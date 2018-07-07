MÃ¼ltecilerin sÄ±rtÄ±ndan uzlaÅŸma

Almanyaâ€™da hÃ¼kÃ¼met ortaklarÄ± arasÄ±nda mÃ¼lteciler konusunda yaÅŸanan ve Seehoferâ€™i istifanÄ±n eÅŸiÄŸine getiren tartÄ±ÅŸmalarda taraflar anlaÅŸmaya vardÄ±.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

Almanya’da geçen haftaya damgasÄ±nÄ± vuran mülteciler tartÄ±ÅŸmasÄ±nda, istifa tehdidinde bulunan Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer oldu. Almanya’nÄ±n mültecileri geri göndermek için AB ülkeleriyle ikili anlaÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n önünü açan Seehofer, önümüzdeki dönem tek tek ülkeleri dolaÅŸacak. Daha fazla mültecinÄ±n Avrupa’ya ulaÅŸmamasÄ± için ise iÅŸbirliÄŸi güçlendirilecek.

Almanya’da hükümet ortaklarÄ± arasÄ±nda mülteci politikasÄ± konusunda yaÅŸanan ve Federal Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer’i istifanÄ±n eÅŸiÄŸine getiren tartÄ±ÅŸmalarda taraflarÄ±n anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. BaÅŸbakan Angela Merkel ile Seehofer arasÄ±nda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, mülteci adaylarÄ±nÄ±n uzun süreli tutulacaÄŸÄ± “tahliye merkezleri”nin kurulmasÄ±, Almanya-Avusturya sÄ±nÄ±rÄ±nda kontrollerin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve mültecilerin geldikleri son AB ülkelerine, ikili anlaÅŸmanÄ±n olduÄŸu durumda geri gönderilmesi konularÄ±nda uzlaÅŸma saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ancak bu sefer de koalisyonun diÄŸer ortaÄŸÄ± SPD, anlaÅŸmaya tepki göstererek buna geçit vermeyeceÄŸini ilan etmiÅŸ ve kamuoyuna 5 maddelik bir göç planÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸmalarÄ±n hükümetin sonunu getirebileceÄŸi ÅŸeklindeki deÄŸerlendirmeler yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen hükümet partileri iltica hakkÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±lar.

CDU, CSU ve SPD arasÄ±nda geçtiÄŸimiz perÅŸembe akÅŸamÄ± varÄ±lan anlaÅŸmaya göre, diÄŸer AB ülkelerinden geldiÄŸi tespit edilen mültecilerin baÅŸvurularÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirilecek. CSU ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Seehofer tarafÄ±ndan “tahliye merkezlerinin” kurulmasÄ± yönünde ileri sürülen talep “nakil süreci” olarak deÄŸiÅŸtirildi ve söz konusu kiÅŸilerin iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n 48 saat içerisinde ele alÄ±nmasÄ± karara baÄŸlandÄ±. Böylece, diÄŸer AB ülkelerinden gelenlerin uzun süre Almanya topraklarÄ±nda kalma imkanÄ± da ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. Mülteciler, baÅŸvurularÄ±nÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi 48 saat içerisinde karakollarda tutulacak. Bu uygulama hâlâ havaalanlarÄ±nda geçerli.

GELEN BEÅž KÄ°ÅžÄ° ÜZERÄ°NDEN FIRTINA KOPARILDI

Seehofer tarafÄ±ndan verilen bilgiye göre, baÅŸka bir Avrupa ülkesinde iltica edip de Almanya’ya gelenlerin sayÄ±sÄ± günde 5 mülteciden ibaret. Bu nedenle çÄ±karÄ±lan büyük gürültünün gerçek hayatta karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yok. En büyük sorunu ise diÄŸer AB ülkelerinden gelen ancak iltica baÅŸvurusunda bulunmayanlarÄ±n durumunun oluÅŸturduÄŸu ifade ediliyor. Bu kiÅŸiler Almanya’ya geldiklerinde tam olarak hangi ülkeden geldikleri tespit edilemiyor. Bunlar için ise önümüzdeki dönem sürecin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve iltica hakkÄ± tanÄ±nmayanlarÄ±n ülkelerine gönderilmesi konusunda uzlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±.

SPD Genel BaÅŸkanÄ± Andrea Nahles yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, CSU’nun talep ettiÄŸi uzun süreli “tahliye kamplarÄ±” kurulmasÄ±nÄ± kabul etmelerinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çünkü bunlarÄ±n hapishaneleri anÄ±msatÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

TaraflarÄ±n anlaÅŸmasÄ±ndan sonra, gelecekte tahliye merkezileri kurulmayacak. SÄ±nÄ±r bölgelerindeki polis karakollarÄ± 48 saatlik süre için kullanÄ±lacak.

AB ÜLKELERÄ°YLE Ä°KÄ°LÄ° ANLAÅžMALAR YAPILACAK

AB ülkelerinden Almanya’ya giriÅŸ yapan mültecilerin geri gönderilmesi konusunda ise Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Seehofer tek tek ülkelerle görüÅŸecek ve anlaÅŸmalar imzalayacak. Geri kabul anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalamayan ülkelere mültecileri göndermek mümkün olmayacak. Bu nedenle Almanya’nÄ±n diÄŸer ülkelerle yapacaÄŸÄ± görüÅŸmelerin oldukça çetin geçmesi bekleniyor.

Bu konuda en önemli ülkenin ise Ä°talya olacaÄŸÄ± belirtiliyor. PerÅŸembe günü Avusturya BaÅŸbakanÄ± Sebastian Kurz ile bir araya gelen Seehofer, iki ülkenin birlikte Ä°talya’ya gelen mültecileri geri almasÄ± için baskÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Avusturya da aynÄ± görüÅŸte. Ancak, Ä°talya’nÄ±n yeni saÄŸcÄ±-popülist hükümetinin buna yanaÅŸmasÄ± beklenmiyor. Zira hükümet bütün planlarÄ±nÄ± ülkedeki mülteci sayÄ±sÄ±nÄ± azaltma üzerine kurmuÅŸ durumda. Avusturya da mültecileri geri almaya yanaÅŸmÄ±yor.

Bu temelde önümüzdeki hafta Almanya, Avusturya ve Ä°talya içiÅŸleri bakanlarÄ± Innsbruck’ta bir araya gelecek. GörüÅŸmede Ä°talya üzerinden gelen mültecilerin geri alÄ±nmasÄ± ve Akdeniz üzerinden gelen mültecilerle daha etkili mücadele ele alÄ±nacak.

ALMANYA DÄ°ÄžER ÜLKELER ÜZERÄ°NE BASKI KURACAK

AB ülkeleri üzerinde gelen mültecileri geri göndermeye karar veren Almanya, bu konuda diÄŸer AB ülkeleri üzerinde yoÄŸun baskÄ± kuracak. Ä°spanya ve Yunanistan daha önce Almanya’dan mülteci alabileceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. PerÅŸembe günü Berlin’e gelen Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban ise, Merkel’in bu yöndeki talebini reddetti. Ancak buna raÄŸmen Balkan rotasÄ±nÄ± çektiÄŸi tel örgülerle kapatan Orban’a göstermiÅŸ olduÄŸu dayanÄ±ÅŸmadan ötürü teÅŸekkür etti. Merkel’in, Almanya’ya gelen mültecilerin Macaristan’dan geçerek geldiÄŸini söylemesi üzerine, Orban’dan hepsinin Yunanistan üzerinden geldiÄŸini, bu durumda bütün mültecilerin Yunanistan’a gönderilmesi gerektiÄŸini ifade ederek teklifi geri çevirdi.

SEEHOFER Ä°STEDÄ°ÄžÄ°NÄ° ALDI MI?

YapÄ±lan pazarlÄ±klar, görüÅŸmeler ve anlaÅŸmalara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda önümüzdeki ekim ayÄ±nda Bavyera eyaletinde yapÄ±lacak parlamento seçimleri öncesinde partisinin oy kaybÄ±nÄ± önlemek için mülteci politikasÄ±nÄ± sertleÅŸtirmeyi dayatan Almanya Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Seehofer, istediklerinin önemli bir bölümünü diÄŸer partilere de kabul ettirdi. Bu konuda en kötü sÄ±navÄ± ise SPD’nin verdiÄŸi görülüyor. AçÄ±ktan saÄŸcÄ± partilerin söylemini kullanan Seehofer’in partisinin oy kaybÄ±nÄ± önleyip önlemediÄŸini ise ekim ayÄ±nda göreceÄŸiz. YapÄ±lan anketlere bakÄ±lÄ±rsa son tartÄ±ÅŸmalar ve istifa tehditleri Seehofer’e puan kazandÄ±rdÄ±.

Almanya’nÄ±n mültecileri diÄŸer AB ülkelerine göndermek için aldÄ±ÄŸÄ± kararlara tepki gösteren mültecilere yardÄ±m örgütü Pro Asyl, “Zengin bir ülke olarak Almanya, insan haklarÄ± ve mülteciler konusunda sorumluluÄŸunu bir yana bÄ±rakarak bütün faturayÄ± fakir Akdeniz ülkelerine yüklüyor. Ulusal egoistlik belirleyici ve Avrupa’nÄ±n temel deÄŸerlerinden biri olan insan haklarÄ± ise yok ediliyor” açÄ±klamasÄ±na bulundu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 15:20

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