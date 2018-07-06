PSG, Gianluigi Buffon ile 1+1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain, Ä°talyan kaleci Gianluigi Buffon'u resmen aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°talyan kaleci Gianluigi Buffon, Fransa Ligi ekibi Paris Saint-Germain ile sözleÅŸme imzaladÄ±.

Buffon yaptÄ±ÄŸÄ± ilk açÄ±klamada "PSG'ye transferim için çok mutluyum. kariyerimde ilk kez yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±yorum. Ancak böyle bir proje, bu kararÄ± almam için beni cesaretlendirebilirdi. Kulübe ve baÅŸkana, bana güvendikleri teÅŸekkür ederim. Tüm tecrübemi, kulübümün baÅŸarÄ±larÄ± için vereceÄŸim." ifadelerini kullandÄ±.

Futbol kariyerine Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Seri A) ekibi Parma'da baÅŸlayan Buffon, 2001'de Juventus'a transfer oldu ve burada futbol tarihine geçecek pek çok baÅŸarÄ±ya imza attÄ±. Juventus ile 1 sezonu Ä°talya Ä°kinci Futbol Ligi (Seri B) olmak üzere 17 yÄ±l geçiren Buffon, 9 Seri A ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±. 12 kere Seri A'da YÄ±lÄ±n Kalecisi seçilen Buffon, 2 kez UEFA YÄ±lÄ±n Kalecisi ve 1 kez de UEFA YÄ±lÄ±n Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Ä°talya Milli Futbol TakÄ±mÄ± ile 176 maça çÄ±kan Buffon, bu maçlarÄ±n 77'sinde kalesini gole kapayarak Ä°talya futbol tarihinde en çok maçta gol yemeyen kaleci olmayÄ± baÅŸardÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 20:32

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