AÃ§lÄ±k ve susuzluktan Ã¶lmek Ã¼zere olan kÃ¶pek kurtarÄ±ldÄ±

ElazÄ±ÄŸ'da dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ dere yataÄŸÄ±nda aÃ§lÄ±k ve susuzluktan Ã¶lmek Ã¼zere olan kÃ¶pek itfaiye ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±.

ElazÄ±ÄŸ Örençay köyü yakÄ±nlarÄ±ndaki dere yataÄŸÄ±nda bir köpek görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, düÅŸtüÄŸü dere yataÄŸÄ±nda tasmasÄ± kayalarÄ±n arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için uzun süre mahsur kalan, açlÄ±k ve susuzluktan bitkin düÅŸen hayvanÄ± kurtardÄ±.

YürüyemediÄŸi için sedyeyle dere yataÄŸÄ±ndan çÄ±karÄ±lan köpeÄŸe itfaiye ekipleri ilk olarak su verdi. ArdÄ±ndan veterinerlere teslim edilen köpek, ElazÄ±ÄŸ Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Veteriner Kübra Yazgan, tedavi altÄ±na aldÄ±klarÄ± hayvanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 4 gün boyunca sÄ±cak havada aç ve susuz kaldÄ±ÄŸÄ± için bitkin düÅŸtüÄŸünü belirtti.

KöpeÄŸin hareket edecek bir durumda olmadÄ±ÄŸÄ± için sedyeyle taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktaran Yazgan, “Öncelikle serum baÄŸladÄ±k. Gerekli kontrolleri yaptÄ±k. Çok ÅŸükür herhangi bir kÄ±rÄ±ÄŸÄ± çÄ±kÄ±ÄŸÄ± yok. SusuzluÄŸa baÄŸlÄ± böbreklerinde ödem oluÅŸmuÅŸ olabilir, buna göre bir tedavi uygulayacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah en kÄ±sa zamanda saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸur” dedi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 15:00

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