Demokratik sol avukatlar grubunun tercihi ErinÃ§ SaÄŸkan

Ekim ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan Ankara Barosu Genel Kurulu Ã¶ncesi Demokratik Sol Avukatlar grubunun yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶n seÃ§imi avukat ErinÃ§ SaÄŸkan kazandÄ±.

Ekim ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan Ankara Barosu Genel Kurulu öncesi Demokratik Sol Avukatlar grubu ön seçime gitti. Vedat Dalokay Salonu’nda gerçekleÅŸen seçimde, iki dönemdir Ankara Baro BaÅŸkanÄ± olan Hakan Canduran, Ankara Barosu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erinç SaÄŸkan ve TBB BaÅŸkanÄ± Metin FeyzioÄŸlu’nun desteklediÄŸi aday olan Avukat Seçkin ArÄ±kan yarÄ±ÅŸtÄ±.

12 sandÄ±kta toplam 5 bin oyun kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ön seçimde oylarÄ±n 2 bin 268’sini alan Erinç SaÄŸkan, en genç baÅŸkan adayÄ± oldu. SaÄŸkan sonuçlarÄ±n ardÄ±ndan ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Seçim sonucunda, sadece gençlerden deÄŸil tüm yaÅŸ gruplarÄ±ndan bize destek geldiÄŸini gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Bu teveccühe layÄ±k olmak için var gücümüzle çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. MesleÄŸin, meslektaÅŸÄ±n, kadÄ±nÄ±n, çocuÄŸun, iÅŸçinin, doÄŸanÄ±n, hayvan haklarÄ±nÄ±n, Atatürk Cumhuriyetinin avukatÄ±yÄ±z.” (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 15:34

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