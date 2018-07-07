KÃ¶rfez KadÄ±n DayanÄ±ÅŸmasÄ±: Devlet koruyucu Ã¶nlemler almak zorunda

KÃ¶rfez BaÄŸÄ±msÄ±z KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma Grubu, taciz, tecavÃ¼z, istismar ve hayvanlara dÃ¶nÃ¼k saldÄ±rÄ±larÄ± preotesto eden bir basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Körfez BaÄŸÄ±msÄ±z KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma Grubu, taciz, tecavüz, istismar ve hayvanlara dönük saldÄ±rÄ±larÄ± basÄ±n açÄ±kamasÄ± ile protesto etti.

ÇocuÄŸa yönelik cinsel istismarÄ±n erkek egemen sistemin ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± ve meÅŸrulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸiddet türü olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada "ÇocuÄŸa yönelik cinsel ÅŸiddet, çocuÄŸun üzerinde kurulan iktidar ve gücün kötüye kullanÄ±mÄ± ve tahakkümün bir sonucudur" denildi.

'ELLERÄ°NÄ°ZÄ°, GÖZLERÄ°NÄ°ZÄ° ÇOCUKLARIMIZDAN ÇEKÄ°N!

AçÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

Leyla ve Nevin’in ve diÄŸer çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n öldürülmesi toplumumuzun geniÅŸ bir kesimini derin bir üzüntüye boÄŸdu. Ancak bu üzüntüden faydalanmak isteyenler hemen “idam, hadÄ±m, iÅŸkence” gibi taleplerle ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Bu talepler toplumun bir kesimince de benimsenmeye baÅŸlandÄ±.

09 Nisan 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne “ÇocuklarÄ±n cinsel istismarÄ± suçuna iliÅŸkin deÄŸiÅŸiklikler öngören yasa tasarÄ±sÄ±” sunuldu. Bu tasarÄ±ya karÅŸÄ± kadÄ±n kuruluÅŸlarÄ± olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ortak açÄ±klamada da belirtmiÅŸtik. Ä°dam, kimyasal kastrasyon, hadÄ±m gibi yüksek cezalar getirmek gibi popülist yaklaÅŸÄ±mlar doÄŸru çözümler deÄŸildir. Åžiddete karÅŸÄ± ÅŸiddetle mücadele edilemez. Yüksek cezalar hiçbir ÅŸekilde ne çocuk istismarÄ±nÄ±, ne de baÅŸka bir suçu önler.

Esas yapÄ±lmasÄ± gereken, cezalarÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± deÄŸil çocuklarÄ± güçlendirecek, suçu oluÅŸmadan engelleyecek ve çocuklarÄ± koruyacak mekanizmalarÄ±n hayata geçirilmesidir.Mevcut yasalarÄ±n layÄ±kÄ±yla yerine getirilmesidir. Anayasa’nÄ±n 41/2 maddesi ve Türkiye’nin imzaladÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± çocuk haklarÄ± sözleÅŸmeleri uyarÄ±nca, devletin görevi çocuklarÄ±n cinsel istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ÅŸartlarÄ± ortadan kaldÄ±rmak ve koruyucu, önleyici hizmetleri kurumsallaÅŸtÄ±rmaktÄ±r.

Cinsel istismar bir ÅŸiddet türüdür, hastalÄ±k deÄŸil, suçtur. SuçlarÄ±n da ilgili yasalarca öngörülen hükümler doÄŸrultusunda cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir. Ancak bu hiçbir zaman geri dönüÅŸü olmayan bir idam cezasÄ± olamaz. Ä°dam cezasÄ±nÄ±n geçmiÅŸte kime karÅŸÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hepimiz biliyoruz. AyrÄ±ca, kiÅŸinin onayÄ± olmaksÄ±zÄ±n cinsel isteÄŸin ilaçla baskÄ±lanmasÄ± gibi tÄ±bbi uygulamalarla da suçu cezalandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸmak insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r.KÄ±sas, linç gibi çaÄŸdÄ±ÅŸÄ± cezalandÄ±rma yöntemlerinde önünü açacak tehlikeli bir adÄ±mdÄ±r. Sorunun, erkek egemen, cinsiyetçi sistemden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve toplumsal boyutlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu, toplumsal yanÄ± göz ardÄ± edilerek bireye indirgenemeyeceÄŸini biliyoruz.

Åžiddete karÅŸÄ± ÅŸiddetle karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi yerine, çocuÄŸa karÅŸÄ± cinsel istismar için çözüm: adalet, koruma ve rehabilitasyondur.

ÇocuÄŸa karÅŸÄ± cinsel istismar suçlarÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ± ve kovuÅŸturulmasÄ± sÄ±rasÄ±nda delil kalitesini artÄ±rÄ±cÄ±, yargÄ±lamanÄ±n iyileÅŸtirilmesini saÄŸlayÄ±cÄ± bir düzenleme yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. ÖrneÄŸin çocuk cinsel istismarÄ±nda zamanaÅŸÄ±mÄ± sorununa çözüm bulunmalÄ±, çocuÄŸun beyanÄ±nÄ±n hukuki deÄŸeri güçlendirilmelidir.

Cinsel istismar suçuna maruz bÄ±rakÄ±lan çocuklarÄ± korumak için içinde bulunduklarÄ± duruma uygun sosyo-psikolojik yardÄ±m ve destek mekanizmalarÄ± oluÅŸturulmalÄ±dÄ±r.

Devlet, Ä°stanbul SözleÅŸmesi’nde de yer alan Tecavüz Kriz Merkezleri, Cinsel Åžiddet BaÅŸvuru Merkezleri modelini geliÅŸtirmeli ve hayata geçirmelidir.

Cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suçlarÄ±n toplumsal ve hukuki meÅŸruiyet zeminini oluÅŸturan çocuk yaÅŸta ve zorla evlendirmeleri önleyecek ve tüm sorumlular hakkÄ±nda caydÄ±rÄ±cÄ± cezalar getirecek yasal düzenlemeler yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Devlet koruyucu ve önleyici önlemler almakla yükümlüdür. Bu doÄŸrultuda kadÄ±nlarÄ±n ve çocuklarÄ±n ÅŸiddete maruz kaldÄ±klarÄ±nda baÅŸvuracaklarÄ± merkezler yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Ä°stismarÄ± fark eden kiÅŸilerin ve meslek uzmanlarÄ±nÄ±n bildirimde bulunmasÄ±nÄ±n önündeki engeller tespit edilmeli ve bunlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. ÇocuÄŸun istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edip bildirimde bulunmak ve çocuÄŸu desteklemek isteyen ebeveyni, öÄŸretmeni vs. destekleyecek mekanizmalar oluÅŸturulmalÄ±dÄ±r.

BaÅŸta tüm çocuklarÄ±mÄ±z için olmak üzere tüm toplum için cinsel istismara karÅŸÄ± koruyucu-önleyici, kapsamlÄ± cinsel saÄŸlÄ±k ve toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi eÄŸitimi herkes için eriÅŸilebilir hale gelmelidir.

Bizler de çocuÄŸumuzun çÄ±karamadÄ±ÄŸÄ± ses olmalÄ±, susmamalÄ±, suça ortak olmamalÄ±yÄ±z. Bir araya gelerek tacizciden, tecavüzcüden, katillerden, bu sistemi destekleyenlerden ve besleyenlerden hesap sormalÄ±yÄ±z."

FotoÄŸraf: Körfez KadÄ±n DayanÄ±ÅŸmasÄ±

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 14:41

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