GÃ¶Ã§menleri Ã§ocuklarÄ±ndan koparan dÃ¼nya

Manifestomuzu ÅŸÃ¶yle gÃ¼ncelleyebiliriz: DÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n iÅŸÃ§ileri, ezilen halklar ve mÃ¼ltecileri birleÅŸin!

Ercüment AKDENÄ°Z

Ah nerede o eski, nerede o güzel günler...

“Dünün DünyasÄ±” kitabÄ±nda Zweig 20. yüzyÄ±la öfke kusarken 19. yüzyÄ±lÄ±n son çeyreÄŸinden özlemle bahsediyordu.

Çünkü 1. Dünya SavaÅŸÄ± Avrupa’yÄ± kasÄ±p kavurmuÅŸ; faÅŸizm ve 2. Dünya SavaÅŸÄ±’nÄ±n ayak sesleri yeniden kapÄ±ya dayanmÄ±ÅŸtÄ±. O tatlÄ± “huzur” ve “medeniyet” dünyasÄ± kana boyanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ortada ne yurttaÅŸlÄ±k bildirgeleri, ne de medeniyet sözleÅŸmeleri kalmÄ±ÅŸtÄ±!

KÄ±ta AvrupasÄ±nÄ± terk etmeye baÅŸlayan milyonlarca insan ise, 20. yüzyÄ±lÄ±n en trajik mülteci göçüne imza atacaktÄ±.

Peki ya bugün, bugünün dünyasÄ±?

Çok deÄŸil, birkaç ay öncesinde, Libya’da kurulan köle pazarlarÄ±nÄ± konuÅŸur olduk. Libya’da kamplara tÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ kara derili mültecilerin, tarlalara iÅŸçi olarak satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± pazarlardÄ± bunlar.

Yani...

21. yüzyÄ±lda da kötülük bütün hÄ±zÄ±yla ilerliyor...

Åžu son bir ay içerisinde yaÅŸananlara bakar mÄ±sÄ±nÄ±z?

- Mülteci geçiÅŸlerini önlemek için sÄ±nÄ±r bölgelerinde OHAL ilan eden Macaristan, bu kez de KaradaÄŸ’a, Arnavutluk ile ortak sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± kapatmasÄ± için 25 kilometrelik tel örgü sipariÅŸi verdi!

- Çin Seddi’nden sonra dünyanÄ±n en uzun duvarÄ±nÄ± örmeye baÅŸlayan Amerika, sÄ±nÄ±rÄ± geçen MeksikalÄ± göçmenlerle çocuklarÄ±nÄ± ayÄ±ran yeni bir uygulama baÅŸlattÄ±. Trump konuya iliÅŸkin baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzalarken, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pence göçmenleri açÄ±k açÄ±k tehdit etti: “Kendinizin ve çocuklarÄ±nÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmayÄ±n!” Ve annelerinden, babalarÄ±ndan koparÄ±lan küçük çocuklar, dünyanÄ±n gözü önünde, büyük kafeslere kapatÄ±ldÄ±!

- 28-29 Haziran tarihlerinde toplanan AB Zirvesinde ise ortalÄ±k birbirine girdi. Mültecilerle ilgili önceki karar ve uygulamalara saÄŸdan itirazlar gelince; AB, liberal önerilerle Ä±rkçÄ± tedbirler arasÄ±nda ÅŸöyle bir formül geliÅŸtirdi: GeçiÅŸleri engellemek üzere Türkiye’ye 3 milyar, Kuzey Afrika’ya 500 milyon avro! Ek olarak her AB ülkesine mülteci kabul kotasÄ±. Ve Avrupa çapÄ±nda büyük denetim merkezlerinin (siz buna toplama kamplarÄ± da diyebilirsiniz) kurulmasÄ±.

- Ha bu arada Dünya KupasÄ±nÄ± da unutmayalÄ±m! Orada, ÅŸampiyonluÄŸu kovalayan ulusal takÄ±mlarÄ±n birçoÄŸunu yine göçmen ya da göçmen çocuklarÄ± sÄ±rtladÄ±. Ekrandaki göçmen futbolcularÄ± gururla izleyen milyonlarca mülteci emekçi ise, yerküre üzerinde kuralsÄ±zca sömürülmeye devam etti.

Sahi...

Bizim dünyamÄ±zÄ±n “huzur” ve “medeniyet” anlaÅŸmalarÄ± nerede kaldÄ±?

1951 Cenevre SözleÅŸmesi her yandan delik deÅŸik! Oysa -yetersiz de olsa- bu anlaÅŸma bugüne kadar mülteci haklarÄ±nÄ± korumaktaydÄ±.

Çok uzaÄŸa gitmeye de gerek yok...

1990 Dublin AnlaÅŸmasÄ± da mefta oldu! O da vere vere mültecilere, anca ayak bastÄ±klarÄ± ülkelerde sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ± vermiÅŸti. Ona bile tahammül edilmedi.

1990 konvansiyonu ile birlikte, son birkaç yÄ±lda Zirvelerden çÄ±kan kararlar da üye devletler tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸmaya açÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸin özü ÅŸu:

Kapitalizm eski dünyanÄ±n kurallarÄ±na savaÅŸ açtÄ±! Elbette çoÄŸunlukla kendi koyduÄŸu kurallardÄ± bunlar.

Ve kapÄ±lar...

FotoÄŸraf: Pixabay

Göçmenlerle çocuklarÄ±nÄ±n birbirinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±; duvar ve jiletli tellerin sÄ±nÄ±rlarÄ± sardÄ±ÄŸÄ±; ‘Alman Nazi kamplarÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±r’ kaygÄ±sÄ±na bile düÅŸmeden toplama merkezlerinin mantar gibi çoÄŸaldÄ±ÄŸÄ± bir dünyaya açÄ±ldÄ±.

Bu arada...

Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± kurulan ve SSCB yÄ±kÄ±lÄ±nca ÅŸaha kalkan “liberal demokratik dünya” da hÄ±zla parçalanmaktaydÄ±.

Bütün bu alt üst oluÅŸ içinde...

Liberal çözüm önerileri bir iÅŸe yaramÄ±yor.

Göçmenlerin çocuklarÄ±ndan ayrÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kan 17 eyalet savcÄ±sÄ±na Trump yönetimi gülüp geçiyor.

BaÅŸka bir örnek...

UluslararasÄ± Göç Merkezi (IOM) köle pazarlarÄ±nÄ±n kurulduÄŸu Libya BaÅŸbakanÄ± Sarraj’Ä± makamÄ±nda ziyaret ediyor. Libya’da özellikle kadÄ±n ve çocuklarÄ±n denetim merkezlerinde tutulmamasÄ± ricasÄ±nda bulunan heyet, onlarÄ±n güvenli sahalara taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± istiyor. Peki ya erkek mülteciler? Belli ki onlara her ÅŸey müstehak!

Liberal açÄ±lÄ±mlar için son (ve berbat) bir örnek...

Geçtimiz günlerde aralarÄ±nda Ekonomist Thomas Piketty, Ä°klim Bilimci Jean Jouzel, Göç PolitikalarÄ± Merkezi’nden Andrew Geddes’in de olduÄŸu, Ä°ngiltere, Fransa, Belçika, Ä°talya, Macaristan, ABD gibi pek çok ülkeden 500’den fazla imzacÄ±, Göç ve Ä°ltica UluslararasÄ± Heyeti oluÅŸturulmasÄ±na dair bir çaÄŸrÄ± yayÄ±nladÄ±. ÇaÄŸrÄ±da göç ve iltica konularÄ±nda politik ve insani krizlere sebep olan kÄ±sa dönemli ve yetersiz politik çözümlere son verilmesi istendi. (28 Haziran Guardian)

Gel gör ki bütün bu iyi niyet, kapitalist devletleri birer “paydaÅŸ” gören; her türlü “eriÅŸimi” emperyalist merkezlerin icazetine tahvil eden; göç ve ilticada çözümü ise rekabetle malül bir “yönetiÅŸim” anlayÄ±ÅŸÄ±nda gören o zavallÄ± felsefeye kurban edildi. YetmezmiÅŸ gibi bütün bu “giriÅŸimciliÄŸin” adÄ±na “ideolojilerden baÄŸÄ±msÄ±z çözüm” denildi!

Ama hayÄ±r!

Bütün bu debdebe içinde kaotik bir son görenlere katÄ±lmÄ±yorum.

Hegemonik güçlere yaranarak ya da onlarÄ±n öfkesini yumuÅŸatarak da mültecileri korumanÄ±n mümkünatÄ± yok.

Bence...

Bütün bu alt üst oluÅŸ içinde, yeni ve koruyucu yasalarÄ± yazacak ya da getirecek olan ÅŸey yine iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve yoksullarÄ±n mücadelesi olacak.

Dünün dünyasÄ±ndan (20. yüzyÄ±l) alacaÄŸÄ±mÄ±z ya da almamÄ±z gereken en önemli ders de bu zaten.

Öyleyse manifestomuzu ÅŸöyle güncelleyebiliriz:

DünyanÄ±n bütün iÅŸçileri, ezilen halklar ve mülteciler birleÅŸin!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 18:20

www.evrensel.net