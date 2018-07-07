GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Nuriye GÃ¼lmen, ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Arama kararÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Nuriye GÃ¼lmen, ifadesinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

KHK ile ihraç edildikten sonra “iÅŸimi geri istiyorum” talebiyle açlÄ±k grevine baÅŸlayan ve 324'üncü gününde grevini sonlandÄ±ran ve dün gece arama kararÄ± olduÄŸu gerekçesiyle tekrar gözaltÄ±na alÄ±nan Akademisyen Nuriye Gülmen serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.



Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ile ihraç edildikten sonra “iÅŸimi geri istiyorum” talebiyle Ankara Yüksel Caddesi’nde öÄŸretmen Semih Özakça ile açlÄ±k grevine baÅŸlayan ve 324'üncü gününde grevini sonlandÄ±ran akademisyen Nuriye Gülmen gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.



Gülmen, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Twitter hesabÄ±ndan, “Arama kararrÄ±m olduÄŸu söylenerek belko’dan indirildim. Karakola götürülüyorum” sözleriyle duyurmuÅŸtu.

Arama kararrÄ±m olduÄŸu söylenerek belko’dan indirildim. Karakola götürülüyorum. — Nuriye Gülmen (@NuriyeGulmen) 6 Temmuz 2018

Gülmen'in sabah saatlerinde ifade vermesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 12:11

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