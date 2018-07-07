Kuzey Ã¼lkeleri polisleri arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸiÂ 

Fin, DanimarkalÄ± ve Ä°sveÃ§li polis devriyeleri NorveÃ§'te Ã§alÄ±ÅŸabilecek.Â

Norveç Emniyet Genel Müdürü John Ståle Stamnes Norveç devlet kanalÄ± NRK’ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “BakanlÄ±k ÅŸu anda iki ikili anlaÅŸma geliÅŸtiriyor. Bir anlaÅŸma, kriz durumlarÄ±nda polis özel birimleri arasÄ±ndaki karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yardÄ±m ile ilgili. DiÄŸeri ise genel olarak farklÄ± polis iÅŸbirliÄŸi biçimleriyle ilgili. AnlaÅŸmalarÄ±n imzalanmasÄ±ndan sonra bakmamÄ±z gereken bir takÄ±m zorluklar tespit ettik” dedi ve haberi doÄŸruladÄ±.

NRK Cuma günkü haberinde Norveç polisi, Ä°skandinav komÅŸularÄ±nda devriye, hÄ±zla harekete geçme/yola çÄ±kma ve soruÅŸturma yapabilme çalÄ±ÅŸmalarÄ±, ve de bunun tersi olan bir anlaÅŸmayÄ±, Norveç Adalet BakanÄ± Tor Mikkel Wara ile diÄŸer Kuzey ülkeli meslektaÅŸlarÄ± ile Haziran ayÄ±nda imzaladÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Habere göre bu yaz Norveç ve Ä°sveç Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± iki yeni ikili polis anlaÅŸmasÄ±nÄ± görüÅŸecekler. NRK’ye açÄ±klama yapan Polis sendikasÄ± sekreteri Paal Balchen "Norveç'teki Ä°sveç polisi, Norveç polisinin yerini almamalÄ±, ama buna bir ek olmalÄ±. Bunun, ulusal polis kapsamÄ±nÄ± düÅŸürmek için bir fÄ±rsat olarak görülmemesi önemlidir” dedi.

NRK bu Kuzey ülkeleri Norveç, Danimarka, Ä°sveç, Ä°zlanda ve Finlandiya'daki polislerin daha geçiÅŸ olarak birbirlerine yardÄ±m edebilme çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± ilk olarak polis dergisi olan Politiforum açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Daha önce de, acil durumlarda müdahale, bomba ekibi, helikopter, terör saldÄ±rÄ±larÄ± veya rehineler gibi ciddi olaylarda birbirini destekleme gibi birbirlerine yardÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± vardÄ±. Ancak bu yeni anlaÅŸmada ayrÄ±ca polislerin birbirlerinin topraklarÄ±nda devriye gezme, akut durumlara müdahale etmek ve birbirlerinin ülkesinde ön soruÅŸturmalar yapabilmelerini içeriyor.

Norveç Polis sendikasÄ±nÄ±n ise anlaÅŸmaya sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± fakat bunun ulusal polis kapsamÄ±nÄ± düÅŸüreceÄŸinden korktuklarÄ± belirtiliyor. BaÅŸka bir endiÅŸeleri ise eÄŸitim farkÄ±. Norveç polisinin üç yÄ±llÄ±k yüksel okul eÄŸitimi varken örneÄŸin Danimarka’da polis altÄ± aylÄ±k hÄ±zlÄ± bir eÄŸitimden sonra göreve baÅŸlÄ±yor. (Oslo/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 11:09

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