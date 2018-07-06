GÃ¶zaltÄ±ndaki ODTÃœ Ã¶ÄŸrencilerinin sayÄ±sÄ± 4'e yÃ¼kseldi

ODTÃœ mezuniyet tÃ¶reninde aÃ§tÄ±klarÄ± 'Tayyipler Alemi' pankartÄ± nedeniyle 3 Ã¶ÄŸrenci, rektÃ¶rlÃ¼k protesto nedeniyle ise 1 Ã¶ÄŸrenci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

'ODTÜ 2018 Diploma Töreni'ne hükümet ve rektörlüÄŸe yönelik protestolar ve yaÅŸanan gözaltÄ±lar damgasÄ±nÄ± vurdu. Törende "Tayyipler Alemi" karikatürünü içeren bir pankart taÅŸÄ±yan 3 öÄŸrenci "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret" suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Öte yandan törende, Rektör Mustafa VerÅŸan Kök'ü protesto etmek isteyen öÄŸrencilere Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) saldÄ±rdÄ±. ÖÄŸrencilerin ailelerinin de tepki gösterdiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin öÄŸrencilere, “toplumun huzur ve asayiÅŸini bozmak” suçlamasÄ±yla soruÅŸturma açÄ±ldÄ±. Bu soruÅŸturma kapsamÄ±nda ODTÜ ÖÄŸrenci Temsilcileri Konseyi BaÅŸkanÄ± Özgür Mehmet Gür evi basÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AynÄ± dosya kapsamÄ±nda 12 öÄŸrenci hakkÄ±nda daha gözaltÄ± kararÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi.

ODTÜ RektörlüÄŸü ise mezuniyet töreninde yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin bir açÄ±klama yayÄ±nlayarak üzüntü duyduÄŸunu ve tasvip etmediÄŸini belirtti. AyrÄ±ca olaya iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda tüm pankartlar incelemeye alÄ±ndÄ±.

ÖÄžRENCÄ°LER PANKARTLARLA GEÇÄ°T TÖRENÄ° DÜZENLEDÄ°

ODTÜ 2018 yÄ±lÄ± mezuniyet töreni gerçekleÅŸti. Devrim Stadyumu'nda düzenlenen diploma töreninde mezunlar, pankartlarÄ±yla ülke gündemine ve üniversite yönetimine yönelik eleÅŸtirilerini dile getirdiler. Çocuk istismarÄ±, seçim sonuçlarÄ±, TRT ve AA'ya iliÅŸkin tepkiler pankartlarda en çok deÄŸinilen konular oldu.

REKTÖR PROTESTO EDÄ°LDÄ°, GÜVENLÄ°K SALDIRDI

Törende, rektörlük seçimlerinde ikinci olmasÄ±na karÅŸÄ±n rektör olarak atanan Mustafa VerÅŸan Kök'ün sahneye çÄ±kÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda öÄŸrencilerin Ä±slÄ±k ve alkÄ±ÅŸlarla protesto gerçekleÅŸtirdi. Üzerinde "VerÅŸan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz" ve "Biz bir grup öÄŸrenci deÄŸil bu okulun LGBTÄ°+larÄ±yÄ±z. BuradayÄ±z! Sokakta, kampüste güvenle yaÅŸamak hakkÄ±mÄ±z" yazan pankartlarÄ±nÄ± açmak isteyen öÄŸrencilere özel güvenlik görevlileri (ÖGB) saldÄ±rdÄ±. ÖÄŸrencilerin darp edilmesinin üzerine mezunlar yerlerinden kalkarak ÖGB'ye müdahale etti. Duruma tepki gösteren öÄŸrenciler ve aileler "Rektör istifa" ve "VerÅŸan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz" sloganlarÄ± attÄ±lar.

VerÅŸan Kök ise protestonun ardÄ±ndan konuÅŸmasÄ±nÄ± yapamadan sahneyi terk etti.

FotoÄŸraf: Evrensel

ÇOCUK Ä°STÄ°SMARI DA PROTESTO EDÄ°LDÄ°

Törende artan çocuk istismarÄ± da protesto edildi. Üzerinde "Çocuk istismarÄ±nÄ±n çözümü idamla deÄŸil, önleyici politikalarla mümkündür", "O karanlÄ±k vicdanlarÄ±nÄ±zÄ± yenip, aydÄ±nlÄ±k gelecekler kurmaya geliyoruz. #eylül, leyla ve tüm çocuklar için" yazan pankartlarla yüründükten sonra gökyüzüne siyah balonlar bÄ±rakÄ±ldÄ±.

ERDOÄžAN PROTESTOSU NEDENÄ°YLE 3 ÖÄžRENCÄ° GÖZALTINA ALINDI

Mezuniyet töreninde taÅŸÄ±nan pankarta iliÅŸkin "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret" suçlamasÄ±yla açÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 7 Temmuz günü 3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ODTÜ'de yapÄ±lan diploma töreni sÄ±rasÄ±nda pankart taÅŸÄ±yan 3 kiÅŸi hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma çerçevesinde törenden bir gün sonra 3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÖÄŸrencilerin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na gerekçe olarak gösterilen pankartta "Tayyipler Alemi" isimli karikatür yer alÄ±yordu.

REKTÖRLÜK PROTESTOSU NEDENÄ°YLE 13 KÄ°ÅžÄ° HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Törende gerçekleÅŸen rektörlük protestosu nedeniyle aralarÄ±nda ODTÜ ÖÄŸrenci Temsilcileri Konseyi BaÅŸkanÄ± Özgür Mehmet Gür'ün de bulunduÄŸu 13 öÄŸrenci hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Gür, evine düzenlenen polis baskÄ±nÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

OrtadoÄŸu Teknik Üniversitesi ÖÄŸrenci Temsilcileri Konseyi BaÅŸkanÄ± Özgür Mehmet Gür, bugün (8 Temmuz) saat 12.00 civarÄ± evine yapÄ±lan polis baskÄ±nÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Gür’ün, 6 MayÄ±s günü gerçekleÅŸen ODTÜ mezuniyetindeki rektörlük protestosu nedeniyle, “toplumun huzur ve asayiÅŸini bozmak” suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Gür, Öveçler Güvenlik Åžube’ye götürüldü.

AynÄ± dosya kapsamÄ±nda 12 öÄŸrenci hakkÄ±nda daha gözaltÄ± kararÄ± olduÄŸu bilgisi edinildi.

GÖZALTILARA TEPKÄ°LER: ‘DOSYALARI BÄ°LE HAZIRLANMADAN…’

ÖÄŸrencilerin avukatlarÄ±ndan Deniz Özbilgin, "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret"le suçlanan 3 öÄŸrenci hakkÄ±nda SalÄ± gününe kadar gözaltÄ± kararÄ± olduÄŸunu söyledi. Özbilgin, “Åžu an oluÅŸturulmuÅŸ bir dosya yok. Sosyal medyada hedef gösterilmelerinin ardÄ±ndan baÅŸlayan bir süreç. SavcÄ± ÅŸu an soru soracak durumda deÄŸil, o yüzden ifadeleri alÄ±nmÄ±yor, çünkü dosya yok ortada. Sadece emniyet sabah saatlerinde evlerinden gözaltÄ±na almÄ±ÅŸ” dedi.

ODTÜ MEZUNLARI DERNEÄžÄ°: ÖÄžRENCÄ°LERÄ° DERHAL SERBEST BIRAKIN

ODTÜ mezuniyet töreninde yaÅŸanan olaylara ve 3 öÄŸrencinin taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± pankart nedeniyle gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na ODTÜ MezunlarÄ± DerneÄŸi tepki gösterdi.

Yönetim Kurulu tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, üniversitelerin özgür düÅŸüncenin yeÅŸertildiÄŸi bilim yuvalarÄ± olduÄŸu belirtilerek, hakaret içermeyen görüÅŸ ve eleÅŸtirilerin, ODTÜ geleneÄŸine yakÄ±ÅŸÄ±r biçimde çok daha hoÅŸgörülü biçimde deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸi ifade edildi. AçÄ±klamada, törenin özel güvenlik görevlilerinin orantÄ±sÄ±z güç kullanmalarÄ±na olanak veren bir ortama dönüÅŸtürülmesinin kesinlikle kabul edilemez olduÄŸu vurgulandÄ±.

AçÄ±klamada, taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± pankart nedeniyle gözaltÄ±na alÄ±nan 3 öÄŸrencinin de derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi. ÖÄŸrencilerin ifade özgürlüÄŸünü kullandÄ±klarÄ± ifade edilen açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Bizler özerk ve demokratik üniversite mücadelemizi en temel insani haklarÄ± savunmak noktasÄ±ndan baÅŸlatmak zorunda kalsak da; ODTÜ’ye, ODTÜ’nün devrimci geçmiÅŸine sahip çÄ±karak mücadelemizi sürdüreceÄŸimizi bir kez daha ilan ediyoruz. En temel insani hak olan eleÅŸtiri hakkÄ± ve ifade özgürlüÄŸüne katlanamayan bir anlayÄ±ÅŸÄ±n ODTÜ’ye egemen olamayacaÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r.”

ODTÜ EMEK GENÇLÄ°ÄžÄ°: PANKARTLAR ÖZGÜR DÜÅžÜNCEMÄ°ZÄ° Ä°FADE EDÄ°YOR

ODTÜ Emek GençliÄŸi, gözaltÄ±na alÄ±nan 3 ODTÜ öÄŸrencisinin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. AçÄ±klamada, “Ä°çeriÄŸinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak taÅŸÄ±nan pankartlar arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n özgür düÅŸüncelerini ifade etmektedir. 3 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ifade özgürlüÄŸünün kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ±na dahi izin verilmeyeceÄŸini gösteriyor” denildi.

AçÄ±klamada, mezuniyetin öÄŸrencilerin diplomalarÄ±nÄ± alarak sevinçlerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir gün olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra mezunlarÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± yaratÄ±cÄ± pankartlarla sisteme, iktidara, okul yönetimine dair yönelttikleri eleÅŸtiri ve tepkilerle bilindiÄŸi ifade edildi. 2018 mezunlarÄ±nÄ±n yoÄŸun bir biçimde çocuk istismarÄ± ve ölümlerini, seçimleri, ülkenin genelindeki baskÄ± politikalarÄ±nÄ± ve ODTÜ’ye yansÄ±malarÄ±nÄ± pankartlarÄ±na taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± belirtilen açÄ±klamada, her bir pankartÄ±n kapÄ±larda onlarca özel güvenlik tarafÄ±ndan yönetimin emriyle denetlenerek içeriye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AçÄ±klamada, “Özellikle rektöre yöneltilen eleÅŸtirilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± pankartlarÄ±n denetlendiÄŸi, içeriyi girmesine izin verilmemesi için yoÄŸun önlem alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Bu anlayÄ±ÅŸ ‘tek adam’ yönetiminin ODTÜ’ye yansÄ±masÄ±dÄ±r” ifadelerine yer verildi. Mezuniyet töreninde Rektör VerÅŸan Kök protesto edilirken açÄ±lmak istenen pankartÄ± özel güvenliÄŸin öÄŸrencileri darp ederek kapattÄ±rmak istendiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, “Özel güvenliÄŸe bunu yaptÄ±ranÄ±n ODTÜ yönetiminin kendisidir. Bu saldÄ±rÄ± iktidarÄ±n kendisine biat etmeyen her kesimi hedefe alan saldÄ±rgan politikalarÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸildir. Aksine ODTÜ yönetimi iktidarÄ±n ‘eli’ gibi hareket etmekte, her geçen gün öÄŸrencilerin yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± ve özgürlüklerini kÄ±sÄ±tlamakta, dile getirdiÄŸi taleplere kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kamakta, öÄŸrencileri ceza ve soruÅŸturmalar ile baskÄ±lamaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r” denildi.

AçÄ±klamada, mezuniyet akÅŸamÄ±nda onlarca pankartÄ±n arasÄ±ndan birkaç pankartÄ±n seçilerek sosyal medya üzerinden hedef gösterildiÄŸi ve ODTÜ’ye yönelik linç kampanyasÄ±nÄ±n yürütüldüÄŸü belirtildi. AçÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “Bu durum tek adama dayalÄ± bir baÅŸkanlÄ±k hükümeti temelinde kurulmak istenen gerici faÅŸist politik rejimin emareleridir. Ä°çeriÄŸinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak taÅŸÄ±nan pankartlar arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n özgür düÅŸüncelerini ifade etmektedir. ODTÜ’ye yönelik baÅŸlatÄ±lan linç kampanyasÄ±, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bir sabah baskÄ±nÄ± ile gözaltÄ±na alÄ±nmalarÄ± ülkenin içine sokulmak istediÄŸi düzende ifade özgürlüÄŸünün kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ±na dahi izin verilmeyeceÄŸini göstermektedir”. GözaltÄ±na alÄ±nan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen ODTÜ Emek GençliÄŸi, baskÄ± politikalarÄ±na karÅŸÄ± öÄŸrencileri örgütlenmeye, özgür ve demokratik üniversite mücadelesini ilerletmeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

ODTÜ ÖÄžRENCÄ°LERÄ°: ARKADAÅžLARIMIZIN YANINDAYIZ

ODTÜ MimarlÄ±k Fakültesi ÖTK temsilcisi Cemresu KavalalÄ±, yeni mezun arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hedef gösterildiÄŸini ve daha önce karikatür dergisinde basÄ±lan çizimler sebebiyle suçlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, yaÅŸananlarÄ±n eleÅŸtiriye, muhalif sese ve özgürlük alanÄ±na saldÄ±rÄ± olduÄŸunu söyledi. Medya tarafÄ±ndan onlarca pankart arasÄ±ndan birinin seçilip öÄŸrencilerin hedefe konulduÄŸunu ve hemen ardÄ±ndan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z sanki kaçÄ±yormuÅŸçasÄ±na, bir sabah operasyonuyla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± anlatan KavalalÄ± “Süreç ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir hÄ±zla gerçekleÅŸti. Bizler, her zaman ifade özgürlüÄŸünü savunmaya ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

ODTÜ UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler öÄŸrencisi UlaÅŸcan Ergin de, 15 yÄ±llÄ±k bir karikatürün tekrar gündeme getirilip bunun üzerinden suç unsuru yaratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na tepki gösterdi. Yeni mezunlarÄ±n iÅŸ hayatÄ±na baÅŸlamadan önce böyle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸmak zorunda kalmalarÄ±nÄ±n trajedi olduÄŸunu söyleyen Ergin ÅŸunlarÄ± söyledi: “Özellikle son 5-6 yÄ±lda iktidarÄ±n muhattabÄ± olduÄŸu meseleler suç unsuru olarak deÄŸerlendirilip yargÄ± sürecine jet hÄ±zÄ±yla alÄ±nÄ±yor. Rektörlük nasÄ±l ODTÜ’de bir baskÄ± aracÄ±na dönüÅŸtüyse, yargÄ± da bu iÅŸlevle hareket ediyor.”

EÄžÄ°TÄ°M SEN: GENÇLER ÜZERÄ°NDE BASKI YOÄžUNLAÅžIYOR

EÄŸitim Sen Genel BaÅŸkanÄ± Feray Aytekin AydoÄŸan da dünyanÄ±n her yerinde üniversitelerin bilimin, eleÅŸtirinin merkezi olduÄŸunu belirterek “Üniversite olabilmenin gereÄŸi eleÅŸtiridir. Ama ülkemiz için eleÅŸtiri nedeniyle; gözaltÄ±na alÄ±nmak, tutuklanmak Türkiye rutini haline getirildi” dedi.

Gençler üzerindeki baskÄ±nÄ±n daha yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸ durumda olduÄŸunu belirten AydoÄŸan ÅŸunlarÄ± söyledi:

“ ‘Dünya bir çocuk gülüÅŸü kadar temiz ve masum olsa’ diyen gençler gözaltÄ±na alÄ±nÄ±r, tutuklanÄ±rken ÅŸiddet, katliam çaÄŸrÄ±sÄ± yapan mafyalarÄ±, çeteleri kuranlarÄ±n ‘siyasiler’ tarafÄ±ndan korunup, kollandÄ±ÄŸÄ± günlere tanÄ±klÄ±k ediyoruz hep birlikte. Rektör protesto edildiÄŸi için özel güvenliÄŸin saldÄ±rÄ±sÄ±na, eleÅŸtiri yaptÄ±ÄŸÄ± için devlet ÅŸiddetine ugrayan gençler bilim insanlarÄ±dÄ±r, bu ülkenin vicdanÄ±dÄ±r.”

Ä°ktidarÄ±n ve üniversite yönetimlerinin mezuniyet töreni korkusu yeni deÄŸil. Ege Üniversitesi Ä°letiÅŸim Fakültesi mezuniyet töreni öncesi öÄŸrencilerin üzeri arandÄ±. Tek tek aranarak törene alanÄ±na giren öÄŸrenciler yaÅŸadÄ±klarÄ±na tepki göstermiÅŸti. Üniversitelerinin bölünmesine karÅŸÄ± çÄ±kan öÄŸrencilerine mezuniyet töreni öncesi mesaj atan, Ä°stanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel EÄŸitim Fakültesi (HAYEF) DekanlÄ±ÄŸÄ± ise “... Mezuniyet törenimizde öÄŸrencilerimizin saÄŸduyulu davranarak herhangi bir eylem, slogan ve benzeri giriÅŸimlerde bulunmamalarÄ±nÄ± rica ederiz.” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. BoÄŸaziçi Üniversitesi’nde ise öÄŸrenciler tutuklanan arkadÅŸlarÄ±na sahip çÄ±kmayan, rektörün konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda protesto için sÄ±rtlarÄ±nÄ± dönmüÅŸtü.

SAVCILIK: CUMHURBAÅžKANINA HAKARET

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada ise ÅŸu ifadelere yer verildi:

“ODTÜ’de yapÄ±lan mezuniyet töreni sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret içeren pankartÄ± taÅŸÄ±yan kiÅŸiler hakkÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ‘CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret’ suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ve 3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.”

ODTÜ REKTÖRLÜÄžÜ: TASVÄ°P ETMÄ°YORUZ

ODTÜ RektörlüÄŸü mezuniyet töreninde yaÅŸanan olaylarla ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizi ulusal ve uluslararasÄ± alanda her zaman baÅŸarÄ±yla temsil eden ve ülkemizin gururu olan Üniversitemizin mezunlarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n aileleriyle birlikte coÅŸkuyla kutlandÄ±ÄŸÄ± ve hepimiz için özel bir yeri olan mezuniyet törenimizde yaÅŸanan tatsÄ±z olaylardan dolayÄ± üzüntü duyuyoruz ve yaÅŸananlarÄ± hiçbir ÅŸekilde tasvip etmiyoruz.”

'TAYYÄ°PLER ALEMÄ°'NÄ°N HÄ°KAYESÄ°

2006 yÄ±lÄ±nda BaÅŸbakan ErdoÄŸan tarafÄ±ndan Penguen çizeri Erdil YaÅŸaroÄŸlu'ya ve Penguen dergisine, ErdoÄŸan'Ä± çeÅŸitli hayvan figürleri biçiminde resmettiÄŸi "Tayyipler Alemi" isimli karikatürü nedeniyle açÄ±lan 40 bin YTL'lik tazminat davasÄ± mahkeme tarafÄ±ndan reddedilmiÅŸti.

Penguen dergisi çizeri Erdil YaÅŸaroÄŸlu, Cumhuriyet çizeri Musa Kart ile Evrensel Gazetesi Çizeri Sefer Selvi'nin karikatürlerine tazminat davasÄ± açÄ±lmasÄ±na tepki olarak ErdoÄŸan'Ä± çeÅŸitli hayvan figürleri biçiminde çizmiÅŸ, Tayyipler Alemi isimli karikatür Penguen dergisine kapak olmuÅŸtu. Kendisini kedi biçiminde çizen Kart'a 5 bin YTL'lik tazminat davasÄ± açan ErdoÄŸan'Ä±n, dergiye 40 bin YTL tazminat istemiyle dava açmasÄ±, Tayyipler Alemi karikatüründe ErdoÄŸan'Ä±n 8 hayvan figürü biçiminde çizilmesinin etkili olduÄŸu yorumlarÄ±na neden olmuÅŸtu. Davada, Penguen dergisi avukatlarÄ±, dünya liderlerinin çeÅŸitli hayvan figürleri biçiminde çizildiÄŸi örnekler sunulduÄŸuna, salt hayvan biçiminde çizilmenin kiÅŸiye hakaret sözcüÄŸü olarak "hayvan" demek anlamÄ±na gelmeyeceÄŸine dikkat çekmiÅŸ, partilerin, futbol takÄ±mlarÄ±nÄ±n da amblemlerinin hayvan olduÄŸunu hatÄ±rlatmÄ±ÅŸlardÄ±. Karikatürist Erdil YaÅŸaroÄŸlu da karikatürleri Musa Kart ve Evrensel'e açÄ±lan davalara "tavÄ±r" olarak çizdiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸ, "demokrasi ve özgürlük adÄ±na" davayÄ± kazanmayÄ± istediklerini dile getirmiÅŸti.

Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Fatih Åžahin ve Penguen dergisi avukatÄ± Mustafa Kemal Güngör hazÄ±r bulundu. Erdil YaÅŸaroÄŸlu'nun mali ve sosyal durumuna iliÅŸkin bilgilerin de mahkemeye ulaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Fatih Åžahin, davanÄ±n kabulünü istemiÅŸ, Mustafa Kemal Güngör ise benzer davalarÄ±n kesinleÅŸmesinin beklenmesinden vazgeçilmesini talep etmiÅŸti. Güngör, müvekkillerinin mizahçÄ±, kariktürist olduklarÄ±nÄ±, karikatürlerin de eleÅŸtiri hakkÄ± çerçevesinde çizildiÄŸini belirterek, mahkemenin fikir özgürlüÄŸü konusunda içtihat oluÅŸturacak bir karar vermesini talep etmiÅŸti. Bunun üzerine Cumhuriyet çizeri Musa Kart, Evrensel Gazetesi ve Sefer Selvi'ye açÄ±lan davalarÄ±n sonucunun beklenmesinden vazgeçen Hakim Beyhan Azman, davanÄ±n reddine karar vermiÅŸti.

Her tÃ¼rlÃ¼ Ã§izilebilir

FotoÄŸraf: Evrensel

FotoÄŸraf: Evrensel

MELÄ°H GÖKÇEK'Ä°N TWITTER PAYLAÅžIMI TEPKÄ° ÇEKTÄ°

Melih Gökçek'in ODTÜ öÄŸrencilerinin açtÄ±ÄŸÄ± pankartlara Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± yorumlar sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n tepkisini çekti. Gökçek, kadÄ±na yönelik taciz ve tecavüzleri protesto eden bir pankart taÅŸÄ±yan öÄŸrencilerin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak, tecavüzü meÅŸru göstermeye çalÅŸtÄ±ÄŸÄ± yönünde tepkiler aldÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 15:17

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