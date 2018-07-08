HDPâ€™nin politik ekonomisi: SeÃ§imin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda bir yerel Ã¶lÃ§ek denemesi

'KÃ¼rt siyasal hareketinin ana akÄ±mÄ±, yÃ¼kselen orta sÄ±nÄ±fÄ±n kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda. Yerel alandaki yeni-orta sÄ±nÄ±flaÅŸma, bu sÃ¼recin belirleyenidir.'

Vedat KOÇAL

Siyaset Bilimci

24 Haziran seçimlerinin sonuçlarÄ±nÄ±n Kürt coÄŸrafyasÄ±ndaki görünümleri iki gerçekliÄŸi öne çÄ±kardÄ±: Kürt siyasal hareketinin HDP merkezli ana akÄ±mÄ±nÄ±n sayÄ±sal gerileyiÅŸi ve buna raÄŸmen barajÄ± bir puan yukarÄ±dan geçmesini saÄŸlayan bir “ikame” etkisine ve kaynaÄŸÄ±na da eriÅŸmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸ olmasÄ±.

Bu durum, iki tespiti doÄŸrulamaktadÄ±r: HDP, tüm baskÄ±lara ve yÄ±ldÄ±rma politikalarÄ±na karÅŸÄ±n Türkiye siyasal alanÄ±ndaki yerleÅŸikliÄŸini teyid etmiÅŸ, bununla birlikte Kürt coÄŸrafyasÄ±nda baskÄ±lara karÅŸÄ± tepki oylarÄ±na dair beklentileri boÅŸa çÄ±karan belirgin bir geri rüzgâr yemiÅŸtir. Bu yazÄ±, bu iki tespiti, DiyarbakÄ±r ÅŸehir merkezinin örnekliÄŸi etrafÄ±nda tartÄ±ÅŸmayÄ± amaçlamaktadÄ±r.

KENTSEL MEKANSAL BÖLÜNME ÇARPICI BOYUTLARA GELDÄ°

Irak KürdistanÄ± bölgesi ile yasal-yasa dÄ±ÅŸÄ± sÄ±nÄ±r ticareti, baÅŸta inÅŸaat-imar rantÄ± olmak üzere göç ve kentleÅŸme süreçlerinin getirdiÄŸi kentsel hizmetler ve ticaret, DiyarbakÄ±r’da yerel sermaye birikiminin temel kaynaklarÄ±nÄ± oluÅŸturmaktadÄ±r. Bu birikim rejimi etrafÄ±nda, yeni-orta sÄ±nÄ±flaÅŸmanÄ±n ekonomik kaynaklarÄ± üretilmektedir. DiÄŸer yandan, ÅŸehrin aÄŸÄ±rlÄ±kla önceki yönetimleri de bu kapsama hakkÄ±yla dahil olmakla birlikte, özellikle kayyImlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ yerel yönetimlerin yeniden inÅŸa politikalarÄ± ve uygulamalarÄ± etrafÄ±nda doÄŸan ihale rantÄ±, kentin yerel sermaye çevrelerinin birikim arzularÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan ve kamçÄ±layan kaynaklardÄ±r. Åžehrin her yerindeki yerel iÅŸletme ÅŸantiyelerinin sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸ, “inÅŸaat-taahhüt” ÅŸirketlerine dair istatistikî verilere ihtiyaç bÄ±rakmamaktadÄ±r.

Yeni-orta sÄ±nÄ±fÄ±n talepleri doÄŸrultusunda, kentsel mekânÄ±n sÄ±nÄ±fsal bölünmesi, çarpÄ±cÄ± boyutlara ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Sosyoloji literatüründe “soylulaÅŸtÄ±rma” denilen kapitalist deÄŸiÅŸim çerçevesinde, kent merkezi, Ofis ve DaÄŸkapÄ± alanlarÄ±, “kentsel dönüÅŸüm” adÄ± altÄ±nda ticarîleÅŸirken, Urfa ve ElazÄ±ÄŸ yolu güzergâhlarÄ±, yeni tip konutlaÅŸmanÄ±n, hava yolculuÄŸunda ÅŸehre yukarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ilk anda ayrÄ±mÄ±na varÄ±labilecek ölçüde çarpÄ±cÄ± boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir görünüme ilerlemektedir. Bununla birlikte, kapitalist metropol modeline uygun olarak, kentin bir yanÄ± BaÄŸlar-Åžehitlik-Fiskaya üçlemesinde gettolaÅŸÄ±rken, diÄŸer yanÄ± ÅŸimdilik KayapÄ±nar (Peyas) merkezli olarak, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleriyle, bulvarlarÄ±yla, bulvar kafeleri-restoranlarÄ±yla, rekreasyon alanlarÄ±yla, parklarÄ±yla, bisiklet yollarÄ±yla, kapalÄ±-güvenlikli-havuzlu yeni tip siteleriyle alabildiÄŸine orta sÄ±nÄ±f karakterine büründürülmektedir. PeÅŸpeÅŸe açÄ±lan ve genellikle Türkiye’deki özel saÄŸlÄ±k zincirlerinin markalarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan özel hastanelerin coÄŸrafî yerleÅŸimleri de, kentsel mekânÄ±n sÄ±nÄ±fsal bölünmesine bir baÅŸka belirgin ve doÄŸrulayÄ±cÄ± örnektir.

ÖZEL OKULLAÅžMA HARÄ°TASI SINIFSAL AYRIÅžMANIN KANITI

DiÄŸer yandan, özellikle son birkaç yÄ±ldÄ±r, kentsel yaÅŸamÄ±n tüm alanlarÄ±nÄ± iÅŸgal eden, “yabancÄ± dil öÄŸretimi” odaklÄ± reklamlarÄ± ile “çÄ±plak gözle” bile görünür olmayÄ± aÅŸÄ±p, görünümünden kaçÄ±lamayan özel okullaÅŸmadaki çarpÄ±cÄ± artÄ±ÅŸ, diÄŸer yandan yabancÄ± dil kurslarÄ±nÄ±n çoÄŸalÄ±ÅŸÄ±, yeni-orta sÄ±nÄ±fÄ±n küreselleÅŸmeye dayalÄ± popüler kültüre eklemlenme taleplerini somutlamaktadÄ±r. Özel okullarÄ±n kent haritasÄ±ndaki mekânsal daÄŸÄ±lÄ±mÄ±, bu sÄ±nÄ±fsal ayrÄ±mÄ± doÄŸrulamaktadÄ±r. Öte yandan, özel okullaÅŸma, yerel sermaye çevrelerine, özellikle devlet katÄ±nda “makbûl” bir giriÅŸimcileÅŸme alanÄ± ve birikim kaynaÄŸÄ± açmaktadÄ±r.

Bir yandan HDP söylemli “TürkiyelileÅŸ(tir)me, bir yandan Hüda-Par görünümlü Ä°slâmcÄ±laÅŸtÄ±rma, sosyo-ekonomik temelde, metropolleÅŸen yerel alanda yükselen yeni-orta sÄ±nÄ±fÄ±n, Türkiye kapitalizmine baÄŸÄ±mlÄ± ekonomik kiÅŸiliÄŸinin siyasal gereksinmelerine dayalÄ± tercihlerini ifade etmektedir. Bu haliyle, Kürt siyasal hareketinin hegemonikmerkezî niteliÄŸi kÄ±rÄ±lmakta, yeni oluÅŸumlar, giriÅŸimler ve söylemlere yansÄ±yan arayÄ±ÅŸlar, Kürt siyasal hareketini, bir “ana akÄ±m” veya “omurga” ile farklÄ± ve küçük parçalar etrafÄ±nda ÅŸekillenen çeÅŸitlenmeye, parçalanmaya dayalÄ± bir yeniden yapÄ±lanmaya itmektedir. Özcesi, HDP, Kürt kimliÄŸinin tekil siyasal ifadesi olma halini ve yeteneÄŸini yitirmektedir. Bunun temel nedeni, sosyo-ekonomik alt-yapÄ±daki sÄ±nÄ±fsal bölünmedir.

MAKBUL OLAN / OLMAYAN KÜRT TASARIMI

Esasen orta sÄ±nÄ±flaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve baÄŸÄ±mlÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ yerel toplum kesitini ifade eden “Makbûl Kürt” tasarÄ±mÄ±, günlük yaÅŸam konformizmine temellenen ekonomik, Kürt kimliÄŸinin hukuksal-siyasal taleplerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, folklorik özelliklerden ibaret kÄ±lÄ±nmÄ±ÅŸ kültürel ve parlamentarizmle sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve saÄŸcÄ±laÅŸma eÄŸilimi gösteren siyasal unsurlarÄ± ile birbirlerini tamamlayan parçalarÄ±n bir araya getirilmesiyle, bir bütün olarak cisimleÅŸmekte ve etkinleÅŸmektedir. Bu noktada, “Makbûl Kürt” tasarÄ±mÄ±nÄ±n ve inÅŸasÄ±nÄ±n kendisiyle birlikte, onun Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, ÅŸehrin getto mahallelerinde yaÅŸam savaÅŸÄ± veren “Makbûl olmayan Kürt” üzerine de düÅŸünen, kafa yoran “sÄ±nÄ±fsal” akÄ±llarÄ±n yoksunluÄŸu, yaÅŸamsal bir eksiklik olarak kendini dayatmaktadÄ±r.

KüreselleÅŸme öncesinin politik zihin zeminlerine kökenlenen klasik algÄ±nÄ±n sürekliliÄŸinde, “Kürt” kavramÄ±, “ulusal kimlik” etrafÄ±nda homojen, tek merkezli bir yapÄ± olarak varsayÄ±lmakta, yeni-liberal kapitalizmin ürettiÄŸi toplumsal parçalanmalar, ayrÄ±ÅŸmalar ve sÄ±nÄ±fsal davranÄ±ÅŸlar, gözden kaçÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. ÖrneÄŸin, “Sur SavaÅŸÄ±”nda, akÄ±l yürütme faaliyeti, askerî çatÄ±ÅŸma ve onun taraflarÄ±nÄ±n savunulmasÄ±-eleÅŸtirisi üzerinde yoÄŸunlaÅŸÄ±rken, dönemin BaÅŸbakanÄ±nca “Toledo modeli” diye adlandÄ±rÄ±lan yeniden inÅŸa-kapitalistleÅŸtirme-insansÄ±zlaÅŸtÄ±rma hedefinin ekonomi-politik özü ve bu öz etrafÄ±nda kümelenen yerel rant özneleri önemli ölçüde gözden kaçÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Yine bu minvâlde, BüyükÅŸehir Belediyesi’nin ve merkez ilçe belediyelerinin kayyÄ±mlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± politikasÄ±na karÅŸÄ± devlete yönelik seslendirilen politik ve kitlesel tepki, bu yerel yönetimlerin yörüngeleri etrafÄ±nda uydulaÅŸan ve giderek büyüyen yerel ihale rantÄ± unsurlarÄ±nÄ± tepkiselliÄŸine konu etmemektedir.

ORTA SINIFIN KUÅžATMASI ALTINDA

Bu çerçevede, Kürt siyasal hareketinin ana akÄ±mÄ±, yükselen orta sÄ±nÄ±fÄ±n ÅŸimdilik kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda, içinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± coÄŸrafyanÄ±n sÄ±nÄ±fsal gerçekliklerine yabancÄ±laÅŸma eÄŸilimini ve sürecini belirginleÅŸtirmektedir. Post-Marksist Radikal Demokrasi düÅŸüncesine dayalÄ± olarak kimliklere odaklanmÄ±ÅŸ politik algÄ± ve akÄ±l, toplumsal alt-yapÄ±sÄ±ndaki sÄ±nÄ±fsal gerçekliÄŸin dönüÅŸümlerine, yeniden yapÄ±lanmalarÄ±na ve dolayÄ±sÄ±yla taleplerine yönelik görme kaybÄ± yaÅŸamakta, giderek körleÅŸmektedir. Ana dili sorunu etno-kültürel ya da Newroz gibi sembolik folklorik temalara dayandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir Kürt kimliÄŸi kurgusunun Alevîlik, eÅŸcinsellik gibi diÄŸer ulusal kimlik sorunlarÄ±yla buluÅŸturulduÄŸu kimlik sorunsalÄ± gündeminin karÅŸÄ±sÄ±nda, yeni-orta sÄ±nÄ±flaÅŸma ve buna karÅŸÄ±lÄ±k yoksullaÅŸma odaklÄ± yerel sÄ±nÄ±fsal çeliÅŸkiler, ikincil düzeyde bile yer edinememektedir.

Bununla birlikte, bu eÄŸilimin, daha köklü tarihsel ve toplumsal temelleri de vardÄ±r. Yerel orta sÄ±nÄ±fÄ±n, günümüzdeki ticarî aÄŸÄ±rlÄ±k merkezine ulaÅŸmasÄ±ndan önce, yakÄ±n geçmiÅŸteki kurucu çekirdeÄŸini oluÅŸturan doktor-avukat gibi meslekî kimliklerin siyasal temsiliyetteki etkinlikleri, ÅŸehrin ve bölgenin eÅŸitsiz geliÅŸimi koÅŸullarÄ±nda bile çocuklarÄ±nÄ±n ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda yüksek öÄŸrenim imkânÄ±na sahip eski seçkinlerin sÄ±nÄ±fsal kiÅŸilik etkilerinin sürekliliÄŸini ifade etmektedir.

TARÄ°HSEL VE SINIFSAL BÄ°R YOL AYRIMI

Sonuçta, HDP siyasetinin, 24 Haziran seçimlerinin ulusal, bölgesel ve yerel sonuçlarÄ± Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda açÄ±ÄŸa çÄ±kan ve yakÄ±n zamanda bu konuda etkili bir “merkez”in “HDP bir Kürt partisi deÄŸildir, Kürtlerin de desteklediÄŸi bir partidir” deyiminde ifadesini bulan tarihsel yol ayrÄ±mÄ± ve daha doÄŸrusu tercihi; esasen, toplumsal temellerindeki ve bu kapsamda sÄ±nÄ±fsal aidiyetindeki güncel deÄŸiÅŸmeleri ortaya koymaktadÄ±r. Yerel alandaki yeni-orta sÄ±nÄ±flaÅŸma, bu sürecin belirleyenidir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 14:57

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