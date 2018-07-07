Ankara KatliamÄ±nda 16 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun yaralanmasÄ±nda aile suÃ§landÄ±

Ankara KatliamÄ±nda yaralanan 16 yaÅŸÄ±ndaki Z.G.'nin manevi tazminat davasÄ±nda heyet Ã¼yesi, aileyi suÃ§layarak tazminat verilmemesini savundu.

Berivan ALTAN

Ankara'daki 10 Ekim Ankara Gar patlamasÄ±nda yaralanan 16 yaÅŸÄ±ndaki Z.G.’nin açtÄ±ÄŸÄ± manevi tazminat kararÄ± kÄ±smen kabul edildi. Karara ÅŸerh koyarak itiraz eden heyet üyesi Ö.A , “davalÄ± idarenin deÄŸil öncelikle ve evleviyetle davacÄ±nÄ±n anne ve babasÄ±nÄ±n kusurlu olduÄŸu” gerekçesiyle rededilmesini istedi.



Ankara 5’inci Ä°dare Mahkemesi 10 Ekim 2015 Ankara Gar patlamasÄ±nda yaralanan 16 yaÅŸÄ±ndaki Z.G.’nin maddi tazminatÄ±nÄ± ret eden mahkeme heyeti manevi tazminat talebini ise kÄ±smen kabul etti. Avukat AliÅŸan Åžahin, müvekkiline verilmek üzere maddi 10 bin TL manevi de 30 bin TL tazminat davasÄ± açmÄ±ÅŸtÄ±.

KALICI ZARAR OLMADIÄžI Ä°ÇÄ°N MADDÄ° TAZMÄ°NATA GEREK YOK

Mahkemenin gerekçeli kararÄ±nda maddi tazminat yönünden maÄŸdur olan Z.G. hakkÄ±nda 6157 sayÄ±lÄ± BaÅŸkent Üniversitesi Adana Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi tarafÄ±ndan 13 Åžubat 2018 tarihinde gönderilen "patlamadan etkilendiÄŸini belirten hastanÄ±n fiziki muayenesinde alÄ±n sol bölgesinde kÄ±zarÄ±klÄ±k ve sol bacakta yüzeysel yanÄ±k dÄ±ÅŸÄ±nda anormal bulgu saptanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Hasta baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ve gerçekleÅŸme ÅŸekli belirlenmemiÅŸ patlayÄ±cÄ± madde ile temaslarÄ± açÄ±sÄ±ndan tetkik edilmiÅŸ, bilgisayarlÄ± beyin tomografisi ve diÄŸer röntgen grafileri normal olarak deÄŸerlendirilmiÅŸ. Semptomatik tedavi edilen hasta taburcu edilmiÅŸtir. Dosya içeriÄŸi deÄŸerlendirildiÄŸinde fiziksel anlamda kalÄ±cÄ± bir hasarÄ±n oluÅŸmayacaÄŸÄ± görülmektedir..." deÄŸerlendirmelerine yer verildiÄŸi ve mevcut belgelere göre davacÄ±nÄ±n maddi olarak tazmini gereken zararÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna varÄ±larak maddi tazminat isteminin yerinde görülmediÄŸi belirtildi.

YARALANMAYA KISMEN TAZMÄ°NAT KARARI

Kararda manevi tazminat bakÄ±mÄ±ndan Anayasa’nÄ±n 125’inci maddesine atÄ±fta bulunularak, “Ä°darenin her türlü eylem ve iÅŸlemlerine karÅŸÄ± yargÄ± yolunun açÄ±k olduÄŸu ve idarenin kendi eylem ve iÅŸlemlerinden doÄŸan zararÄ± ödemekle yükümlü olduÄŸu hükme baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerine yer verildi. Bunun yanÄ± sÄ±ra 4 sayfa gerekçe açÄ±klayan mahkeme ÅŸu kararÄ± verdi: “DavacÄ±nÄ±n manevi tazminat isteminin kÄ±smen kabulü ile 5.000,00 TL manevi tazminatÄ±n davalÄ± idareye baÅŸvuru tarihi olan 16 MayÄ±s 2016’dan itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalÄ± idarece davacÄ±ya ödenmesine, fazlaya iliÅŸkin manevi tazminat istemi ile maddi tazminat isteminin reddine ve tazminat talebinin zÄ±mnen reddine iliÅŸkin iÅŸlemin iptali isteminin ise incelenmeksizin reddine; kararÄ±n tebliÄŸini izleyen günden itibaren gün içerisinde Ankara Bölge Ä°dare Mahkemesi'ne istinaf yolu açÄ±k olmak üzere, 17 Nisan 2018 tarihinde manevi tazminat isteminin kÄ±smen kabulüne yönelik kÄ±sÄ±m bakÄ±mÄ±ndan oy çokluÄŸu, diÄŸer kÄ±sÄ±m bakÄ±mÄ±ndan ise oybirliÄŸiyle karar verildi.”

MAHKEME ÜYESÄ°NDEN SKANDAL GEREKÇE

Mahkeme heyetinin kÄ±smen kabul ettiÄŸi manevi tazminat kararÄ±na ÅŸerh koyan heyet üyesi Ö.A. skandal bir gerekçe ile ret kararÄ±nÄ± savundu. Heyet üyesi Ö. A.’nÄ±n gerekçesi ÅŸöyle: “1999 doÄŸumlu olup olay tarihinde reÅŸit olmayan davacÄ±nÄ±n, herhangi bir olay yaÅŸanmasa dahi bir çocuk için baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na birçok tehlikeler barÄ±ndÄ±ran binlerce kiÅŸiniz katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir mitinge götürülmesi ve bu miting sÄ±rasÄ±nda meydana gelen terör olayÄ±nda manevi olarak zarar görmesinde, davalÄ± idarenin deÄŸil öncelikle ve evleviyetle davacÄ±nÄ±n anne ve babasÄ±nÄ±n kusurlu olduÄŸu; bu nedenle davanÄ±n manevi tazminat açÄ±sÄ±ndan da reddi gerektiÄŸi görüÅŸü ile aks yöndeki çoÄŸunluk kararÄ±na katÄ±lmÄ±yorum.”

'Ä°TÄ°RAZ EDECEÄžÄ°Z'

Karara tepki gösteren ve Ä°stinaf yoluna gideceklerini belirten avukat AliÅŸan Åžahin, “Olay tarihinde henüz 16 yaÅŸÄ±nda olan müvekkilim, 10 Ekim 2015 tarihinde yaÅŸanan Ankara Gar katliamÄ±nda yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. YaÅŸanan bu vahim olay sonrasÄ± idareye baÅŸvurarak tarafÄ±mÄ±za maddi-manevi tazminat ödenmesini talep ettik. Ancak idare 60 günlük süre içerisinde tarafÄ±mÄ±za herhangi bir cevap vermedi. Bunun üzerine Ankara 5. Ä°dare Mahkemesinde yukarÄ±da sunduÄŸumuz kararÄ±n dava dilekçesini sayÄ±n mahkemeye sunduk. Bu kararÄ±n elbette ki bölge idare mahkemesine itiraz yapacaÄŸÄ±z” dedi.

‘NEYSEKÄ° MAHKEME BÄ°ZÄ° BORÇLU ÇIKARMAMIÅž’

Kararda 5233 sayÄ±lÄ± yasa çerçevesinde baÅŸvurularÄ±nÄ±n neden ret edildiÄŸinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžahin, ÅŸöyle devam etti: “5233 sayÄ±lÄ± yasa çerçevesinde bir baÅŸvuru yapmÄ±ÅŸ olsaydÄ±k kamuoyunun bilgisine sunduÄŸumuz bu karardan daha fazla maddi manevi tazminat devlet tarafÄ±ndan müvekkilime ödenecekti. Öncelik ile bu hususu belirtmek istiyorum. Bu kararla sayÄ±n idare mahkemesi ‘devletin verdiÄŸi ile yetinin daha fazlasÄ±nÄ± istemeyin’ demiÅŸtir. Mahkeme biraz daha çabalasa idi bizi maÄŸdur olduÄŸumuz bu olaydan dolayÄ± borçlu bile çÄ±karabilirdi. Bu yönü ile mahkeme kararÄ± yargÄ±ya güven duygusunu sarsmÄ±ÅŸtÄ±r.”

‘SÄ°YASÄ° VE TARAFLI BÄ°R YORUM’

Heyet üyesi Ö.A.’nÄ±n azÄ±nlÄ±k oyu deÄŸerlendirmesinin kabul edilemez olduÄŸunu vurgulayan Åžahin, tepkisini ÅŸöyle dile getirdi: “Bu deÄŸerlendirme hukuk adÄ±na, insanlÄ±k adÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan vahim ve utanç verici bir deÄŸerlendirmedir. SayÄ±n üye bu deÄŸerlendirmesi ile tarafsÄ±z ve baÄŸÄ±msÄ±z hâkim ilkesinden uzaklaÅŸarak, yaÅŸanan bu vahim olaya neredeyse ‘miting’e katÄ±lanlarÄ±n sebep olduÄŸu’ sonucuna varabilecek bir yorum katmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu yorum tamamen siyasi ve taraflÄ± bir yorumdur. 16 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸunun mitinge götürülmesinin ebeveynlerinin kusuru olarak görüp devletin asli kusurlu olduÄŸunu düÅŸündüÄŸümüz bu vahim olayda sayÄ±n üyenin devleti sorumluluktan arÄ±ndÄ±rma çabasÄ± içinde olmasÄ± utanç vericidir. Devletin asli kusurluluÄŸunu bu yolla örtmeye çalÄ±ÅŸma ve sorumsuz kÄ±lma çabasÄ± içinde olmak tarafsÄ±z ve baÄŸÄ±msÄ±z hâkim ilkesi ile de baÄŸdaÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r. Böylesi nesnellikten uzak deÄŸerlendirme yapan kiÅŸinin de bu ülkede hâkim olmasÄ± düÅŸündürücü ve üzücü bir gerçektir.” (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 13:47

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