Dokuma fabrikasÄ±ndan seÃ§im notlarÄ±: Anlatmaktan asla vazgeÃ§meyeceÄŸim

Bursa DemirtaÅŸ Organize Sanayide dokuma fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bir kadÄ±n iÅŸÃ§i, seÃ§im dÃ¶neminde iÅŸyerinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± Evrensel'le paylaÅŸtÄ±.

Bursa’dan bir kadÄ±n iÅŸçi

Merhaba...

Bursa DemirtaÅŸ Organize Sanayide dokuma fabrikasÄ±nda 3 vardiyalÄ± bir iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸÄ±yorum. ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n yarÄ±sÄ± kadÄ±n.

Seçim döneminde iÅŸyerinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±mÄ± sizlerle paylaÅŸmak istiyorum. Biz seçimleri aslÄ±nda iÅŸyerinde hiç konuÅŸamadÄ±k, Ak Parti dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer partilerden bahsettiÄŸimizde “bölücü, hain” olduk. Seçimlerden sonra ise fabrikada herkes mutlu, sanki Ak Parti kazanÄ±nca her gün yakÄ±ndÄ±klarÄ±, geçinemiyoruz diye aÄŸladÄ±klarÄ± maaÅŸlara zam yapÄ±lmÄ±ÅŸ.

Gece vardiyasÄ±nda yemek esnasÄ±nda sohbet ederken arkadaÅŸlardan biri “Bugün hiç uyumadÄ±m, çok yorgunum” dedi. Ben de “HayÄ±rdÄ±r beÅŸik mi salladÄ±n” diye takÄ±ldÄ±m. ArkadaÅŸÄ±m ise sabah buradan çÄ±kÄ±nca baÅŸka bir atölyede paketleme iÅŸine gittiÄŸini söyledi. Çok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m ama öÄŸrendim ki iÅŸyerinde bir çok arkadaÅŸ bu ÅŸekilde çalÄ±ÅŸÄ±yormuÅŸ.

Biz dokumacÄ±larÄ±n iÅŸi aÄŸÄ±r olmasÄ±na raÄŸmen asgari ücretten çok az bir farkla çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, tuvalet kaÄŸÄ±dÄ±ndan tutun da suyumuzu, çayÄ±mÄ±zÄ± bile kendimiz evden götürüyoruz. Ama bunca ÅŸey varken çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerde haklarÄ±mÄ±z için mücadele etmiyoruz, ek iÅŸ yapÄ±yoruz! BunlarÄ± konuÅŸtuÄŸumda bana “BoÅŸ ver ne deÄŸiÅŸecek ki” diye cevap veriyorlar. PahalÄ±lÄ±ktan geçinememekten yakÄ±nÄ±yor, evlerine gitmeden baÅŸka iÅŸyerlerinde hem de kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±, yorgun argÄ±n, saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± hiçe sayarak çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu insanlar ne aileleriyle bir sabah kahvaltÄ±sÄ± yapabiliyor ne de akÅŸam yemeÄŸini birlikte oturup yiyorlar. Hepsi mutsuz, yorgun, hissiz ve bireyci olmuÅŸlar. YaÅŸamak için daha çok çalÄ±ÅŸmak zorunda kalÄ±yorlar. Sonra da “Ülkenin refahÄ± için, dinimiz için Ak Parti’ye oyumu verdim” diyorlar. En çok anlayamadÄ±ÄŸÄ±m da biz kadÄ±nlarÄ±n tüm bunlarÄ±n yanÄ±nda daha bir çok sorunumuz varken, Ak Parti biz kadÄ±nlarÄ±n kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±nÄ± bu kadar da gasbetmiÅŸken, bizi yok saymÄ±ÅŸken en çok oyu da kadÄ±nlardan alÄ±yor. Bunu çevremdeki kadÄ±nlarla konuÅŸtuÄŸum için söylüyorum.

Bizler aynÄ± iÅŸi yapÄ±yor, aynÄ± maaÅŸÄ± alÄ±yor ve aynÄ± pazardan, marketten alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yoruz; yaÅŸantÄ±mÄ±z aynÄ± ve geçinemiyoruz. Ne kadar bu sorunlarÄ±mÄ±zÄ± anlatsam da benim yanlÄ±ÅŸ düÅŸündüÄŸümü söylüyorlar. Ama ben anlatmaktan asla vazgeçmeyeceÄŸim ta ki onlar gerçek hayatÄ± ve paylaÅŸÄ±mÄ±, kendilerinin de deÄŸerli olduÄŸunu öÄŸrenene ve gerçekleri görene kadar.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 00:14

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