Rekor enflasyon rakamÄ±na yurttaÅŸtan tepki: Hani ekonomi dÃ¼zelecekti?

DiyarbakÄ±r ve Antepâ€™te ekonomiyi konuÅŸtuÄŸumuz yurttaÅŸlar ErdoÄŸanâ€™Ä±n aksine 'AlÄ±m gÃ¼cÃ¼mÃ¼z Ã§ok dÃ¼ÅŸtÃ¼' diyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n seçimlerden sonra ekonominin düzeleceÄŸini belirtmesine raÄŸmen TÜÄ°K’in geçtiÄŸimiz günlerde açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilere göre enflasyon son 14 yÄ±lÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±. Bu durumu DiyarbakÄ±r ve Antep’te yurttaÅŸlarla konuÅŸtuk. YurttaÅŸlar, ErdoÄŸan’Ä±n aksine “AlÄ±m gücümüz çok düÅŸtü. Bir asgari ücretli nasÄ±l geçinecek. BunlarÄ±n ekonomiden filan anladÄ±klarÄ± yok. Her ÅŸeyi anladÄ±k da bir ülkede patates, soÄŸana zam nedir? AyÄ±ptÄ±r ayÄ±p” diyerek “Hani ekonomi düzelecekti” diye sordu.

Türkiye Ä°statistik Kurumunun (TÜÄ°K) geçtiÄŸimiz günlerde açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilere göre, yÄ±llÄ±k enflasyon haziran ayÄ±nda son 14 yÄ±lÄ±n rekorunu kÄ±rarak yüzde 15.39’a ulaÅŸtÄ±. Türkiye Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (Türk-Ä°ÅŸ) 2018 haziran ayÄ± ‘açlÄ±k ve yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±’ verilerine göre ise 4 kiÅŸilik ailenin açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± asgari ücretin de üzerinde bir rakamla 1714, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± 5 bin 584 lira. Biz de bu rakamlarÄ±n çarÅŸÄ±-pazar fiyatlarÄ±na ve vatandaÅŸÄ±n cebine nasÄ±l yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek için DiyarbakÄ±r/Ofis semt pazarÄ±nÄ±n yolunu tuttuk. Devlet memuru olduÄŸunu ve kaygÄ±lÄ± olduÄŸunu söyleyerek görüÅŸ vermek istemeyen de çok sayÄ±da insanla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k.

‘18 YILLIK ESNAFIM Ä°LK KEZ BÖYLE BÄ°R ÅžEY GÖRDÜM’

Ä°lk olarak, alÄ±ÅŸveriÅŸini yaptÄ±ÄŸÄ± esnada konuÅŸtuÄŸumuz Eser adlÄ± vatandaÅŸ, memur olduÄŸu için yalnÄ±zca adÄ±nÄ± söylemek istediÄŸini ifade ederek, “Ekonominin kötüye gittiÄŸi kesin, iyiye gitmiyor. AlÄ±m gücümüz çok düÅŸtü. Bu iktidar deÄŸiÅŸmedikçe de ekonomi iyiye gitmez” dedi.

18 yÄ±ldÄ±r esnaflÄ±k yapan, ÅŸimdilerde pazarda patates ve soÄŸan satan Mehmet Emin Köse ise patates soÄŸan fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸa dikkat çekerek, “18 yÄ±llÄ±k esnafÄ±m, daha önce hiç soÄŸanÄ± 4 liradan, patatesi 7 liradan satmadÄ±m, ilk kez böyle bir ÅŸey görüyorum” dedi. MüÅŸterilerin pazar fiyatlarÄ±ndan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Köse, pazarcÄ±nÄ±n da hiç memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek ÅŸunlarÄ± söyledi: “1 hafta önce 5 liraya aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z poÅŸeti bu hafta 11 liraya aldÄ±k. Ne bizim yüzümüz gülüyor ne müÅŸterinin.” Köse son olarak da, “Asgari ücretli bir insan nasÄ±l geçinecek? Sadece patates ve soÄŸana 20 lira ödemesi lazÄ±m. Onu da azar azar alarak” diye ekledi.

‘EKONOMÄ°DEN ANLADIKLARI YOK’

FotoÄŸraf: Evrensel

Daha sonra konuÅŸtuÄŸumuz Murat Kaya ise yaÅŸanan duruma “Ekonomi mi kaldÄ±” diye tepkisini göstererek, “AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z para, para deÄŸil ki, asgari ücret alÄ±yorum. O parayÄ± kiraya mÄ±, elektriÄŸe mi, çocuklara mÄ± vereyim bilmiyorum. Pazara gelmiÅŸim, her ÅŸeyden biraz almÄ±ÅŸÄ±m, bu da 2 gün sonra biter. Yine pazara geleceÄŸim ama hangi parayla? Her ÅŸeye zam geldi, patates, soÄŸana bile zam geldi. Böyle giderse yakÄ±nda insanlar birbirini yiyecek “ diye ekledi.

Ahmet adÄ±ndaki yurttaÅŸ ise, “Pazara alÄ±ÅŸveriÅŸe geldim bakÄ±p çÄ±kacaÄŸÄ±m. Her ÅŸeyin fiyatÄ± arttÄ±. 150 TL ile geldim doÄŸru dürüst bir ÅŸey almadan çÄ±kacaÄŸÄ±m. Ben emekliyim aldÄ±ÄŸÄ±m para belli, hal ortada. Onlar ekonomik olarak çok iyiyiz diyorlar. Biz iyi deÄŸiliz ama. BunlarÄ±n ekonomiden filan anladÄ±klarÄ± yok, keyifleri yerinde. AldÄ±ÄŸÄ±m maaÅŸÄ± vereyim onlara çÄ±kÄ±p alÄ±ÅŸ veriÅŸ yapsÄ±nlar da göreyim” diye tepkisini dile getirdi.

‘BÖYLE GÄ°DERSE KURU EKMEÄžE MUHTAÇ OLACAÄžIZ’

Ä°smini vermek istemeyen bir yurttaÅŸ ise pazardaki fiyatlardan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek “Kimse demiyor bu insanlar ne kazanÄ±yor, nasÄ±l geçiniyor. Kimin umurunda ki, memlekette iÅŸ yok güç yok. Pazardan iki kilo bir ÅŸey alalÄ±m diyoruz. Fiyatlara bakÄ±nca gel de al. Her ÅŸeyi anladÄ±k da bir ülkede patates, soÄŸana zam nedir? AyÄ±ptÄ±r ayÄ±p. Belki böyle giderse kuru ekmeÄŸe muhtaç olacaÄŸÄ±z” diye tepkisini dile getirdi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

‘YAZ BÄ°TECEK DOMATES HÂLÂ BEÅž LÄ°RA’

Antep’te merkez çarÅŸÄ±da manavlÄ±k yapan esnaflarla konuÅŸtuk. Ä°smini vermek istemeyen bir esnaf, “Enflasyon mu kaldÄ±, durum çok kötü. Yaz bitecek domates hâlâ beÅŸ lira. ToptancÄ±dan alÄ±yorsun yüzde yüz zam koyarak satÄ±yor. Biz de kazanmak için mecbur fiyatÄ± artÄ±rÄ±yoruz. KeÅŸke köylü, çiftçi kazansa onlar da kazanamÄ±yor. Buraya gelene kadar üç dört el deÄŸiÅŸtiriyor. Her ÅŸeye zam geldi seçimlerdeki harcamalarÄ± kimden karÅŸÄ±layacaklar bizden karÅŸÄ±layacaklar” dedi.

Ä°smini vermek istemeyen baÅŸka bir esnaf ise, “Geçen sene bu mevsimde 1.50 lira olan domatesin kilosu ÅŸimdi 3.50 lira. Daha önce gelip iki kilo alan adam ÅŸimdi 1 kilo alÄ±yor. Üstelik biz halkÄ±n içindeyiz daha pahalÄ± satan yerler de var. PatlÄ±can, patates hepsi öyle. Bize 2 liraya da gelse 3 liraya da gelse aynÄ± artÄ±ÅŸÄ± yapÄ±yoruz, bir ÅŸey alacak gücümüz kalmÄ±yor” dedi. (Antep/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 23:41

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