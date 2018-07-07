YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan yeni KHK aÃ§Ä±klamasÄ±: Ã‡alÄ±ÅŸmalar devam ediyor, uzadÄ± biraz

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 'Sonraki gÃ¶reviniz ne olacak?' sorusuna, 'Onu nereden bileyim' karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, yeni KHK ile ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini belirterek, "UzadÄ± biraz." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, AKP TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Sizin göreviniz pazartesi itibariyle bitiyor deÄŸil mi?" sorusu üzerine, "Benim görevim, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z 9 Temmuz Pazartesi günü yemin ettiÄŸi anda bitiyor." dedi.

"Sonraki göreviniz ne olacak?" sorusuna YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Onu nereden bileyim." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yeni KHK'nin bugün çÄ±kÄ±p çÄ±kmayacaÄŸÄ±" ile ilgili soru üzerine, "ÇalÄ±ÅŸmalar devam ediyor, uzadÄ± biraz." diye konuÅŸtu.

Bir gazetecinin, "Bugün bekleyelim mi?" sorusuna ise YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BakalÄ±m." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± dün, 'partili bakan olmayacak' dedi, bugün ise 'olabilir' dedi. Ne deÄŸiÅŸti?" sorusunu yanÄ±tlarken, "Bilmiyorum, O CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n takdiri" ifadesini kullandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 13:51

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