DÃ¼nya KupasÄ±'nda son yarÄ± finalistler bugÃ¼n belli oluyor

2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda Ã§eyrek final ayaÄŸÄ±nÄ±n son iki maÃ§Ä± olan Ä°sveÃ§-Ä°ngiltere ve Rusya-HÄ±rvatistan karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± bugÃ¼n oynanacak.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya KupasÄ±'nda sona doÄŸru yaklaÅŸÄ±lÄ±rken heyecan da artÄ±yor. Bugün oynanacak çeyrek final karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yarÄ± final eÅŸleÅŸmeleri netleÅŸecek. Ä°lk iki çeyrek final mücadelesi sonunda Uruguay'Ä± 2-0 maÄŸlup eden Fransa ve Brezilya'yÄ± 2-1 yenen Belçika, yarÄ± finale çÄ±kan ilk iki takÄ±m oldu. Çeyrek finalin son iki karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± olan Ä°sveç-Ä°ngiltere ve Rusya-HÄ±rvatistan maçlarÄ± ile de yarÄ± finalin diÄŸer eÅŸleÅŸmesi belli olacak.

GÜNÜN Ä°LK MAÇI: Ä°SVEÇ-Ä°NGÄ°LTERE

Çeyrek final turu ikinci gününün ilk maçÄ± olan Ä°sveç-Ä°ngiltere karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± 17:00'de baÅŸlayacak ve Samara Arena'da oynanacak.

Ä°ki milli takÄ±m, daha önce dünya kupalarÄ±nda iki kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ± ve 2002'deki maç 1-1, 2006'daki maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlandÄ±.

Daha önce 4 kez Dünya KupasÄ± çeyrek final aÅŸamasÄ±na eriÅŸen Ä°sveç, bunlarÄ±n 3'ünde yarÄ± finale yükselmeyi baÅŸardÄ±.

Ä°ngiltere ise 2006 yÄ±lÄ±nda Portekiz'e karÅŸÄ± penaltÄ±larla kaybettiÄŸi maçtan sonra ilk kez çeyrek finale yükseldi. Ä°ngilizler, 1990 yÄ±lÄ±nda Kamerun'u 3-2 maÄŸlup ettikleri maçÄ±n ardÄ±ndan bir daha çeyrek finale eriÅŸememiÅŸti.

ÇEYREK FÄ°NALDE SON EÅžLEÅžME: RUSYA-HIRVATÄ°STAN

YarÄ± finale çÄ±kacak son takÄ±mÄ± belirleyecek karÅŸÄ±laÅŸma olan Rusya-HÄ±rvatistan eÅŸleÅŸmesi 21:00'de baÅŸlayacak ve FiÅŸt StadÄ±'nda oynanacak. Ev sahibi Rusya, bu kupadaki performansÄ± ile dikkatleri üzerine toplarken HÄ±rvatistan ise kupada bugüne kadar oynadÄ±ÄŸÄ± 4 maçÄ±n 3'ünden galip ayrÄ±ldÄ±. Son 16 turunda Danimarka ile berabere kalan HÄ±rvatlar penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±yla turu geçti.

Rusya milli takÄ±mÄ±, Sovyetler BirliÄŸi'nin daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Dünya KupasÄ±'nda ilk kez çeyrek finale çÄ±ktÄ±. HÄ±rvatistan ise 1998'de oynadÄ±ÄŸÄ± tek Dünya KupasÄ± çeyrek finalinde Almanya'yÄ± maÄŸlup ederek yarÄ± finale yükselmiÅŸ, o turnuvada 3'üncü olmuÅŸtu.

DÃ¼nya KupasÄ±'nda ilk yarÄ± finalin adÄ± Fransa-BelÃ§ika

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 12:23

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