Nuriye GÃ¼lmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

KHK ile mesleÄŸinden ihraÃ§ edilen Akademisyen Nuriye GÃ¼lmen, sosyal medya hesabÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

KHK ile ihraç edildikten sonra “iÅŸimi geri istiyorum” talebiyle açlÄ±k grevine baÅŸlayan ve 324'üncü gününde grevini sonlandÄ±ran akademisyen Nuriye Gülmen gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ile ihraç edildikten sonra “iÅŸimi geri istiyorum” talebiyle Ankara Yüksel Caddesi’nde öÄŸretmen Semih Özakça ile açlÄ±k grevine baÅŸlayan ve 324'üncü gününde grevini sonlandÄ±ran akademisyen Nuriye Gülmen gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



Gülmen, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Twitter hesabÄ±ndan, “Arama kararrÄ±m olduÄŸu söylenerek belko’dan indirildim. Karakola götürülüyorum” sözleriyle duyurdu.

Arama kararrÄ±m olduÄŸu söylenerek belko’dan indirildim. Karakola götürülüyorum. — Nuriye Gülmen (@NuriyeGulmen) 6 Temmuz 2018

HalkÄ±n Hukuk Bürosu da, Twitter hesabÄ±ndan, “Müvekkilimiz Nuriye Gülmen Ankara havaalanÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ± servis aracÄ±ndan indirilerek gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 22:56

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