Cumartesi Anneleri: Herkes iÃ§in adalet istiyoruzÂ 

Cumartesi Anneleri 693. kez Galatasaray MeydanÄ±â€™nda bir araya geldi.

Cumartesi Anneleri gözaltÄ±nda kaybedilen yakÄ±nlarÄ±nÄ±n akÄ±betinin sormak ve faillerinin yargÄ±lanmasÄ± talebiyle 693. kez Galatasaray MeydanÄ±’nda bir araya geldi. Cumartesi Ä°nsanlarÄ±ndan Hatice Onaran 24 yÄ±l önce kaybedilen Ä°brahim ve Edip Çelik için kamuoyuna seslendi, “Ä°brahim ve Edip Çelik ÅŸahsÄ±nda kaybedilmek istenen adalet ve hakkaniyet duygumuzdur. YalnÄ±z kendimiz için deÄŸil, adalete eriÅŸimi engellenen herkes için adalet istiyoruz” dedi.

12 Eylül döneminde gözaltÄ±nda kaybedilen Cemil KÄ±rbayÄ±r’Ä±n kardeÅŸi Mikail KÄ±rbayÄ±r ise gözaltÄ±nda kayÄ±plarÄ±n hiç eksik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, “Kaybetme politikasÄ± 12 Eylül’den sonra katmerleÅŸerek arttÄ±. Topluma deli gömleÄŸi bize de gözaltÄ±nda kaybedilenin yakÄ±nÄ± gömleÄŸi giydirildi” dedi.

‘BABAM VE KARDEÅžÄ°M NEREDE?’

Eylemde, 24 yÄ±l önce Batman’da kaybedilen baba oÄŸul Ä°brahim ve Edip Çelik’in ailesinden Feryal Çelik’in gönderdiÄŸi mektubu okundu. Çelik gönderdiÄŸi mektupta ÅŸu ifadelere yer verdi: “Ben bir cumartesi çocuÄŸuyum, her cumartesi ‘babam nerede?’ diyerek Galatasaray'dayÄ±m. Ben bir cumartesi kardeÅŸiyim her cumartesi ‘KardeÅŸim nerede?’ diyerek Galatasaray'dayÄ±m. Babam Ä°brahim Çelik ve kardeÅŸim Edip Çelik Batman’da gözaltÄ±na alÄ±narak kaybedildi. SilahlÄ± maskeli kiÅŸiler bir köylüyü aradÄ±klarÄ±nÄ± bahane ederek götürdüler babamÄ±. O günden sonra bir daha ne babamdan ne de kardeÅŸimden haber alabildik.”

693. hafta açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Hatice Onaran, Galatasaray’da olma amaçlarÄ±nÄ±n ölüme karÅŸÄ± yaÅŸamÄ±, cezasÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± hukukun üstünlüÄŸünü ve adaleti savunmak olduÄŸunu ifade etti. Onaran, 24 yÄ±ldÄ±r Ä°brahim ve Edip Çelik’in failleri bilinmesine raÄŸmen akÄ±betlerinin karanlÄ±kta bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak “YalnÄ±z kendimiz için deÄŸil, herkes için adalet istiyoruz” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 13:58

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