TarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan kamyonetin freni boÅŸaldÄ±, 17 kiÅŸi yaralandÄ±

Sivas'ta tarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan kamyonet, freni boÅŸalÄ±nca 100 metrelik yamaÃ§tan aÅŸaÄŸÄ± indi. Kazada kamyonette bulunan 17 kiÅŸi yaralandÄ±.

Sivas'Ä±n Gemerek ilçesinde tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan kamyonet, freninin boÅŸalmasÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 100 metrelik yamaçtan aÅŸaÄŸÄ±ya indi. Kazada kamyonet içerisinde bulunan 17 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kaza, Gemerek ilçesine baÄŸlÄ± SÄ±zÄ±r beldesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Çepni köyünden Gemerek ilçesine giden Bünyamin Kaplan yönetimindeki 66 HD 809 plakalÄ± kamyonetin, iddiaya göre manevra yapacaÄŸÄ± sÄ±rada freni boÅŸaldÄ±. Kamyonet geri geri yol kenarÄ±nda bulunan yamaçtan aÅŸaÄŸÄ±ya inmeye baÅŸladÄ±. Sürücü Kaplan, kamyoneti yaklaÅŸÄ±k 100 metre sonra durdurabildi. Kazada sürücü Bünyamin Kaplan ile kamyonette bulunan tarÄ±m iÅŸçileri ve çocuklardan Önder Yusuf Kaplan (16), Mustafa Bulduk (16), KÄ±yafi Çelik (45), Dönsel Çelik (40), Nurhayat Kaplan (52), Serap KarakuÅŸ (40), Sevda Dilli (41), Nesimi DoÄŸan (35), Yasemin Dilli (33), BarÄ±ÅŸ Dilli (5), Zeynep Dilli (17), TakÄ± Dilli (53), Ergün Dilli (18), Dönsel TaÅŸ (35), Ä°lhan TaÅŸ (35) ve Naki Dilli (41) yaralandÄ±. YaralÄ±lar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan durumlarÄ± aÄŸÄ±r olan Önder Yusuf Kaplan ile Mustafa Bulduk Cumhuriyet Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 11:16

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