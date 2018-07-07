Ä°sveÃ§â€™i 2-0 maÄŸlup eden Ä°ngiltere yarÄ± finale yÃ¼kseldi

DÃ¼nya KupasÄ± Ã§eyrek finalinde Ä°sveÃ§â€™i 2-0 yenen Ä°ngiltere yarÄ± finale yÃ¼kseldi ve Rusya-HÄ±rvatistan maÃ§Ä±nÄ±n galibini beklemeye baÅŸladÄ±.

2018 FIFA Dünya KupasÄ± çeyrek final maçÄ±nda Ä°sveç'i 2-0 yenen Ä°ngiltere yarÄ± finale yükseldi. Böylelikle Fransa ve Belçika’nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiltere de yarÄ± finale yükselen takÄ±mlar arasÄ±na adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±. 21:00’de baÅŸlayacak Rusya-HÄ±rvatistan maçÄ±nÄ±n galibi, yarÄ± finalde Ä°ngiltere’nin rakibi olacak

Ä°SVEÇ 0-2 Ä°NGÄ°LTERE

- KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 19. dakikasÄ±nda Sterling'in ayaÄŸÄ±ndan açÄ±lan topla ceza yayÄ± önünde buluÅŸan Harry Kane'in bekletmeden vuruÅŸunda, meÅŸin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

- 30. dakikada Ä°ngiltere öne geçti. Ashley Young'Ä±n sol taraftan kullandÄ±ÄŸÄ± korner atÄ±ÅŸÄ±nda, penaltÄ± noktasÄ± üzerinde iyi yükselen Maguire, kafa vuruÅŸuyla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gönderdi: 0-1.

- 45. dakikada Henderson'un pasÄ±yla savunmanÄ±n arkasÄ±na sarkan Sterling, kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya pozisyonda Olsen'i geçemedi. Topu yeniden önünde bulan Ä°ngiliz futbolcunun vuruÅŸunda, meÅŸin yuvarlak savunmanÄ±n müdahalesiyle kornere gitti ve maçÄ±n ilk yarÄ±sÄ± Ä°ngiltere'nin 1-0'lÄ±k üstünlüÄŸüyle sona erdi.

- 59. dakikada Ä°ngiltere farkÄ± ikiye çÄ±kardÄ±. Lingard'Ä±n saÄŸ taraftan ortasÄ±na arka direkte yükselen Dele Alli'nin kafa vuruÅŸunda top filelere gitti: 0-2.

- 72. dakikada sol taraftan geliÅŸen Ä°sveç ataÄŸÄ±nda ceza alanÄ±nda topla buluÅŸan Berg'in vuruÅŸunda, kaleci Pickford son anda meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± üstten kornere çeldi.

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 2-0 kazanan Ä°ngiltere, 1966 ve 1990'dan sonra tarihinde üçüncü kez turnuvada yarÄ± finale yükseldi.

ÇEYREK FÄ°NALDE SON EÅžLEÅžME: RUSYA-HIRVATÄ°STAN

YarÄ± finale çÄ±kacak son takÄ±mÄ± belirleyecek karÅŸÄ±laÅŸma olan Rusya-HÄ±rvatistan eÅŸleÅŸmesi 21:00'de baÅŸlayacak ve FiÅŸt StadÄ±'nda oynanacak. Ev sahibi Rusya, bu kupadaki performansÄ± ile dikkatleri üzerine toplarken HÄ±rvatistan ise kupada bugüne kadar oynadÄ±ÄŸÄ± 4 maçÄ±n 3'ünden galip ayrÄ±ldÄ±. Son 16 turunda Danimarka ile berabere kalan HÄ±rvatlar penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±yla turu geçti.

Rusya milli takÄ±mÄ±, Sovyetler BirliÄŸi'nin daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Dünya KupasÄ±'nda ilk kez çeyrek finale çÄ±ktÄ±. HÄ±rvatistan ise 1998'de oynadÄ±ÄŸÄ± tek Dünya KupasÄ± çeyrek finalinde Almanya'yÄ± maÄŸlup ederek yarÄ± finale yükselmiÅŸ, o turnuvada 3'üncü olmuÅŸtu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 19:23

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