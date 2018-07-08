Ã–lÃ¼msÃ¼zler

Adnan Ã–zyalÃ§Ä±ner'den deÄŸinmeler: Ezen, batÄ±ran, yok eden daÄŸ gibi yÃ¼kselen en hÄ±zlÄ± dalga bile kumsala ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda daÄŸÄ±lÄ±r. Biter.

Adnan ÖzyalçÄ±ner

YAZ ORTASINDA

Yaz, kÄ±ÅŸ ortasÄ±ndaki gibi, gök gürültüleri, ÅŸimÅŸeklerle çÄ±kageldi. Sel gibi aktÄ± sular, aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ± bastÄ±ran karanlÄ±kta. Yaz ortasÄ±nda üÅŸüyorken hepimiz.

ATEÅž EDENLE EDÄ°LEN

Bir yerden ateÅŸ ediliyor; görmüyorsun. Bir yerden çÄ±ÄŸlÄ±klar yükseliyor; duymuyorsun. Birileri neler olduÄŸunu sorduÄŸunda cevap veremiyorsun. AteÅŸ eden, edilen de; çÄ±ÄŸlÄ±k atan attÄ±ran da sensin. Bilmiyorsun.

GONCA

SabahtÄ±. BahçÄ±van, erkenden gül fidanlarÄ±nÄ± bir bir yoklarken güllerden birinin, bir gün önceki kÄ±zgÄ±n güneÅŸten kavrulmuÅŸ, yanÄ±k, kupkuru, kokusuz, baÅŸ aÅŸaÄŸÄ± sarktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördü. Onu koparÄ±p atmak için makasÄ±nÄ± ÅŸaklattÄ±ÄŸÄ± anda, kuru gülün sapÄ± dibinden küçük bir tomurcuk aÄŸzÄ±nÄ± yarÄ± açarak yemyeÅŸil taç yapraklarÄ±n arasÄ±ndan fÄ±ÅŸkÄ±rdÄ±. Onun yerine çabucak açabilecek bir gonca olarak.

DÄ°KÄ°NE DÜNYA

Bir yokuÅŸu çÄ±kÄ±yoruz, iniÅŸi yok. Dik duvar önümüz hep. ÇÄ±k çÄ±k bitmeyen. Dünya dikine dönmüÅŸ/dönüyormuÅŸ diyorlar.

VINLAMA

Kentin her sabahla akÅŸamki kargaÅŸasÄ±nÄ±n uÄŸultusu artarak sürüyor. Tedirgin edici bir vÄ±nlamayla. Mekanik bir biçimde.

KAYIP

Birbirinin içinden geçen bir kalabalÄ±k bu. Kimse kimseyi görmüyor, duymuyor. Kimse kimseyle konuÅŸmuyor. KonuÅŸturulmuyor. Birbirlerinin içinde kaybolmuÅŸlar.

KOMÄ°K

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olaylarÄ±n içindedir ‘komik’. Hep öyledir. Öyle olmuÅŸtur. Bu komiÄŸi bulup çÄ±karmak da gülmecenin iÅŸidir. Gülmececinin ustalÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. Hep öyledir. Öyle olmuÅŸtur.

ÖLÜMSÜZLER

Onlar, halkÄ±n ekmeÄŸinin bölüÅŸülmesinden yanaydÄ±. YandÄ±lar. Tümüne el koymak isteyenlerce yakÄ±ldÄ±lar. Ölmediler. HalkÄ±n ekmeÄŸini bölüÅŸtürmekte ölümsüzleÅŸtiler.

UMUDU Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N

Yenildik, evet! UmutvarÄ±z gene de. Gelip geçici yenilgilerden sonra olduÄŸu gibi. Sennur Sezer’in dediÄŸince:

“Yorgun akÅŸamlarÄ±nda

VerdiÄŸin güven, yarÄ±n ekmeÄŸi

Umudu iÅŸçinin.”

TOPRAKSIZ

TopraÄŸÄ± öldürdüler. Betona kesti her yer. Bir çiçek açsÄ±n istersen toprak satÄ±yor çiçekçiler. SaksÄ±da domates serpintisi, limon, mandalina aÄŸaççÄ±klarÄ±yla birlikte.

SÜREN YAZ

Yaz sürüyor. Kentin ortasÄ±nda. BetonlarÄ±n arasÄ±nda. AÄŸaçsÄ±z, rüzgârsÄ±z, kuÅŸsuz. Denizle gökyüzünün birleÅŸtiÄŸi uçsuz mavilikten uzakta. Sürüyor yaz. Bütün aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±yla. Ezip geçerek.

SONUÇ

Ezen, batÄ±ran, yokeden daÄŸ gibi yükselen en hÄ±zlÄ± dalga bile kumsala ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda daÄŸÄ±lÄ±r. Biter.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 16:14

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