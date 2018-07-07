27. dÃ¶nem milletvekilleri saat 14.00'te yemin edecek

27. DÃ¶nem Parlamentosu, milletvekillerinin ant iÃ§me tÃ¶reni iÃ§in saat 14.00'te toplanacak

TBMM Genel Kurulu, Deniz Baykal’Ä±n saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan dolayÄ± geçici olarak Ä°YÄ° Parti Ankara Milletvekili DurmuÅŸ YÄ±lmaz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanacak.

DurmuÅŸ YÄ±lmaz, milletvekili ant içme töreninden önce, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'dan görevi devralacak. BaÅŸkanlÄ±k mührünü de alacak olan YÄ±lmaz, daha sonra TBMM Geçici BaÅŸkanÄ± olarak Genel Kurulu yönetecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n da bir süre izleyeceÄŸi yemin töreninin sabaha kadar sürmesi bekleniyor. Milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n 550’den 600’e çÄ±kmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla meclis tarihinin en uzun yemin töreninin en az 12 saat süreceÄŸi tahmin ediliyor.

TBMM Geçici BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±nda ise AKP Ä°stanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AKP Ankara Milletvekili Zeynep YÄ±ldÄ±z, AKP Yalova Milletvekili Ahmet BüyükgümüÅŸ, AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, CHP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ve HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Dersim DaÄŸ görev yapacak.

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi 12 Temmuz PerÅŸembe günü yapÄ±lacak.

Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n üçte iki (400 oy) çoÄŸunluÄŸu, üçüncü turda ise salt çoÄŸunluk (301 oy) aranacak. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 11:57

www.evrensel.net