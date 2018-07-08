BaÅŸkanÄ±n adamlarÄ±

Sadece baÅŸkan ve adamlarÄ± var! Peki, bakanlar ne iÅŸ yapacak? -SayÄ±n bakanÄ±m ne yapÄ±yorsunuz? -BakÄ±yorum. -Nereye? -BaÅŸkanÄ±mÄ±n bak dediÄŸi yere.

Yücel SARPDERE

Millete yeni bir kazÄ±k atÄ±lacaÄŸÄ± zaman önüne parlak bir sözcük eklenir.

Misal, “reform” sözcüÄŸünü duyunca anlarÄ±z ki;

Memleket yeni tezgâhlara sahne olacak…

VatandaÅŸÄ±n sÄ±rtÄ±na yeni hançerler sokulacak…

Yamyam takÄ±mÄ±na ise yeni rantlarÄ±n, yaÄŸmalarÄ±nyolu açÄ±lacak.

Nitekim eÄŸitimde reform dediklerinde özel okullarÄ±n önü sonuna kadar açÄ±ldÄ±.

SaÄŸlÄ±kta reform diye borazanlar çaldÄ±klarÄ±nda, özelleÅŸtirmeler tavan yaparken, performans sisteminden ÅŸehir hastanelerine kadar ne kadar abrakadabraka iÅŸ varsa iÅŸleme kondu.

Ä°laç tekelleri en mutlu dönemlerini yaÅŸÄ±yor, çünkü ilaç harcamalarÄ± “reform” öncesine göre bir kaç katÄ± artmÄ±ÅŸ bulunuyor.

Ve yine mesela, tarÄ±m da “reform” yaptÄ±klarÄ±ndan sonradÄ±r ki, arpadan buÄŸdaya, pirinçten kuru fasulyeye kadar her ÅŸey dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±nÄ±yor.

HayvancÄ±lÄ±k “reformudur ki”, memlekette hayvan bÄ±rakmÄ±yor!

***

Ä°ÅŸte bu efendiler zaten kÄ±t kanaat yaÅŸamaya, oksijen tüpüyle soluklanmaya çalÄ±ÅŸan ÅŸanlÄ± demokrasiye el attÄ±lar; “ileri” yaptÄ±lar;

Tweet attÄ±n, küt içeri!

Gazeteleri havuzlaÅŸtÄ±rmalar..

Meydanda gazeteci bÄ±rakmamalar.

YÄ±llarÄ±n profesörlerini, öÄŸretim üyelerini tutuklamalar…

Cehaleti öven, bilimle deÄŸil, fetvayla yol alanlarÄ± üniversitelerin tepesine atamalar.

Ohal bu hal derken her ÅŸeyleri, grevleri yasaklamalar.

Ve geldik bugüne, baÅŸkanlÄ±k iÅŸine.

Bu sistemle zaten göstermelik olan parlamentoyu, portmantoya çevirdiler.

ArtÄ±k vekiller soru bile soramÄ±yor.

Gensoru tarihten bir yaprak olarak kalÄ±yor.

Çünkü ortada bir hükümet yok.

Sadece baÅŸkan ve adamlarÄ± var!”

Peki, bakanlar ne iÅŸ yapacak?

”SayÄ±n bakanÄ±m ne yapÄ±yorsunuz?”

“BakÄ±yorum”

“Nereye?”

“BaÅŸkanÄ±mÄ±n bak dediÄŸi yere”

SusannaTamaro’nun romanÄ± vardÄ±;“YüreÄŸinin GötürdüÄŸü Yere Git” diye.

Bizdeki versiyonu ÅŸöyle oluyor: KHK’lerin götürdüÄŸü yere git!

Çünkü artÄ±k her ÅŸeyi Bay BaÅŸkan belirliyor.

Trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±ndan turÅŸuya, savaÅŸtan patlÄ±can musakkaya, sÄ±kÄ±yönetimden tarhanaya kadar her ÅŸeye o karar veriyor.

Ä°ÅŸte bir kaç gün önce çÄ±kan yeni KHK’den birkaç örnek:

“MADDE 14 – 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayÄ±lÄ± ZeytinciliÄŸin IslahÄ± ve Yabanilerinin AÅŸÄ±lattÄ±rÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun 8’inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyeti” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.”

“MADDE 25 – 4/1/1960 tarihli ve 7402 sayÄ±lÄ± SÄ±tmanÄ±n Ä°mhasÄ± HakkÄ±nda Kanunun 1’inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.”

Böyle sürüp gidiyor…

Demekki ne olacak?

VatandaÅŸ önce soracak:

“SayÄ±n baÅŸkanÄ±m sÄ±tma olacaÄŸÄ±m ama, ileri demokrasimize uygun mudur acaba?”

“Ben ÅŸimdi zeytinciliÄŸin Ä±slahÄ± üzerinde kafa yoruyor, yabanilerin aÅŸÄ±larÄ± üzerinde Trump’la istiÅŸarelerde bulunuyorum. Bir sonraki KHK’ye kadar idare edin!”

Ä°leri demokrasimiz ÅŸiÅŸler...

Herkese hayÄ±rlÄ± iÅŸler!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 15:07

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