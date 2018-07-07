F oturumunda bu hafta: Åžizofreni hastasÄ± YaÅŸar EriÅŸ tecritte tutuluyor

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesinin 328'inci kez dÃ¼zenlediÄŸi F oturumunda tecrit ÅŸartlarÄ±nda tutulan ÅŸizofreni hastasÄ± YaÅŸar EriÅŸâ€™in durumuna dikkat Ã§ekildi.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu üyeleri hapishanelerdeki hak ihlallerine, hasta mahpuslarÄ±n saÄŸlÄ±k durumuna ve F tipi hapishanelerdeki tecrit koÅŸullarÄ±na dikkat çekmek üzere 328. kez Galatasaray MeydanÄ±’nda buluÅŸtu. Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi yöneticilerinden Ümit Dolu, tecrit ÅŸartlarÄ±nda tutulan ÅŸizofreni hastasÄ± YaÅŸar EriÅŸ’in rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kontrol altÄ±nda tutulmasÄ±nÄ±n imkansÄ±z olduÄŸunu belirterek serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu üyeleri Galatasaray MeydanÄ±'nda gerçekleÅŸen 328. hafta oturumunda, “Hasta mahpuslar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” ve “YaÅŸar EriÅŸ serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” pankartlarÄ±nÄ± açarak “Tecrit öldürür dayanÄ±ÅŸma yaÅŸatÄ±r”, “Tedavi haktÄ±r engellenemez”, “Susma, suça ortak olma”, “Kelepçe iÅŸkencesine son”, “OHAL iÅŸkencesine son”, “Ä°nsan haklarÄ±yla insandÄ±r” sloganlarÄ± attÄ±.

‘ÇAKICI’YA VERÄ°LEN HAKLAR TÜM HASTA MAHPUSLARA VERÄ°LSÄ°N’

328. hafta açÄ±klamasÄ±nÄ± Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi yöneticilerinden Ümit Dolu okudu. Dolu, Alaattin ÇakÄ±cÄ±’ya verilen “süresiz saÄŸlÄ±k kurulu raporu” usule ve fenne uygun verilmediÄŸini belirterek, ÇakÄ±cÄ±’ya verilen haklarÄ±n tüm hasta mahpuslara verilmesini talep etti. Dolu, 17 yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunan ÅŸizofreni hastasÄ± YaÅŸar EriÅŸ’in durumuna da dikkat çekerek serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Dolu, TekirdaÄŸ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan EriÅŸ’e, 2011 yÄ±lÄ±nda cezaevi idaresi tarafÄ±ndan iÅŸkence düzeyinde fiziki saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ktan sonra Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV) tarafÄ±ndan ÅŸizofreni tanÄ±sÄ± konduÄŸunu kaydetti. YaÅŸar EriÅŸ'in vasisinin anlattÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Dolu, EriÅŸ’in parçalanmÄ±ÅŸ insan yüzleri ve hayvan yüzleri görmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sesler duyduÄŸunu yalnÄ±z bu seslerin net olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Dolu, “Vasisi, 2018 MayÄ±s ayÄ±nda EriÅŸ’in görüÅŸüne gittiÄŸini ve EriÅŸ’in yemek yerken hücresinde bulunan küçük buzdolabÄ±nÄ±n telini çÄ±kartÄ±p boÄŸazÄ±nÄ± kesmeyi düÅŸündüÄŸünü, o an duyduÄŸu seslerin kendisini hipnoz ettiÄŸini aktardÄ±. Tek kiÅŸilik hücrede tecrit ÅŸartlarÄ±nda tutulan EriÅŸ rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kontrol altÄ±nda tutulmasÄ± imkansÄ±z.” dedi. Dolu, EriÅŸ’in ve tüm aÄŸÄ±r hasta mahpuslarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Cumartesi Anneleri: Herkes iÃ§in adalet istiyoruzÂ

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 15:31

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