Urfa'da esnaf yol kapattÄ±

Urfaâ€™da kendilerine verilen sÃ¶zlerin tutulmamasÄ±na tepki gÃ¶steren esnaf yol kapattÄ±.

Urfa'da bir grup esnaf, kendilerine yapÄ±lan dükkanlarÄ±n zamanÄ±nda teslim edilmediÄŸini belirterek, yol kapatma eylemi yaptÄ±.

Cumhuriyet Caddesi'nde oto alÄ±m satÄ±m iÅŸleriyle uÄŸraÅŸan bir grup galerici esnafÄ±, ÅžanlÄ±urfa BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan kendilerine Evren Sanayi Sitesi yakÄ±nlarÄ±nda yeni yaptÄ±rÄ±lan dükkanlarÄ±n 1 yÄ±l önce teslim edilmesi gerekirken, bu zamana kadar yerlerin teslim edilmediÄŸini öne sürerek, caddeyi çift taraflÄ± araç trafiÄŸine kapattÄ±.

Kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyruÄŸu oluÅŸtu. YaklaÅŸÄ±k bir saat yolu kapatan grup ile sürücüler arasÄ±nda zaman zaman gergin anlar yaÅŸandÄ±. Caddede önlem alan polis ekipleri, grubun daÄŸÄ±lmasÄ± konusunda uyarÄ±larda bulundu.

Zaman zaman aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸan grup, polis ekiplerinin sorunu belediye yetkililerine bildireceklerini belirtmesi üzerine daÄŸÄ±ldÄ±.

ÅžanlÄ±urfa BüyükÅŸehir Belediyesi yetkilileri, söz konusu yeni oto alÄ±m satÄ±m sitesi yapÄ±m iÅŸinin, esnafÄ±n oluÅŸturduÄŸu kooperatif tarafÄ±ndan yürütüldüÄŸünü belirterek, gecikmenin kooperatiften kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 15:55

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