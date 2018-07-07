RÄ±za TÃ¼rmen: AsÄ±l tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gereken seÃ§imin meÅŸruiyeti

CHP Eski Milletvekili RÄ±za TÃ¼rmen, tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerekenin 24 Haziran seÃ§imlerinin meÅŸruiyeti olduÄŸunu belirterek 'CHP tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± anlamÄ±yorum' dedi.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

CHP Eski Ä°zmir Milletvekili RÄ±za Türmen, CHP tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Burada asÄ±l tartÄ±ÅŸmasÄ± gereken ÅŸey seçimin meÅŸruiyeti idi” dedi. Türmen, iktidara yakÄ±n basÄ±nÄ±n CHP’yi tartÄ±ÅŸtÄ±rtarak, bazÄ± ÅŸeylerin üstünün örtülmek istendiÄŸine dikkat çekti.

24 Haziran seçimlerinin ardÄ±ndan CHP’de baÅŸlayan olaÄŸanüstü kurultay tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) Eski YargÄ±cÄ±, CHP Eski Milletvekili ve Demokrasi Ä°çin Birlik Sözcüsü Prof. Dr. RÄ±za Türmen ile konuÅŸtuk.

Kimin doÄŸru, kimin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu meselesinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Türmen, ÅŸunlarÄ± söyledi: “YalnÄ±z bu tartÄ±ÅŸma için ya da bir deÄŸiÅŸim öngörülüyorsa, yerel seçimleri beklemek herhalde doÄŸru olurdu. Yerel seçimlerden önce böyle bir tartÄ±ÅŸmayÄ± ortaya çÄ±kartmak, CHP bakÄ±mÄ±ndan önemli olmadÄ±. AsÄ±l yapmasÄ± gereken ÅŸey, bu birlikteliÄŸi konsolide etmek önemli. Bu birlikteliÄŸi bundan sonra da yakalamak lazÄ±m. Sadece seçim bakÄ±mÄ±ndan deÄŸil, onun ötesinde yakalamak böyle bir birlikteliÄŸi yakalamak, çalÄ±ÅŸma birlikteliÄŸini saÄŸlamasÄ± lazÄ±m.”

RÄ±za Türmen

(FotoÄŸraf: Zülal Koçer/EVRENSEL)

‘SEÇÄ°MLER NE KADAR MEÅžRUÄ°YETE SAHÄ°PTÄ°R?’

CHP tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Türmen devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Burada asÄ±l tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gereken ÅŸey seçimin meÅŸruiyeti idi. Seçim ne kadar bir meÅŸruiyete sahiptir? Yani bu seçim yapÄ±lÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ± nasÄ±l eÅŸitti? Bunu Avrupa Güvenlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) gözlemcisi yazÄ±yor. Bunu AGÄ°T’in gözlemci heyetinin raporlarÄ±nda bulabiliyoruz ancak. Yani AGÄ°T gözlemci heyetlerinin konuÅŸtuÄŸu, gördüÄŸü ve tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyleri biz niye asÄ±l tartÄ±ÅŸma konusu yapmÄ±yoruz. Bunu anlayabilmiÅŸ deÄŸilim doÄŸrusu. Burada asÄ±l konuÅŸulacak ÅŸey, bu seçimlerin eÅŸitsiz koÅŸullarda geçti. Gerek rekabet bakÄ±mÄ±ndan gerek maddi kaynaklar bakÄ±mÄ±ndan gerek medyadaki görünürlük bakÄ±mÄ±ndan, gerek sandÄ±klarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda kaybolan oylar bakÄ±mÄ±ndan, kaybedilen oylar bakÄ±mÄ±ndan, bunlarÄ± ortaya çÄ±kartÄ±p konuÅŸmak gerekir son seçimlerle ilgili olarak.”

Söz ettiÄŸi baÅŸlÄ±klarÄ±n konuÅŸulmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Türmen, “CHP konuÅŸuluyor. Buradaki en önemli mesele deÄŸil. En önemli mesele bu seçimlerin ne kadar doÄŸru dürüst, ne kadar adil ne kadar rekabet, ne kadar eÅŸitlik ilkesine uygun bir seçim olduÄŸu” ifadelerini kullandÄ±.

‘CHP’YÄ° TARTIÅžARAK BÄ°R TAKIM ÅžEYLERÄ°N ÜSTÜNÜ ÖRTÜYORSUN’

Hükümete yakÄ±n basÄ±nÄ±n CHP kurultay tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n öne çÄ±kartmasÄ±na iliÅŸkin Türmen’in deÄŸerlendirmesi ise ÅŸöyle oldu: “Herkesin iÅŸine geliyor. CHP dÄ±ÅŸÄ±nda görüyorsunuz. CHP’yi böyle gündem konusu haline getiriyorlar. Türkiye’de enflasyon artÄ±, her ÅŸey daha kötüye gidecek. Daha otoriterleÅŸen bir rejim gelecek. O sÄ±rada CHP’yi konuÅŸursan, bir takÄ±m ÅŸeylerin üstünü örtmüÅŸ oluyorsun.”

Türmen, CHP’nin birlikteliÄŸi saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini ifade ederek, “DiÄŸer partilerle, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalÄ±ÅŸma projelerini geliÅŸtirmesi lazÄ±m. Daha demokratik bir Türkiye alternatifini ortaya çÄ±kartmasÄ± lazÄ±m. CHP’nin bunlarla uÄŸraÅŸmasÄ± lazÄ±m.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 11:03

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