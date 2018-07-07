ErdoÄŸan: Bakanlar Meclisten de olabilir, neden olmasÄ±n

Son BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m AKP Grup toplantÄ±sÄ±nda 'helallik' istedi, ErdoÄŸan ilk grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

Seçimlerden sonraki ilk AKP grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m yaptÄ±.

SON BAÅžBAKAN BÄ°NALÄ° YILDIRIM HELALLÄ°K Ä°STEDÄ°

Son baÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m konuÅŸmasÄ±nda 'helallik' istedi: Demokrasiyi daha da geliÅŸtireceÄŸiz, hukuk devletinden taviz vermeyeceÄŸiz, üreteceÄŸiz, refahÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z, milletimize adil ÅŸekilde daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±z. 65. Hükümet adÄ±na bize güveninizden ötürü teÅŸekkürlerimi sunuyorum. Tüm arkadaÅŸlarÄ±m ve sizden hakkÄ±nÄ±zÄ± helal etmenizi istiyorum. Bilmeden kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z varsa hakkÄ±nÄ± helal etsin, ben de hakkÄ±mÄ± helal ediyorum."

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ardÄ±ndan ErdoÄŸan AKP'nin yeni dönem ilk grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

'HEDEFLERÄ°MÄ°ZÄ°N GERÄ°SÄ°NDE KALDIK'

* "ÇoÄŸunluÄŸu saÄŸlayamasak da en büyük grup durumundayÄ±z. MHP ile birlikte TBMM'de yüzde 57'lik bir çoÄŸunluÄŸa sahibiz. Biz 7 Haziran hariç Meclis'te hep tek baÅŸÄ±na çoÄŸunluÄŸa sahip olarak yasama faaliyeti yürüttük. Bu seçimlerde gerek oy oranÄ± gerek milletvekili sayÄ±sÄ± konusunda hedeflerimizin gerisinde kalmÄ±ÅŸ olmamÄ±z daha fazla çaba sarfetmemiz gerektiÄŸine iÅŸarettir. Milletin yaptÄ±ÄŸÄ± hassas ayarÄ± doÄŸru deÄŸerlendirmeliyiz."

'PAZARTESÄ° KABÄ°NEYÄ° AÇIKLAYACAÄžIZ^'

* "Yeni sistemin ilk cumhurbaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla Pazartesi 21.00'de kabineyi açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Pazartesi günü ilk CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KHK'sÄ±nÄ± yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z."

* "Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiÅŸ bir insanlar topluluÄŸuz, kimseye tepeden bakamayÄ±z ve tepeden bakmacÄ± bir anlayÄ±ÅŸla da yürüyemeyiz. Bir davanÄ±n mensuplarÄ± olarak yolumuza devam edeceÄŸiz."

'KÄ°MSE 'BEN BAKÄ°YÄ°M' DEMESÄ°N, HEPÄ°MÄ°Z FANÄ°YÄ°Z^'

* "ArkadaÅŸlar bu hareketin içinde ‘ben’ olamaz. Aksi taktirde bizden öncekiler nasÄ±l yerle yeksan olduysa biz de oluruz. Kimse 'ben bakiyim' demesin, hepimiz faniyiz."

'CUMA GÜNÜ Ä°LK KABÄ°NE TOPLANTIMIZI GERÇEKLEÅžTÄ°RECEÄžÄ°Z'

* "Cuma günü ilk toplantÄ±mÄ±zÄ± yapmadan önce cuma için gideceÄŸiz, dualarÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z. Ondan sonra da inÅŸallah ilk kabine toplantÄ±mÄ±zÄ± gerçekleÅŸtireceÄŸiz."

* "Seçimlerde gördünüz, bizlerle ilgili 'yorgun bir cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±' gibi yakÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± yapanlarÄ±n hali ortada. Bize 'yorgun' yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± yapanlarÄ±n, bizim ne denli antrenmanlÄ± olduÄŸumuzdan haberleri yok. AslÄ±nda onlar zihninsel bir yorgunluÄŸun içerisindeler fakat bizler hamdolsun böyle bir durumun içinde deÄŸiliz; çok daha güçlü bir ÅŸekilde, çok daha güçlenerek bu yola devam ediyoruz."

'CHP'YÄ° TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GÜDÜMÜNDEKÄ° PARTÄ°YLE Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NÄ° GÖZDEN GEÇÄ°RMEYE DAVET EDÄ°YORUM'

* "Buradan bir kez daha CHP'yi, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyle iliÅŸkisini gözden geçirmeye ve tercihini milletten yana kullanmaya davet ediyorum."

* Önümüzdeki dönemde en çok vesayete ve darbeye karÅŸÄ± dikkatli olacaÄŸÄ±z. Ä°ster içeriden ister dÄ±ÅŸarÄ±dan gelsin milli iradeye gölge düÅŸürecek, milletimizin emanetine halel getirecek hiçbir dayatmaya rÄ±za göstermeyeceÄŸiz."

'181 BÄ°N 500 KÄ°ÅžÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° PASAPORT TAHDÄ°DÄ° KALDIRILACAK'

*"(FETÖ ile mücadele kapsamÄ±nda konulan pasaport tahdidi) ArtÄ±k soruÅŸturmalar ve davalar belli bir aÅŸamaya geldiÄŸi için, bunlardan 181 bin 500 kiÅŸiyle ilgili pasaport tahdidi, ÅŸayet mani bir hal yoksa birkaç gün içeresinde kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Böylece yakÄ±nlarÄ±nÄ±n suçlarÄ±ndan dolayÄ± pasaport alamayan vatandaÅŸlarÄ±n maÄŸduriyetlerini gidermiÅŸ olacaÄŸÄ±z."

* "Bakanlar Meclisten de olabilir, neden olmasÄ±n."

AKP GRUP BAÅžKANI NACÄ° BOSTANCI OLDU

AKP TBMM Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, AKP Ankara Milletvekili Naci BostancÄ± seçildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 12:28

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