TIR ile Ã§arpÄ±ÅŸan yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi, bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

KÃ¼tahya'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ ile TIR'Ä±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3'Ã¼ Ã§ocuk 13 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kütahya'da yolcu otobüsünün TIR ile çarpÄ±ÅŸarak devrilmesi sonucu bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3'ü çocuk 13 kiÅŸi yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Adem ÇiÄŸil idaresindeki 42 RP 777 plakalÄ± Kamil Koç firmasÄ±na ait yolcu otobüsü, Kütahya-EskiÅŸehir karayolunda Otogar KavÅŸaÄŸÄ±'nda Lokman Ölmez'in kullandÄ±ÄŸÄ± 43 ST 056 plakalÄ± tÄ±rla çarpÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayÄ±da polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada, otobüsteki yolculardan Seval Özge ArifoÄŸlu olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Yaralanan otobüs sürücüsü Adem ÇiÄŸil ile 3'ü çocuk 12 yolcu, ambulanslarla DumlupÄ±nar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. TÄ±r sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Çanakkale-Konya seferini yapan otobüsten Kütahya ÅžehirlerarasÄ± Otobüs Terminali'nde yolcu indirildiÄŸi, daha sonra bu araç kavÅŸaÄŸa girdiÄŸinde kent merkezinden gelen tÄ±rla çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu kazanÄ±n meydana geldiÄŸi öÄŸrenildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 07:36

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