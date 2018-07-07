HDP, Meclis gÃ¶revlendirmelerini yaptÄ±

HDP'nin yeni seÃ§ilen milletvekilleri Meclisâ€™teki yemin tÃ¶reni Ã¶ncesinde grup yÃ¶netimini belirledi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi’nin (HDP) yeni seçilen milletvekilleri Meclis’teki yemin töreni öncesinde grup yönetimini belirledi. Buna göre Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Meclis BaÅŸkanvekilliÄŸi görevine devam edecek.

HDP yeni seçilen milletvekilleri kapalÄ± grup toplantÄ±sÄ± için Meclis’te ilk kez toplandÄ±. Yemin töreni öncesinde gerçekleÅŸen toplantÄ±da yeni dönem grup yönetimi belirlendi. ToplantÄ± sonrasÄ±nda yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Mardin Milletvekili Mithat Sancar Meclis BaÅŸkanvekili, Antep Milletvekili Mahmut ToÄŸrul Meclis Ä°dare Amiri, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Grup BaÅŸkanvekilleri olarak belirlendi. (Ankara/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 14:47

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