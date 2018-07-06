ODTÃœ mezuniyetinde pankart aÃ§an 3 Ã¶ÄŸrenci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ODTÃœ'de mezuniyet tÃ¶reninde pankart aÃ§an Ã¶ÄŸrencilerden 3'Ã¼ 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ODTÜ 2018 Diploma Töreni gerçekleÅŸti. Törende, Rektör Mustafa VerÅŸan Kök'ü protesto etmek isteyen öÄŸrencilere Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) saldÄ±rdÄ±. Aileler ve öÄŸrenciler duruma "Rektör istifa" sloganlarÄ±yla tepki gösterdi. AyrÄ±ca taÅŸÄ±nan pankarta iliÅŸkin "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" iddiasÄ±ndan açÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÖÄžRENCÄ°LER PANKARTLARLA GEÇÄ°T TÖRENÄ° DÜZENLEDÄ°

ODTÜ 2018 yÄ±lÄ± mezuniyet töreni gerçekleÅŸti. Devrim Stadyumu'nda düzenlenen diploma töreninde mezunlar, pankartlarÄ±yla ülke gündemine ve üniversite yönetimine yönelik eleÅŸtirilerini dile getirdiler. Çocuk istismarÄ±na karÅŸÄ± tepki, seçim sonuçlarÄ±, TRT ve AA pankartlarda en çok deÄŸinilen konular oldu.

REKTÖR PROTESTO EDÄ°LDÄ°, GÜVENLÄ°K SALDIRDI

Törende, rektörlük seçimlerinde ikinci olmasÄ±na karÅŸÄ±n rektör olarak atanan Mustafa VerÅŸan Kök'ün sahneye çÄ±kÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda öÄŸrencilerin Ä±slÄ±k ve alkÄ±ÅŸlarla rektörü protesto etti. Üzerinde "VerÅŸan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz" ve "Biz bir grup öÄŸrenci deÄŸil bu okulun LGBTÄ°+larÄ±yÄ±z. BuradayÄ±z! Sokakta, kampüste güvenle yaÅŸamak hakkÄ±mÄ±z" pankartlarÄ±nÄ± açmak isteyen öÄŸrencilere ÖGB saldÄ±rdÄ±. ÖÄŸrencilerin darp edilmesinin üzerine mezunlar yerlerinden kalkarak ÖGB'yi daÄŸÄ±ttÄ±. Duruma tepki gösteren öÄŸrenciler ve aileler "Rektör istifa" ve "VerÅŸan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz" sloganlarÄ± attÄ±lar. M. VerÅŸan Kök, protestonun ardÄ±ndan konuÅŸmasÄ±nÄ± yapamadan sahneyi terk etti.

FotoÄŸraf: Evrensel

ÇOCUK Ä°STÄ°SMARI DA PROTESTO EDÄ°LDÄ°

Törende artan çocuk istismarÄ± da protesto edildi. Üzerinde "Çocuk istismarÄ±nÄ±n çözümü idamla deÄŸil, önleyici politikalarla mümkündür", "O karanlÄ±k vicdanlarÄ±nÄ±zÄ± yenip, aydÄ±nlÄ±k gelecekler kurmaya geliyoruz.

BERAAT EDEN KARÄ°KATÜR NEDENÄ°YLE 3 ÖÄžRENCÄ° GÖZALTINA ALINDI

AA'nÄ±n haberine göre; mezuniyet töreninde taÅŸÄ±nan pankarta iliÅŸkin açÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 7 Temmuz günü 3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ODTÜ'de yapÄ±lan diploma töreni sÄ±rasÄ±nda pankart taÅŸÄ±yan 3 kiÅŸi hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma çerçevesinde törenden bir gün sonra 3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÖÄŸrencilerin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na gerekçe olarak gösterilen pankartta "Tayyipler Alemi" isimli karikatür yer alÄ±yordu.

'TAYYÄ°PLER ALEMÄ°'NÄ°N HÄ°KAYESÄ°

2006 yÄ±lÄ±nda BaÅŸbakan ErdoÄŸan tarafÄ±ndan Penguen çizeri Erdil YaÅŸaroÄŸlu'ya ve Penguen dergisine, ErdoÄŸan'Ä± çeÅŸitli hayvan figürleri biçiminde resmettiÄŸi "Tayyipler Alemi" isimli karikatürü nedeniyle açÄ±lan 40 bin YTL'lik tazminat davasÄ± mahkeme tarafÄ±ndan reddedilmiÅŸti.

Penguen dergisi çizeri Erdil YaÅŸaroÄŸlu, Cumhuriyet çizeri Musa Kart ile Evrensel Gazetesi Çizeri Sefer Selvi'nin karikatürlerine tazminat davasÄ± açÄ±lmasÄ±na tepki olarak ErdoÄŸan'Ä± çeÅŸitli hayvan figürleri biçiminde çizmiÅŸ, Tayyipler Alemi isimli karikatür Penguen dergisine kapak olmuÅŸtu. Kendisini kedi biçiminde çizen Kart'a 5 bin YTL'lik tazminat davasÄ± açan ErdoÄŸan'Ä±n, dergiye 40 bin YTL tazminat istemiyle dava açmasÄ±, Tayyipler Alemi karikatüründe ErdoÄŸan'Ä±n 8 hayvan figürü biçiminde çizilmesinin etkili olduÄŸu yorumlarÄ±na neden olmuÅŸtu. Davada, Penguen dergisi avukatlarÄ±, dünya liderlerinin çeÅŸitli hayvan figürleri biçiminde çizildiÄŸi örnekler sunulduÄŸuna, salt hayvan biçiminde çizilmenin kiÅŸiye hakaret sözcüÄŸü olarak "hayvan" demek anlamÄ±na gelmeyeceÄŸine dikkat çekmiÅŸ, partilerin, futbol takÄ±mlarÄ±nÄ±n da amblemlerinin hayvan olduÄŸunu hatÄ±rlatmÄ±ÅŸlardÄ±. Karikatürist Erdil YaÅŸaroÄŸlu da karikatürleri Musa Kart ve Evrensel'e açÄ±lan davalara "tavÄ±r" olarak çizdiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸ, "demokrasi ve özgürlük adÄ±na" davayÄ± kazanmayÄ± istediklerini dile getirmiÅŸti.

Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Fatih Åžahin ve Penguen dergisi avukatÄ± Mustafa Kemal Güngör hazÄ±r bulundu. Erdil YaÅŸaroÄŸlu'nun mali ve sosyal durumuna iliÅŸkin bilgilerin de mahkemeye ulaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Fatih Åžahin, davanÄ±n kabulünü istemiÅŸ, Mustafa Kemal Güngör ise benzer davalarÄ±n kesinleÅŸmesinin beklenmesinden vazgeçilmesini talep etmiÅŸti. Güngör, müvekkillerinin mizahçÄ±, kariktürist olduklarÄ±nÄ±, karikatürlerin de eleÅŸtiri hakkÄ± çerçevesinde çizildiÄŸini belirterek, mahkemenin fikir özgürlüÄŸü konusunda içtihat oluÅŸturacak bir karar vermesini talep etmiÅŸti. Bunun üzerine Cumhuriyet çizeri Musa Kart, Evrensel Gazetesi ve Sefer Selvi'ye açÄ±lan davalarÄ±n sonucunun beklenmesinden vazgeçen Hakim Beyhan Azman, davanÄ±n reddine karar vermiÅŸti.

Her tÃ¼rlÃ¼ Ã§izilebilir

FotoÄŸraf: Evrensel

#eylül, leyla ve tüm çocuklar için" yazan pankartlarla yüründükten sonra gökyüzüne siyah balonlar bÄ±rakÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

FotoÄŸraf: Evrensel

MELÄ°H GÖKÇEK'Ä°N TWITTER PAYLAÅžIMI TEPKÄ° ÇEKTÄ°

Melih Gökçek'in ODTÜ öÄŸrencilerinin açtÄ±ÄŸÄ± pankartlara Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± yorumlar sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n tepkisini çekti. Gökçek, kadÄ±na yönelik taciz ve tecavüzleri protesto eden bir pankart taÅŸÄ±yan öÄŸrencilerin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak, tecavüzü meÅŸru göstermeye çalÅŸtÄ±ÄŸÄ± yönünde tepkiler aldÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 10:46

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