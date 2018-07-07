Zonguldak'ta IÅžÄ°D operasyonu: 4 gÃ¶zaltÄ±

Zonguldak EreÄŸli'de IÅžÄ°D Ã¼yelerinin olduÄŸu bildirilen bir eve operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde,Â IÅžÄ°D'e yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyondaÂ 4 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Zonguldak ve EreÄŸli Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Kepez Mahallesi'nde bulunan bir evde IÅžÄ°D Ã¼yesi ÅŸÃ¼phelilerin bulunduÄŸu belirledi. DÃ¼zenlenen operasyonda 1'i kadÄ±n 4 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden birinin hafif yaralÄ± halde Ä°stanbul'dan EreÄŸli'ye geldiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, hafif yaralÄ± olan kiÅŸinin nasÄ±l yaralandÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda ise bilgi verilmedi. Polis ekipleri, evde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede telefon, flaÅŸ bellek ve birÃ§ok dokÃ¼manÄ± incelenmek Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler, saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan iÅŸlemler iÃ§in Zonguldak Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶nderildi. (Zonguldak/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 01:57

www.evrensel.net