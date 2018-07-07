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AydÄ±n'da fabrikada patlama: 4 iÅŸÃ§i yaralÄ±
07 Temmuz 2018 02:16
AydÄ±n'Ä±n Nazilli ilÃ§esinde kimyasal maddeler Ã¼reten bir fabrikada buhar kazanÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 4 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.
AydÄ±n'Ä±n Nazilli ilÃ§esinde kimyasal maddeler Ã¼reten fabrikadaki buhar kazanÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 4 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.
Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasÄ±ndaki buhar kazanÄ± henÃ¼z bilinmeyen nedenle patladÄ±.
BÃ¶lgeye itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.
Patlamada, fabrikada gece vardiyasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Murat Barut, Mustafa Ä°nce, SÃ¼leyman YÄ±ldÄ±zÃ§oban ve Zeynep TuÄŸba AydÄ±n yaralandÄ±.
SaÄŸlÄ±k ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
PatlamanÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan yangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. (AydÄ±n/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 02:23
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