699 sayÄ±lÄ± OHAL KHK'si Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±; KHK'nin tam metni

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SeÃ§imi Kanununda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± iÃ§eren 699 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Seçimi Kanununda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± içeren 699 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayÄ±mlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'ne iliÅŸkin düzenleme içeren 699 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. Buna göre, seçilen CumhurbaÅŸkanÄ± adÄ±na düzenlenen tutanak, TBMM Genel Kurulu'nda Meclis BaÅŸkanÄ± veya Geçici BaÅŸkan tarafÄ±ndan verilecek ve aynÄ± birleÅŸimde yemin töreni gerçekleÅŸtirilecek. Bu birleÅŸim, birlikte yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM Genel Seçiminin ardÄ±ndan Meclis'in toplandÄ±ÄŸÄ± ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleÅŸtirilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikinci oylamada seçilmesi veya sadece CumhurbaÅŸkanÄ± seçiminin yapÄ±lmasÄ± halinde yemin töreni, seçim sonuçlarÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesini takip eden üç gün içinde yapÄ±lacak. TBMM toplantÄ± halinde deÄŸilse derhal toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rÄ±lacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanan CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve Bakanlar atanmalarÄ±nÄ± takip eden gün ant içecekler.

BÄ°NALÄ° YILDIRIM'BU GECE YAYIMLANACAK' DEMÄ°ÅžTÄ°

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, son KHK'nÄ°n bu gece yayÄ±mlanacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. BaÅŸbakan, yeni KHK ile TSK ve Emniyet baÅŸta olmak üzere devletin diÄŸer kurumlarÄ±ndan kapsamlÄ± ihraçlar olacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

699 SAYILI KHK'DE NELER VAR?

CUMHURBAÅžKANI SEÇÄ°MÄ° KANUNUNDA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar SayÄ±sÄ±: KHK/699

“477 sayÄ±lÄ± Kanun ile bazÄ± kanunlarda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±; 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± Kanunun verdiÄŸi yetkiye dayanÄ±larak, Bakanlar Kurulu’nca 2/7/2018 tarihinde kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 1 – 12/4/1924 tarihli ve 477 sayÄ±lÄ± Memleketlerinde Türk TebaasÄ±ndan Kavanin ve Tedabiri Ä°stisnaiyei Harbiyeyi RefetmiÅŸ Olan Devletlerin Türkiye’deki TebaasÄ±na Mevzu Tedabirin De Refine Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Heyeti Vekile” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 2 – 14/4/1341 tarihli ve 618 sayÄ±lÄ± Limanlar Kanununun;

a) 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “nizamnamelere” ibaresi “yönetmeliklere” ÅŸeklinde,

b) 12 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “nizamnameler” ibaresi “yönetmelikler” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 3 – 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayÄ±lÄ± Ä°spençiyari ve TÄ±bbi Müstahzarlar Kanununun 21 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 4 – 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayÄ±lÄ± Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe HakkÄ±nda Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “icra Vekilleri” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 5 – 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayÄ±lÄ± Askeri Ceza Kanununun 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (C) bendinde yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyetince” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 6 – 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayÄ±lÄ± Hapishane ve Tevkifhanelerin Ä°daresi HakkÄ±nda Kanunun 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (F) bendinde yer alan “bir nizamname” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan yönetmelik” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± maddede yer alan “Bu nizamnamenin sÄ±hhÄ± hususlara mütaallik maddeleri SÄ±hhat ve Ä°çtimai Muavenet Vekaletiyle müÅŸtereken hazÄ±rlanÄ±r.” ibaresi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 7 – 22/7/1931 tarihli ve 1868 sayÄ±lÄ± Ä°kamet Mukavelenamesi Aktedilmeyen Devletlerle YapÄ±lacak Muvakkat Mukavelename HakkÄ±nda Kanunun 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyeti” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 8 – 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayÄ±lÄ± Ä°cra ve Ä°flas Kanununun;

a) 14 üncü maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± “Yönetmelik ve yargÄ±tay kararlarÄ±:” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, aynÄ± maddenin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “tüzükle” ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 317 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyeti” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 318 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyetince” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 330 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyetinin” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 9 – 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayÄ±lÄ± Tapu Kanununun 35 inci maddesinin birinci ve üçüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 10 – 11/6/1936 tarihli ve 3039 sayÄ±lÄ± Çeltik Ekimi Kanununun 34 üncü maddesi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

“MADDE 34 – Bu Kanunun tatbik ÅŸekli CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 11 – 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayÄ±lÄ± Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve DiÄŸer Fizyoterapi Müesseseleri HakkÄ±nda Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “bir nizamname yapÄ±lÄ±r” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan yönetmelikle düzenlenir” ÅŸeklinde,

b) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “bir nizamname yapÄ±lÄ±r” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan yönetmelikle düzenlenir” ÅŸeklinde,

c) 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “nizamnamedeki” ibaresi “yönetmelikteki” ÅŸeklinde,

ç) 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “nizamnameye” ibaresi “yönetmeliÄŸe” ÅŸeklinde,

d) 12 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “nizamnamelerle” ibaresi “yönetmeliklerle” ve ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “nizamnameye” ibaresi “yönetmeliÄŸe” ÅŸeklinde,

e) 13 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “nizamnamedeki” ibaresi “yönetmelikteki” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 12 – 17/12/1937 tarihli ve 3284 sayÄ±lÄ± BazÄ± Maden HurdalarÄ±nÄ±n DÄ±ÅŸarÄ± ÇÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n Yasak Edilmesi ve SatÄ±n AlÄ±nmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyeti” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 13 – 29/6/1938 tarihli ve 3533 sayÄ±lÄ± Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle Ä°dare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin TamamÄ± Devlete veya Belediye veya Hususi Ä°darelere Aid Daire ve Müesseseler ArasÄ±ndaki Ä°htilaflarÄ±n Tahkim Yolile Halli HakkÄ±nda Kanunun 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyetince” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ve “Ä°cra Vekilleri azasÄ±ndan” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya bakandan” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 14 – 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayÄ±lÄ± ZeytinciliÄŸin IslahÄ± ve Yabanilerinin AÅŸÄ±lattÄ±rÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyeti” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 15 – 16/6/1939 tarihli ve 3645 sayÄ±lÄ± Ä°stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Ä°dareleri TeÅŸkilât ve TesisatÄ±nÄ±n Ä°stanbul Belediyesine Devrine Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “ nizamname” ibaresi “yönetmelik” ÅŸeklinde “nizamnamede” ibaresi “yönetmelikte” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 16 – 10/7/1940 tarihli ve 3894 sayÄ±lÄ± Denizde Zabt ve Müsadere Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyeti” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

b) 21 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyeti” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 17 – 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayÄ±lÄ± Ä°spirto ve Ä°spirtolu Ä°çkiler Ä°nhisarÄ± Kanununun;

a) Ek 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyeti” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

b) Ek 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyeti” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 18 – 14/1/1943 tarihli ve 4373 sayÄ±lÄ± TaÅŸkÄ±n Sulara ve Su BaskÄ±nlarÄ±na KarÅŸÄ± Korunma Kanununun 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “NafÄ±a Vekaletinin teklifi üzerine Ä°cra Vekilleri Heyetinin” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 19 – 10/4/1944 tarihli ve 4541 sayÄ±lÄ± Åžehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve Ä°htiyar Heyetleri TeÅŸkiline Dair Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (17) numaralÄ± bendinde yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyetince” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde,

b) 23 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 20 – 9/7/1945 tarihli ve 4785 sayÄ±lÄ± Orman Kanununa BazÄ± Hükümler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 21 – 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayÄ±lÄ± Devlet ve Ona BaÄŸlÄ± Müesseselerde ÇalÄ±ÅŸan Ä°ÅŸçilere Ä°lave Tediye YapÄ±lmasÄ± ve 6452 SayÄ±lÄ± Kanunla 6212 SayÄ±lÄ± Kanunun 2 nci Maddesinin KaldÄ±rÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyeti” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

b) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyetince” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 22 – 9/7/1956 tarihli ve 6777 sayÄ±lÄ± ZeytinciliÄŸin IslâhÄ± ve Yabanilerinin AÅŸÄ±lattÄ±rÄ±lmasÄ± HakkÄ±ndaki 3573 SayÄ±lÄ± Kanunun SakÄ±z ve Nevileriyle Harnupluklara da TeÅŸmiline Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “nizamnameler” ibaresi “mevzuat” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 23 – 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayÄ±lÄ± Sanayi Sicili Kanununun 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Heyeti Vekile” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 24 – 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayÄ±lÄ± Umumi Hayata Müessir Afetler DolayÄ±siyle AlÄ±nacak Tedbirlerle YapÄ±lacak YardÄ±mlara Dair Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°mar ve Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n isteÄŸi üzerine” ibaresi madde metninden çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸ ve “Ä°mar ve Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde,

b) 12 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendinde yer alan “hususlar hakkÄ±nda Ä°mar ve Ä°skan Vekaletince hazÄ±rlanacak esaslar, Ä°cra Vekilleri Heyetince tasvip edildikten sonra tatbik olunur” ibaresi “hususlara dair esaslar CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenir” ÅŸeklinde,

c) 16 ncÄ± maddesinin birinci ve ikinci fÄ±kralarÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

ç) 31 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan “BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve Ä°skân BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

d) 40 Ä±ncÄ± maddesinin onsekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°mar ve Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

e) Ek 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

f) Ek 10 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “BaÅŸbakanlÄ±kça” ibaresi “CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca” ÅŸeklinde,

g) Geçici 25 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine sÄ±nÄ±rlarÄ± Bakanlar Kurulunca” ibaresi “sÄ±nÄ±rlarÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 25 – 4/1/1960 tarihli ve 7402 sayÄ±lÄ± SÄ±tmanÄ±n Ä°mhasÄ± HakkÄ±nda Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 26 – 9/5/1960 tarihli ve 7478 sayÄ±lÄ± Köy Ä°çme SularÄ± HakkÄ±nda Kanunun 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Ä°cra Vekilleri Heyetinin” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 27 – 27/6/1963 tarihli ve 261 sayÄ±lÄ± Ä°hracatÄ± GeliÅŸtirmek AmacÄ± ile Vergilerle Ä°lgili Olarak Hükümetçe AlÄ±nacak Tedbirlere Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 28 – 20/4/1967 tarihli ve 854 sayÄ±lÄ± Deniz Ä°ÅŸ Kanununun;

a) 1 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

b) 13 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “tüzüÄŸün” ibaresi “yönetmeliÄŸin” ÅŸeklinde,

c) 36 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “tüzük” ibaresi “yönetmelik” ÅŸeklinde,

ç) 50 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (ç) bendinde yer alan “tüzük” ibaresi “yönetmelik” ÅŸeklinde,

d) 52 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” ÅŸeklinde,

e) 55 inci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± “Yönetmelik” ÅŸeklinde ve birinci fÄ±krasÄ±nda “sözü geçen” ibaresinden sonra yer alan “tüzük” ibaresi “yönetmelik” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 29 – 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayÄ±lÄ± Belediye TeÅŸkilâtÄ± Olan YerleÅŸim Yerlerine Ä°çme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini HakkÄ±nda Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünün baÄŸlÄ± olduÄŸu BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi ve BaÅŸbakanÄ±n” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 30 – 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayÄ±lÄ± Su Ürünleri Kanununun 18 inci maddesine “indirmeye veya tamamen kaldÄ±rmaya” ibaresinden sonra gelmek üzere “CumhurbaÅŸkanÄ±” ibaresi eklenmiÅŸ ve aynÄ± maddede yer alan “TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “ilgili BakanlÄ±k” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 31 – 7/9/1971 tarihli ve 1480 sayÄ±lÄ± Afet Bölgelerinde ÇalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak Personele YapÄ±lacak Ödemeler HakkÄ±nda Kanunun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde,

b) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde ve “, Ä°mar ve Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 32 – 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayÄ±lÄ± Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere YapÄ±lacak YardÄ±mlar HakkÄ±nda Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “yayÄ±mÄ± tarihinden itibaren üç ay içinde, kanunun” ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 33 – 29/5/1979 tarihli ve 2238 sayÄ±lÄ± Organ ve Doku AlÄ±nmasÄ±, SaklanmasÄ±, AÅŸÄ±lanmasÄ± ve Nakli HakkÄ±nda Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “tüzükleri,” ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 34 – 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayÄ±lÄ± Nakdi Tazminat ve AylÄ±k BaÄŸlanmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “SÄ±kÄ±yönetim veya olaÄŸanüstü hallerin” ibaresi “OlaÄŸanüstü halin” ÅŸeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

b) 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “kanunun yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 3 ay içinde Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 35 – 6/11/1981 tarihli ve 2549 sayÄ±lÄ± Devlet MezarlÄ±ÄŸÄ± HakkÄ±nda Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 36 – 20/5/1982 tarihli ve 2674 sayÄ±lÄ± KarasularÄ± Kanununun;

a) 1 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 37 – 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayÄ±lÄ± YabancÄ± Dil EÄŸitimi ve ÖÄŸretimi ile Türk VatandaÅŸlarÄ±nÄ±n FarklÄ± Dil ve Lehçelerinin ÖÄŸrenilmesi HakkÄ±nda Kanunun 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) ve (c) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 38 – 24/10/1983 tarihli ve 2933 sayÄ±lÄ± Madalya ve NiÅŸanlar Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunun teklifi,” ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n” ibaresinden sonra gelmek üzere “kararÄ± ve” ibaresi eklenmiÅŸ; (b) bendinde yer alan “ilgili bakanÄ±n teklifi, Bakanlar Kurulunun onayÄ± ve” ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n” ibaresinden sonra gelmek üzere “kararÄ± ve” ibaresi eklenmiÅŸ; (c) bendinde yer alan “ilgili bakanÄ±n teklifi, Bakanlar Kurulunun onayÄ± ve” ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n” ibaresinden sonra gelmek üzere “kararÄ± ve” ibaresi eklenmiÅŸ; (d) bendinde yer alan “Türk SilahlÄ± Kuvvetleri KomutanÄ±nÄ±n inhasÄ± üzerine, Milli Savunma BakanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n imzalayacaÄŸÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onaylayacaÄŸÄ± kararnameye” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±na” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu kararÄ±,” ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n” ibaresinden sonra gelmek üzere “kararÄ± ve” ibaresi eklenmiÅŸ; (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu kararÄ± ve” ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n” ibaresinden sonra gelmek üzere “kararÄ± ve” ibaresi eklenmiÅŸ ve (c) bendinde yer alan “DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulunun görüÅŸleri alÄ±narak ilgili bakanÄ±n teklifi, BaÅŸbakanÄ±n onayÄ± ve” ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n” ibaresinden sonra gelmek üzere “kararÄ± ve” ibaresi eklenmiÅŸtir.

c) 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “BaÅŸbakanlÄ±k Personel Genel MüdürlüÄŸünce” ibaresi “CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve “bu genel müdürlükçe” ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ç) 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “BaÅŸbakanlÄ±k Personel Genel MüdürlüÄŸünce” ibaresi “CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 9 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “BaÅŸbakanlÄ±kça” ibaresi “CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

e) 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “BaÅŸbakanlÄ±k” ibaresi “CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 13 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Kanunun yayÄ±mlanmasÄ±ndan itibaren bir yÄ±l içinde Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 39 – 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayÄ±lÄ± Sulama AlanlarÄ±nda Arazi Düzenlenmesine Dair TarÄ±m Reformu Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

b) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (k) ve (l) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci cümlesinde yer alan “ilgili BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi ve Bakanlar Kurulunun” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ve ikinci cümlesinde yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ç) 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fÄ±kralarÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

d) 7 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “kendilerine özel kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle” ibaresi eklenmiÅŸtir.

e) 8 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ve üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

f) 13 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

g) 14 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

ÄŸ) 18 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

h) 25 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Kanun yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren altÄ± ay içinde Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 40 – 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayÄ±lÄ± UluslararasÄ± Nitelikteki TeÅŸekküllerin KurulmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±nmak suretiyle Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunun” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n” ve dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan “DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±nmak suretiyle Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde,

b) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±nmak suretiyle Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 41 – 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayÄ±lÄ± KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü DÄ±ÅŸÄ±ndaki KuruluÅŸlarÄ±n EriÅŸme Kontrollü Karayolu (Otoyol) YapÄ±mÄ±, BakÄ±mÄ± ve Ä°ÅŸletilmesi ile Görevlendirilmesi HakkÄ±nda Kanunun 11 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “BakanlÄ±kça hazÄ±rlanÄ±p Bakanlar Kurulu kararÄ± ile” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 42 – 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayÄ±lÄ± Ölçüler ve Ayar Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu, Sanayi ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±,” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 43 – 15/6/1989 tarihli ve 3580 sayÄ±lÄ± ÖÄŸretmen ve EÄŸitim UzmanÄ± YetiÅŸtiren YükseköÄŸretim KurumlarÄ±nda ParasÄ±z YatÄ±lÄ± veya Burslu ÖÄŸrenci Okutma ve Bunlara YapÄ±lacak Sosyal YardÄ±mlara Ä°liÅŸkin Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 44 – 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayÄ±lÄ± Adli Personel ile Devlet DavalarÄ±nÄ± Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 SayÄ±lÄ± Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten KaldÄ±rÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “askerî mahkemelerdeki subay üyelere,” ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 45 – 25/6/1992 tarihli ve 3824 sayÄ±lÄ± Kanunun 17 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 46 – 23/7/1995 tarihli ve 4122 sayÄ±lÄ± Milli AÄŸaçlandÄ±rma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan “BaÅŸbakanlÄ±k” ibaresi “CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 47 – 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayÄ±lÄ± Türk UluslararasÄ± Gemi Sicili Kanunu ile 491 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamede DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) ve (b) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 48 – 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayÄ±lÄ± Sosyal Güvenlikle Ä°lgili BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± ve Temsil TazminatÄ± Ödenmesi HakkÄ±nda Kanunun 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde, (c) bendinde yer alan “TeÅŸkilat veya özel kanunlarÄ±nda” ibaresi “Kanunlarda” ÅŸeklinde ve “Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 49 – 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayÄ±lÄ± Emniyet Genel MüdürlüÄŸüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin SatÄ±ÅŸ, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve Ä°ÅŸlemleri ile Hizmet SatÄ±ÅŸÄ±na Dair Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan “Kanunun yayÄ±mÄ± tarihinden itibaren altÄ± ay içinde Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca teklif edilerek Bakanlar Kurulunca” ibaresi “ilgili BakanlÄ±kça” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 50 – 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayÄ±lÄ± BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanunun geçici 3 üncü maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 51 – 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayÄ±lÄ± Teknoloji GeliÅŸtirme Bölgeleri Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (z) bendinde yer alan “ Bakanlar Kurulunun” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n” ÅŸeklinde,

b) 4 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “ Bakanlar Kurulu, DeÄŸerlendirme Kurulunun uygun görüÅŸü ve BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifiyle” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±,” ÅŸeklinde,

c) 5 inci maddesinin dokuzuncu fÄ±krasÄ±nda yer alan “ Bakanlar Kurulunun” ibareleri “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n” ÅŸeklinde,

ç) Geçici 2 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “ Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde, üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde,

d) Geçici 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

e) Geçici 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 52 – 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayÄ±lÄ± Ürünlere Ä°liÅŸkin Teknik MevzuatÄ±n HazÄ±rlanmasÄ± ve UygulanmasÄ±na Dair Kanunun;

a) 5 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

b) 14 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 53 – 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayÄ±lÄ± Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol PiyasasÄ±nÄ±n Düzenlenmesine Dair Kanunun 6 ncÄ± maddesinin yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önerisi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 54 – 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayÄ±lÄ± Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun 1 inci maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 55 – 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayÄ±lÄ± Kara AvcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin sekizinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde,

b) 20 nci maddesinin yedinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 56 – 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayÄ±lÄ± Karayolu TaÅŸÄ±ma Kanununun;

a) 2 nci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan “sÄ±kÄ±yönetim,” ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

b) 13 üncü maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

c) 33 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 57 – 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayÄ±lÄ± BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± ve VakÄ±flara Vergi Muafiyeti TanÄ±nmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun 20 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 58 – 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayÄ±lÄ± Kültür YatÄ±rÄ±mlarÄ± ve GiriÅŸimlerini TeÅŸvik Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 59 – 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayÄ±lÄ± Deniz Çevresinin Petrol ve DiÄŸer ZararlÄ± Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve ZararlarÄ±n Tazmini EsaslarÄ±na Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Türk BoÄŸazlarÄ± Deniz Trafik Düzeni TüzüÄŸü” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca yürürlüÄŸe konulan yönetmelik” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 60 – 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayÄ±lÄ± Adlî Sicil Kanununun;

a) 6 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± veya askerî savcÄ±lÄ±k” ibaresi “hâkim veya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±” ÅŸeklinde,

b) 13 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendinde yer alan “hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve askerî savcÄ±lÄ±k” ibaresi “hâkim ve Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 61 – 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayÄ±lÄ± Orman MühendisliÄŸi, Orman Endüstri MühendisliÄŸi ve AÄŸaç Ä°ÅŸleri Endüstri MühendisliÄŸi HakkÄ±nda Kanunun 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “çeÅŸitli kanunlarla” ibaresi “çeÅŸitli kanun ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle” ve beÅŸinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Kanunun yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren altÄ± ay içerisinde Bakanlar Kurulunca çÄ±karÄ±lacak tüzükle” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan yönetmelikle” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 62 – 11/4/2007 tarihli ve 5624 sayÄ±lÄ± Kan ve Kan Ürünleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (g) bendinde yer alan “sÄ±kÄ±yönetim,” ibaresi madde metninden çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 63 – 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayÄ±lÄ± AraÅŸtÄ±rma, GeliÅŸtirme ve TasarÄ±m Faaliyetlerinin Desteklenmesi HakkÄ±nda Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (j) bendinde yer alan “ Bakanlar Kurulunun” ibaresi “ CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n” ÅŸeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde, ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde, beÅŸinci ve dokuzuncu fÄ±kralarÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “ CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

c) 4 üncü maddesinin altÄ±ncÄ± fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 64 – 7/5/2009 tarihli ve 5898 sayÄ±lÄ± Uçucu Maddelerin ZararlarÄ±ndan Ä°nsan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n KorunmasÄ±na Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendinde yer alan “ilgili Devlet bakanlÄ±klarÄ± ile Ä°çiÅŸleri, Millî EÄŸitim, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik ve Sanayi ve Ticaret bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n görüÅŸleri alÄ±narak, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 65 – 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayÄ±lÄ± Veteriner Hizmetleri, Bitki SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, GÄ±da ve Yem Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (ç) bendinde yer alan “BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

b) 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

c) 16 ncÄ± maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 66 – 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayÄ±lÄ± Sporda Åžiddet ve DüzensizliÄŸin Önlenmesine Dair Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “, ilgili bakanlÄ±k ve kuruluÅŸlarÄ±n görüÅŸleri alÄ±narak Gençlik ve Spor Genel MüdürlüÄŸünün baÄŸlÄ± olduÄŸu BakanÄ±n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 67 – 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayÄ±lÄ± Afet SigortalarÄ± Kanununun;

a) 5 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (g) bendinde yer alan “ve bu Kanuna” ibaresi “, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleriyle ve bunlara” ÅŸeklinde,

b) 7 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “BakanÄ±n teklifi ile Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde,

c) 8 inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “BakanÄ±n teklifi ile Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde,

deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 68 – 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayÄ±lÄ± Türkiye Demiryolu UlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n SerbestleÅŸtirilmesi HakkÄ±nda Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 69 – 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayÄ±lÄ± BazÄ± Kanunlar ile 375 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamede DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanunun 33 üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 70 – 23/4/2016 tarihli ve 6706 sayÄ±lÄ± Cezaî Konularda UluslararasÄ± Adlî Ä°ÅŸ BirliÄŸi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan “BaÅŸbakanÄ±n” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

MADDE 71 – 18/6/2017 tarihli ve 7034 sayÄ±lÄ± Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin KuruluÅŸu HakkÄ±nda Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “CumhurbaÅŸkanÄ±nca” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

Yürütme maddeleri

MADDE 72 – (1) Yürürlükte bulunan kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± Kanuna dayanÄ±larak yürürlüÄŸe konulan kanun hükmünde kararnamelerin yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar CumhurbaÅŸkanÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

Tüzükler, Bakanlar Kurulu kararlarÄ± ve yönetmelikleri

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce, bu Kanun Hükmünde Kararname ile deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lan kanunlarÄ±n ilgili maddeleri gereÄŸince yürürlüÄŸe konulmuÅŸ olan tüzükler, nizamnameler, BaÅŸbakanlÄ±k ve Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan yönetmelikler ile diÄŸer iÅŸlemler yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmadÄ±kça geçerliliÄŸini sürdürür.

BaÅŸbakanlÄ±k Uzman YardÄ±mcÄ±larÄ±

GEÇÄ°CÄ° MADDE 2 – (1) BaÅŸbakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ±nda Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± kadrolarÄ±nda görev yapan ve iki yÄ±llÄ±k süre sonunda hazÄ±rladÄ±klarÄ± uzmanlÄ±k tezi kabul edilenler, en az üç yÄ±l çalÄ±ÅŸma ÅŸartÄ± aranmaksÄ±zÄ±n yeterlilik sÄ±navÄ±na girmeye hak kazanÄ±rlar.

MADDE 73 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Geçici 2 nci maddesi yayÄ±mÄ± tarihinde,

b) DiÄŸer maddeleri, 24/6/2018 tarihinde birlikte yapÄ±lan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri sonucunda CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n andiçerek göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihte,

yürürlüÄŸe girer.

MADDE 74 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.” (HABER MERKEZÄ°)

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan yeni KHK aÃ§Ä±klamasÄ±: Ä°hraÃ§lar olacak

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemi iÃ§in Ã§Ä±karÄ±lan 698 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 00:50

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