FÄ±rat DanÄ±ÅŸman'Ä±n cebinden Ã§Ä±kan sadece bir buÃ§uk lira

Kesilen elektriÄŸini baÄŸlamak iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± direkten dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybeden FÄ±rat DanÄ±ÅŸman'Ä±n 8 bin lira kadar elektrik borcu varmÄ±ÅŸ.

Türkan KOTANKIRAN

Ä°stanbul

Ä°stanbul’un Sultangazi ilçesine baÄŸlÄ± Zübeyde HanÄ±m Mahallesi, Gazi Caddesi, No: 106’da yaÅŸayan 23 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±zÄ± 2.5-3 yaÅŸlarÄ±nda bir erkek torunuyla birlikte yaÅŸayan 58 yaÅŸÄ±ndaki FÄ±rat DanÄ±ÅŸman önceki gün yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Nedeni ise, 04 Temmuz 2018 günü saat 11.20’de kesilen elektriÄŸi baÄŸlamak için çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 4.5 metre yükseklikteki elektrik direÄŸinde akÄ±ma kapÄ±larak yere düÅŸmesiydi.

Kesilen elektriÄŸini baÄŸlamak isterken can verdi: Yoksulluk Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Gazi Kent OrmanÄ±’na giderken oradan geçilir... Gazi Caddesi’nin sonuna doÄŸru içeriye 100 metre kadar dar bir yoldan sonra yaklaÅŸÄ±k 30-35 tane gecekondu vardÄ±... Eski filmlerde gördüÄŸümüz Avrupa’daki ilk sanayileÅŸmenin olduÄŸu yÄ±llarda kentlerin en arkasÄ±ndaki derme çatma evler gibi... YaÅŸamlarÄ± da onlar kadar zor ve yoksulluk hakimdi. Bizleri karÅŸÄ±layanlar bunu açÄ±k açÄ±k dile getirdiler.

Gazetemizi DanÄ±ÅŸman’Ä±n komÅŸularÄ± aramÄ±ÅŸtÄ±. GittiÄŸimizde bizi gecekondularÄ±n bahçesinde 6-7 yakÄ±n komÅŸusu karÅŸÄ±ladÄ±.

OlayÄ± bilebildikleri kadarÄ±yla hep bir aÄŸÄ±zdan anlattÄ±lar. 8 bin lira kadar elektrik borcu varmÄ±ÅŸ. Kendisi yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±ldÄ±r kaÄŸÄ±t toplayarak günlük ihtiyaçlarÄ±nÄ±n en asgarisini karÅŸÄ±lÄ±yormuÅŸ. Torununun bezi mamasÄ±, mutfak masrafÄ± ve sigarasÄ±... Bir türlü sÄ±ra elektrik faturasÄ±na gelmemiÅŸ.

SabahÄ±n erken saatinde kalkÄ±p gece yarÄ±larÄ±na kadar sokaklarda çekeÄŸi ile karton kaÄŸÄ±t toplayÄ±p en fazla 20 lira kazanÄ±rmÄ±ÅŸ. KomÅŸularÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na göre FÄ±rat DanÄ±ÅŸman’Ä±n ÅŸikayetlerinden biri de herkesin kaÄŸÄ±t toplamasÄ±... “Bana çok iÅŸ kalmadÄ±” diyormuÅŸ.

Zaten aÅŸevinden haftanÄ±n 5 günü yemek alÄ±yorlarmÄ±ÅŸ. KÄ±ÅŸÄ±n da belediye kömür verirmiÅŸ. Mahallenin bakkalÄ± da “Rahmetli iyi bir adamdÄ±, asla borç yapmazdÄ±. Günlük ne bulduysa onu harcardÄ±, çok yoksuldular” diyor.

Olay günü FÄ±rat DanÄ±ÅŸman gene kaÄŸÄ±t için iÅŸe çÄ±kmÄ±ÅŸ. Sonra evdeki kÄ±zÄ± aramÄ±ÅŸ “Baba gel elektrikleri bu sefer direkten kestiler. Hava sÄ±cak gel de bir bak” demiÅŸ. Zaten FÄ±rat DanÄ±ÅŸman kendi ve komÅŸularÄ±nÄ±n kesilen elektriklerini baÄŸlaya baÄŸlaya amatör elektrikçi olmuÅŸ. Ve o yüksek direÄŸe çÄ±kmÄ±ÅŸ, komÅŸusunun kÄ±zÄ± da orada ona bakÄ±yormuÅŸ. O anda direkten feryat figan... Sonra da aÅŸaÄŸÄ± düÅŸmüÅŸ. KomÅŸular ambulansÄ± aramÄ±ÅŸlar, 15 dakika sonra gelmiÅŸ, öldüÄŸü tespit edilmiÅŸ. Olay yeri ekibi de fotoÄŸraf çekip, cenazeyi alÄ±p götürmüÅŸler.

KomÅŸulardan kim söz alsa hepsinin derdi aynÄ±: Bir türlü elektrik ve su faturasÄ±na sÄ±ra gelmiyor ki ödeyelim. EÅŸten dosttan yardÄ±m istiyoruz, onlar da vereceÄŸiz deyip denkleÅŸtiremiyorlar. Burada kim varsa elektrik borçlarÄ± 6 binlerden aÅŸaÄŸÄ± deÄŸil. Rahmetli daha dün ‘Biz devlete borcumuzu asla bitiremeyiz, ancak faizini ve avukatlÄ±k borcunu ödeyebiliyorduk artÄ±k o da yok’ demiÅŸti.

AyÅŸe HanÄ±m “10 yÄ±ldÄ±r bir gecekonduda oturuyorum, orasÄ± iÅŸletme görünüyor, çok fazla elektrik faturasÄ± geliyor. 12 bin lira kadar borcum oldu. En sonunda çÄ±karÄ±m evden nasÄ±lsa kiracÄ±yÄ±m ama biliyorum ki gene beni bulur alÄ±rlar” diyor. Sonra da “Aman sen de boÅŸ ver” diyerek kendini rahatlatÄ±yor.

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