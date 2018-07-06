Yarkadaş'ın '50 bin sandıktan veri alamadık' açıklamasına yalanlama

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın '24 Haziran’da 50 bin sandıktan veri alamadık' açıklamasında Bülent Tezcan'dan yalanlama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Barış Yarkadaş tarafından Parti Meclisi toplantısında dile getirdiğim iddia edilen, ‘50 bin sandıktan 24 Haziran’da veri alamadık’ şeklindeki açıklama tamamıyla gerçek dışıdır. Ne benim ne de bir başka arkadaşımızın böyle bir sözü olmamıştır” dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, arkadaş, 24 Haziran seçimlerinin ardından toplanan Parti Meclisi’nde CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın “24 Haziran’da 50 bin sandıktan veri alamadık” dediğini öne sürmüştü. Bu iddialara Bülent Tezcan'dan açıklama geldi.

Tezcan’ın açıklaması şöyle: “Barış Yarkadaş tarafından Parti Meclisi toplantısında dile getirdiğim iddia edilen, ’50 bin sandıktan 24 Haziran’da veri alamadık’ şeklindeki açıklama tamamiyle gerçek dışıdır. Ne benim ne de bir başka arkadaşımızın böyle bir sözü olmamıştır. Bu gerçek dışı açıklama partimizi yıpratma amaçlıdır. CHP bütün sandıklara sahip çıkmıştır. Yalan ve iftira ile gerçeği karartmak gazetecilik değildir.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 23:21

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