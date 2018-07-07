AydÄ±n ve Bilecik'te yangÄ±n

AydÄ±n BozdoÄŸanâ€™da orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±nda 7 hektarlÄ±k kÄ±zÄ±lÃ§am ve fÄ±stÄ±k Ã§amÄ± ormanÄ± zarar gÃ¶rdÃ¼. Bilecik'te de makilik alanda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

AydÄ±n'Ä±n BozdoÄŸan ilçesinde çÄ±kan orman yangÄ±nÄ±nda, kÄ±zÄ±lçam ve fÄ±stÄ±k çamÄ± aÄŸaçlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu 7 hektarlÄ±k alanda zarar oluÅŸtu.

KÄ±lavuzlar Mahallesi KÄ±zdaÄŸ mevkisinde kÄ±zÄ±lçam ve fÄ±stÄ±k çamÄ± aÄŸaçlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ormanlÄ±k alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

YangÄ±na, MuÄŸla Orman Bölge MüdürlüÄŸüne ait 12 arazöz, 5 helikopter, 3 uçak ile hava ve karadan müdahale edildi.

YaklaÅŸÄ±k 3 saat süren çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

SoÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi yangÄ±nda 7 hektarlÄ±k alan zarar gördü.

BÄ°LECÄ°K'TE MAKÄ°LÄ°K ALANDA YANGIN



FotoÄŸraf: AA

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ÇerkeÅŸli köyü BoyalÄ±pÄ±nar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Makilik alandaki yangÄ±n, rüzgarÄ±n da etkisiyle kÄ±sa sürede yayÄ±ldÄ±.

Osmaneli Orman Ä°ÅŸletme ÅžefliÄŸine ait ekipler, 3 arazöz ve helikopter desteÄŸiyle yangÄ±na müdahale etti.

ÇamlÄ±k alana sÄ±çramadan söndürülen yangÄ±nda, yaklaÅŸÄ±k 5 dönüm alan zarar gördü. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 17:36

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