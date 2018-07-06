ODTÃœ mezuniyetinde Ã¶ÄŸrenciler darbedildi!

ODTÃœ'de mezuniyet tÃ¶reninde RektÃ¶r Mustafa VerÅŸan KÃ¶k'Ã¼ protesto etmek isteyen Ã¶ÄŸrenciler Ã–GB tarafÄ±ndan darbedildi.

ODTÃœ 2018 Diploma TÃ¶reni gerÃ§ekleÅŸti. TÃ¶rende, RektÃ¶r Mustafa VerÅŸan KÃ¶k'Ã¼ protesto etmek isteyen Ã¶ÄŸrencilere Ã–GB saldÄ±rdÄ±. Aileler ve Ã¶ÄŸrenciler duruma "RektÃ¶r istifa" sloganlarÄ±yla tepki gÃ¶sterdi.Â

ODTÃœ 2018 yÄ±lÄ± mezuniyet tÃ¶reni gerÃ§ekleÅŸti. Devrim Stadyumu'nda dÃ¼zenlenen diploma tÃ¶reninde mezunlar, pankartlarÄ±yla Ã¼lke gÃ¼ndemine ve Ã¼niversite yÃ¶netimine yÃ¶nelik eleÅŸtirilerini dile getirdiler. Ã‡ocuk istismarÄ±na karÅŸÄ± tepki, seÃ§im sonuÃ§larÄ±, TRT ve AA pankartlarda en Ã§ok deÄŸinilen konular oldu. TÃ¶rende, rektÃ¶rlÃ¼k seÃ§imlerinde ikinci olmasÄ±na karÅŸÄ±n rektÃ¶r olarak atanan Mustafa VerÅŸan KÃ¶k'Ã¼n sahneye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerin Ä±slÄ±k ve alkÄ±ÅŸlarla rektÃ¶rÃ¼ protesto etti. Â Ãœzerinde "VerÅŸan KÃ¶k ODTÃœ'ye rektÃ¶r olamaz" ve "Biz bir grup Ã¶ÄŸrenci deÄŸil bu okulun LGBTÄ°+larÄ±yÄ±z. BuradayÄ±z! Sokakta, kampÃ¼ste gÃ¼venle yaÅŸamak hakkÄ±mÄ±z" pankartlarÄ±nÄ± aÃ§mak isteyen Ã¶ÄŸrencilere Ã–GB saldÄ±rdÄ±. Ã–ÄŸrencilerin darp edilmesinin Ã¼zerine mezunlar yerlerinden kalkarak Ã–GB'yi daÄŸÄ±ttÄ±. Duruma tepki gÃ¶steren Ã¶ÄŸrenciler ve aileler "RektÃ¶r istifa" ve "VerÅŸan KÃ¶k ODTÃœ'ye rektÃ¶r olamaz" sloganlarÄ± attÄ±lar. M. VerÅŸan KÃ¶k, protestonun ardÄ±ndan konuÅŸmasÄ±nÄ± yapamadan sahneyi terk etti.

FotoÄŸraf: Evrensel

Ã‡OCUK Ä°STÄ°SMARI DA PROTESTO EDÄ°LDÄ°

TÃ¶rende artan Ã§ocuk istismarÄ± da protesto edildi. Ãœzerinde "Ã‡ocuk istismarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ idamla deÄŸil, Ã¶nleyici politikalarla mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r", "O karanlÄ±k vicdanlarÄ±nÄ±zÄ± yenip, aydÄ±nlÄ±k gelecekler kurmaya geliyoruz.

FotoÄŸraf: Evrensel

#eylÃ¼l, leyla ve tÃ¼m Ã§ocuklar iÃ§in" yazan pankartlarla yÃ¼rÃ¼ndÃ¼kten sonra gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne siyah balonlar bÄ±rakÄ±ldÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

FotoÄŸraf: Evrensel

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 22:46

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