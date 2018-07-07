Somali'de bakanlÄ±ÄŸa bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ±

Somali'de EÅŸ-Åžebab militanlarÄ± Ä°Ã§iÅŸleri ve Federal Ä°ÅŸler BakanlÄ±ÄŸÄ±na intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi yaralandÄ±.

Somali'de terör örgütü EÅŸ-Åžebab militanlarÄ±nÄ±n, Ä°çiÅŸleri ve Federal Ä°ÅŸler BakanlÄ±ÄŸÄ±na bomba yüklü araçla düzenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 10 kiÅŸi öldü, 20 kiÅŸi yaralandÄ±. Güvenlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, Åžebab örgütü üyesi bir militan, bomba yüklü araçla baÅŸkent MogadiÅŸu'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± yakÄ±nÄ±ndaki bakanlÄ±k binasÄ±nÄ± hedef aldÄ±.

BazÄ± Åžebab militanlarÄ± da güvenlik güçleri ile çatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ä°çiÅŸleri ve Federal Ä°ÅŸler BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±na girerek saÄŸa sola rast gele ateÅŸ açtÄ± ve el bombalarÄ± attÄ±.

MilitanlarÄ±n güvenlik güçleri ile çatÄ±ÅŸmasÄ± ve bakanlÄ±ÄŸa düzenlediÄŸi baskÄ±n sÄ±rasÄ±nda aralarÄ±nda askerlerin de bulunduÄŸu 10 kiÅŸi öldü, 20 kiÅŸi yaralandÄ±.

Güvenlik güçleri, yaklaÅŸÄ±k bir saat süren çatÄ±ÅŸmalarÄ±n sonucunda 3 kiÅŸiden oluÅŸan saldÄ±rganlarÄ± etkisiz hale getirdi.

Öte yandan, Åžebab örgütü kendisine ait somalimemo.net sitesinden saldÄ±rÄ±yÄ± üstlendi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 15:48

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