BaÅŸkanÄ±n adamlarÄ±
Sadece baÅŸkan ve adamlarÄ± var! Peki, bakanlar ne iÅŸ yapacak? -SayÄ±n bakanÄ±m ne yapÄ±yorsunuz? -BakÄ±yorum. -Nereye? -BaÅŸkanÄ±mÄ±n bak dediÄŸi yere.
Yücel SARPDERE
Millete yeni bir kazÄ±k atÄ±lacaÄŸÄ± zaman önüne parlak bir sözcük eklenir.
Misal, “reform” sözcüÄŸünü duyunca anlarÄ±z ki;
Memleket yeni tezgâhlara sahne olacak…
VatandaÅŸÄ±n sÄ±rtÄ±na yeni hançerler sokulacak…
Yamyam takÄ±mÄ±na ise yeni rantlarÄ±n, yaÄŸmalarÄ±nyolu açÄ±lacak.
Nitekim eÄŸitimde reform dediklerinde özel okullarÄ±n önü sonuna kadar açÄ±ldÄ±.
SaÄŸlÄ±kta reform diye borazanlar çaldÄ±klarÄ±nda, özelleÅŸtirmeler tavan yaparken, performans sisteminden ÅŸehir hastanelerine kadar ne kadar abrakadabraka iÅŸ varsa iÅŸleme kondu.
Ä°laç tekelleri en mutlu dönemlerini yaÅŸÄ±yor, çünkü ilaç harcamalarÄ± “reform” öncesine göre bir kaç katÄ± artmÄ±ÅŸ bulunuyor.
Ve yine mesela, tarÄ±m da “reform” yaptÄ±klarÄ±ndan sonradÄ±r ki, arpadan buÄŸdaya, pirinçten kuru fasulyeye kadar her ÅŸey dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±nÄ±yor.
HayvancÄ±lÄ±k “reformudur ki”, memlekette hayvan bÄ±rakmÄ±yor!
***
Ä°ÅŸte bu efendiler zaten kÄ±t kanaat yaÅŸamaya, oksijen tüpüyle soluklanmaya çalÄ±ÅŸan ÅŸanlÄ± demokrasiye el attÄ±lar; “ileri” yaptÄ±lar;
Tweet attÄ±n, küt içeri!
Gazeteleri havuzlaÅŸtÄ±rmalar..
Meydanda gazeteci bÄ±rakmamalar.
YÄ±llarÄ±n profesörlerini, öÄŸretim üyelerini tutuklamalar…
Cehaleti öven, bilimle deÄŸil, fetvayla yol alanlarÄ± üniversitelerin tepesine atamalar.
Ohal bu hal derken her ÅŸeyleri, grevleri yasaklamalar.
Ve geldik bugüne, baÅŸkanlÄ±k iÅŸine.
Bu sistemle zaten göstermelik olan parlamentoyu, portmantoya çevirdiler.
ArtÄ±k vekiller soru bile soramÄ±yor.
Gensoru tarihten bir yaprak olarak kalÄ±yor.
Çünkü ortada bir hükümet yok.
Sadece baÅŸkan ve adamlarÄ± var!”
Peki, bakanlar ne iÅŸ yapacak?
”SayÄ±n bakanÄ±m ne yapÄ±yorsunuz?”
“BakÄ±yorum”
“Nereye?”
“BaÅŸkanÄ±mÄ±n bak dediÄŸi yere”
SusannaTamaro’nun romanÄ± vardÄ±;“YüreÄŸinin GötürdüÄŸü Yere Git” diye.
Bizdeki versiyonu ÅŸöyle oluyor: KHK’lerin götürdüÄŸü yere git!
Çünkü artÄ±k her ÅŸeyi Bay BaÅŸkan belirliyor.
Trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±ndan turÅŸuya, savaÅŸtan patlÄ±can musakkaya, sÄ±kÄ±yönetimden tarhanaya kadar her ÅŸeye o karar veriyor.
Ä°ÅŸte bir kaç gün önce çÄ±kan yeni KHK’den birkaç örnek:
“MADDE 14 – 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayÄ±lÄ± ZeytinciliÄŸin IslahÄ± ve Yabanilerinin AÅŸÄ±lattÄ±rÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun 8’inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyeti” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.”
“MADDE 25 – 4/1/1960 tarihli ve 7402 sayÄ±lÄ± SÄ±tmanÄ±n Ä°mhasÄ± HakkÄ±nda Kanunun 1’inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.”
Böyle sürüp gidiyor…
Demekki ne olacak?
VatandaÅŸ önce soracak:
“SayÄ±n baÅŸkanÄ±m sÄ±tma olacaÄŸÄ±m ama, ileri demokrasimize uygun mudur acaba?”
“Ben ÅŸimdi zeytinciliÄŸin Ä±slahÄ± üzerinde kafa yoruyor, yabanilerin aÅŸÄ±larÄ± üzerinde Trump’la istiÅŸarelerde bulunuyorum. Bir sonraki KHK’ye kadar idare edin!”
Ä°leri demokrasimiz ÅŸiÅŸler...
Herkese hayÄ±rlÄ± iÅŸler!Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 15:07