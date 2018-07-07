'Soma davasÄ± sahiplenildiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de sonuca ulaÅŸÄ±r'

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) Genel Sekreteri Avukat Nergiz Tuba Aslan, Soma KatliamÄ± davasÄ±nÄ±n 9 Temmuz Pazartesi günü görülecek karar duruÅŸmasÄ±na katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Aslan, "Aileler adalet bekliyor. Bu dava sahiplenildiÄŸi ölçüde, kamuoyu tarafÄ±ndan takip edildiÄŸi sürece sonuca ulaÅŸabilecek davadÄ±r. Bu nedenle o gün hepimiz Soma davasÄ±nda olmalÄ±yÄ±z" dedi.

301 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±nÄ±n davasÄ±nda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±. 9 Temmuz Pazartesi günü görülecek karar duruÅŸmasÄ± öncesi de ailelerden, avukatlardan davaya katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±lÄ±yor. 2014 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸen katliamÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n son aÅŸamasÄ±nda süreci kÄ±saca deÄŸerlendiren ÇHD Genel Sekreteri Avukat Nergiz Tuba Aslan, Soma davasÄ±na sahip çÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ölçüde sonuca ulaÅŸabileceÄŸini belirtti.

'AÄ°LELER CANLARINA SONUNA KADAR SAHÄ°P ÇIKTI'

Avukat Nergiz Tuba Aslan, davanÄ±n önemine deÄŸinerek "ArtÄ±k mahkeme vermiÅŸ olduÄŸu kararÄ± Pazartesi günü açÄ±klayacak. Bu dava, tarihsel olarak önemli bir dava. Zira Türkiye'de deÄŸil dünyada en büyük iÅŸçi katliamlarÄ±ndan birinin davasÄ±. Öneminin birçok boyutu var, en önemlisi de sÄ±nÄ±fsal açÄ±dan. Her zaman yargÄ±, siyasal iktidarÄ±n uzantÄ±sÄ± olarak sermayenin yanÄ±nda, onun ihtiyaçlarÄ± doÄŸrultusunda karar teÅŸkil etti. Ancak biz bu dosyada bu kararÄ±n deÄŸiÅŸmesi için en baÅŸÄ±ndan beri elimizden gelen bütün çabayÄ± sarf ettik. Çok zor oldu. Siyasal iktidarÄ±n bu davaya doÄŸrudan ve dolaylÄ± olarak müdahaleleri ile mücadele etmek zorunda kaldÄ±k. KatliamÄ±n ilk gününde o dönemin BaÅŸbakanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n korumalarÄ± tarafÄ±ndan tekmelenen iÅŸçiler, gözaltÄ±na alÄ±nan, linç edilen aileler, avukatlar, iÅŸçiler, birçok badire atlattÄ±k. YargÄ±lama da çok zor geçti, heyet deÄŸiÅŸikliÄŸi ile de müdahalelerini gördük. YÄ±lmadÄ±k, özellikle aileler canlarÄ±na sonuna kadar sahip çÄ±ktÄ±lar" dedi.

'BaÅŸka katliamlar olmasÄ±n diye, davaya sahip Ã§Ä±kalÄ±m'

'BU BÄ°R DEVLET POLÄ°TÄ°KASI'

5'i tutuklu 51'i tutuksuz yargÄ±lanan sanÄ±klarÄ±n tek baÅŸÄ±na sorumluluÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu katliamda birçok sorumlunun olduÄŸunu vurgulayan Aslan, "Para kazanma hÄ±rsÄ±nÄ± oradaki iÅŸçilerin canÄ±na, iÅŸ güvenliÄŸine tercih eden sanÄ±k profili ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bu elbette yargÄ±lanan dosyadaki sanÄ±klarÄ±n tek baÅŸÄ±na sorumluluklarÄ± deÄŸil, bu bir devlet politikasÄ±. Bu enerji politikasÄ±nÄ±n bir sonucu. Enerji üretimi gerçekleÅŸirken bunu özelleÅŸtirerek iÅŸ güvenliÄŸi tamamen rafa kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. 'Ne kadar çok kömür, o kadar çok para' anlayÄ±ÅŸÄ± ile hareket eden bir zihniyetle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bu davadan Pazartesi sonuç alamazsak bile sonraki aÅŸamalarda mücadelemizi sürdüreceÄŸiz. Bu katliamÄ±n siyasal iktidar, Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±, ÇalÄ±ÅŸma Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, madendeki tüm iÅŸçilerin üyesi olduÄŸu ancak iÅŸçilerin herhangi bir hakkÄ±yla ilgilenmeyen sendika gibi birçok sorumlusu var. Maden Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü (MÄ°GEM), Türkiye Kömür Ä°ÅŸletmeleri (TKÄ°), Ege Linyit Ä°ÅŸletmesi (ELÄ°), bunlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n üst düzey yöneticilerinin doÄŸrudan sorumluluÄŸu var. Göz göre göre katliama zemin hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ durumda, el birliÄŸi ile büyük bir teÅŸekkül var ortada" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ailelerden Soma KatliamÄ± davasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±: BaÅŸka katliamlar olmasÄ±n diye

'AÄ°LELER ADALET BEKLÄ°YOR'

Son olarak Akhisar AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülecek karar duruÅŸmasÄ±na katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Aslan, "Aileler adalet bekliyor, bizler adalet bekliyoruz. Tüm kamuoyu tüm dünya adil bir karar verilmesini bekliyor. Bu nedenle o gün hepimiz orada olmalÄ±yÄ±z. Katliam günü canÄ± yanan, acÄ±yÄ± yüreÄŸinde hisseden herkesin Akhisar'da olmasÄ± gerekiyor. Zira bu dava sahiplenildiÄŸi ölçüde, kamuoyu tarafÄ±ndan takip edildiÄŸi sürece sonuca ulaÅŸabilecek davadÄ±r. Tüm duyarlÄ± yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± Soma davasÄ±nÄ±n karar duruÅŸmasÄ± için Akhisar AÄŸÄ±r Caza Mahkemesine davet ediyoruz"dedi.

Ä°ÅŸ cinayetlerini engellemek iÃ§in Soma duruÅŸmasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 16:23

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