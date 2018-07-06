Roger Federer ve Serena Williams Ã¼st tura yÃ¼kseldi

Wimbledon Tenis TurnuvasÄ±'nÄ±n beÅŸinci gÃ¼nÃ¼nde Roger Federer ve Serena Williams rakiplerini yenerek dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ tura yÃ¼kseldi.Â

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasÄ± Wimbledon'da, tek erkeklerde son ÅŸampiyon ve 1 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Roger Federer, dördüncü tura yükseldi.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da düzenlenen turnuvanÄ±n beÅŸinci gününde korta çÄ±kan Federer, dünya klasmanÄ±nda 64. sÄ±rada yer alan Alman Jan-Lennard Struff ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Ä°sviçreli tenisçi, toplam 1,5 saat süren maçta rakibini 6-3, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 maÄŸlup etti.

4 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Alman Alexander Zverev, ABD'li Taylor Fritz'i 6-4, 5-7, 6-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-2, 8 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Güney AfrikalÄ± Kevin Anderson da Alman Philipp Kohlschreiber'i 6-3, 7-5 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladÄ±.

SERENA WÄ°LLÄ°AMS 4. TURDA

Wimbledon'da 7 ÅŸampiyonluÄŸu bulunan ABD'li Serena Williams, FransÄ±z Kristina Mladenovic'i 7-5 ve 7-6'lÄ±k setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

7 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Çek Karolina Pliskova, Rumen rakibi Mihaela Buzarnescu'yu 3-6 ,7-6 ve 6-1'lik setlerle turnuva dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±raktÄ±.

Tek kadÄ±nlarda 9 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Venus Williams ile 10 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Madison Keys, turnuvaya üçüncü turda veda etti.

Williams, HollandalÄ± Kiki Bertens'e 2-6, 7-6 ve 6-8'lik setlerle 2-1, Keys de Rus Evgeniya Rodina'ya 5-7, 7-5 ve 4-6'lÄ±k setlerle 2-1 maÄŸlup oldu. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 23:56

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