uzaklaÅŸmasÄ± saÄŸlanabilirdi. Ama mahkeme çocuÄŸun yalan söylediÄŸini düÅŸünebiliyor. Bu örnekte de benzer bir durum yaÅŸandÄ± ve sanÄ±ÄŸÄ±n “çocuk bana iftira atÄ±yor” söylemi üzerine mahkeme tutukluluÄŸuna son verdi ve süreç aslÄ±nda baÅŸtan baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.

BaÅŸka bir olay, Mersin’deki bir davada ise 5.5 yaÅŸÄ±ndaki çocuk için yargÄ±nÄ±n “BaÄŸÄ±rma ehliyetine sahip, baÄŸÄ±rsaydÄ±” diye karar verdiÄŸini de biliyoruz. Burada neyse ki öyle bir karar yok ama 7 yÄ±l süren bir davanÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyet var.

Biz tüm bunlarÄ± gözeterek ÅŸunu söylüyoruz; YargÄ±da ceza var, ceza kanunu var ama bunu iÅŸletecek zihniyet dönüÅŸümü yok ve süreci hÄ±zlandÄ±racak bir ihtisaslÄ±k yok.

YOK, YOK, YOK!

Öncelik, elbette çocuÄŸun istismara maruz kalmasÄ±nÄ±n önlenmesi. Bunun için eÄŸitim oldukça önemli. Hem çocuÄŸun hem de çocukla temas kuran herkesin bu konuda eÄŸitimli olmasÄ± gerekir. ÇocuÄŸa “iyi dokunuÅŸ”, “kötü dokunuÅŸ” konusunda özel bölgeleri konusunda eÄŸitimler verilmeli. Bu eÄŸitim de sadece ailelere bÄ±rakÄ±lmamalÄ±. Bu eÄŸitimi kapsamlÄ± bir biçimde veren bir sosyal danÄ±ÅŸma, eÄŸitim sistemi yok!

Aileler çocuÄŸun istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸüphelendiklerinde önce genelde kabul etmek istemez. Bu kabullenememe çocuÄŸa yansÄ±rsa, söyledikleri aÅŸÄ±rÄ± tepkiyle karÅŸÄ±lanÄ±rsa çocuk anlatmaktan korkabilir ve tamamen içine kapanabilir. ÇocuÄŸa ne olduÄŸunu, kendi sözleriyle anlatmasÄ±na izin vermek, ancak çocuÄŸu sorgulamamak ya da rahatsÄ±z edecek sorular sormamak gerekir. Ona güven vermek gerekir. Bütün bunlarÄ± yapabilmek için de tüm ailelerin bu yaklaÅŸÄ±mÄ± öÄŸreneceÄŸi ‘eÄŸitimlere’ ihtiyacÄ± var. Türkiye’de bu YOK!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 16:14

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