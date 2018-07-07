Ahmet ÅžÄ±k, Metin GÃ¶ktepe'li rozetini paylaÅŸtÄ±

HDP Milletvekili Ahmet ÅžÄ±k, polislerce darbedilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Gazeteci Metin GÃ¶ktepeâ€™nin resminin yer aldÄ±ÄŸÄ± rozetini paylaÅŸtÄ±.

HDP Ä°stanbul Milletvekili Ahmet ÅžÄ±k, rozetinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. TBMM’de yemin töreni sÄ±rasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rozet fotoÄŸrafÄ±nda, 8 Ocak 1996’da görevi baÅŸÄ±ndayken polislerce dövülerek öldürülen Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe ve annesi Fadime Göktepe’nin bulunduÄŸu rozet fotoÄŸrafÄ±nÄ± Edip Cansever’in ‘UmuÅŸ’ ÅŸiirinden dizelerle paylaÅŸtÄ±. ÅžÄ±k, sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸöyle yazdÄ±:

“Rozetim budur: Mesleklerine ve hakikate sahip çÄ±kÄ±p yolumuzu açmak için mücadele edenlere Edip Cansever’in dizeleriyle... Bütün iyi kitaplarÄ±n sonunda/ bütün gündüzlerin,/ bütün gecelerin sonunda/ meltemi senden esen/ soluÄŸu sende olan,/ yeni bir baÅŸlangÄ±ç vardÄ±r.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Rozetim budur:

Mesleklerine ve hakikate sahip çÄ±kÄ±p yolumuzu açmak için mücadele edenlere Edip Cansever’in dizeleriyle...

“Bütün iyi kitaplarÄ±n sonunda

bütün gündüzlerin,

bütün gecelerin sonunda

meltemi senden esen

soluÄŸu sende olan,

yeni bir baÅŸlangÄ±ç vardÄ±r.” pic.twitter.com/9OASVVxY7C — ahmet ÅŸÄ±k (@sahmetsahmet) 7 Temmuz 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 20:41

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