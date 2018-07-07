'Gazetecilik eÄŸitiminde uzmanlaÅŸma, meslekte sendikalaÅŸma'

TGS Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¶khan DurmuÅŸ ile TÃ¼rkiye'deki gazetecilik eÄŸitimini, bu eÄŸitimi alan Ã¶ÄŸrencilerin durumunu ve neler yapabileceklerini konuÅŸtuk.

Mehmet FÄ±rat ÖKSÜZ

Ä°stanbul

Türkiye’de gazetecilik, hem tartÄ±ÅŸÄ±lan hem de itibar kaybeden bir meslek olarak adeta yaÅŸam mücadelesi veriyor. Tetikçi gazetecilik, yandaÅŸ medya, havuz medyasÄ± gibi kavramlarÄ±n giderek popülerleÅŸtiÄŸi son yÄ±llarda iletiÅŸim fakültesi öÄŸrencileri, bir yanda iktidarÄ±n baskÄ±larÄ±, diÄŸer yanda gazeteciliÄŸin halkÄ±n gözünde kaybettiÄŸi deÄŸer ve saygÄ± yüzünden sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ durumda. ÖÄŸrencilerin, bu sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±ktan nasÄ±l kurtulabileceÄŸini konuÅŸtuÄŸumuz Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) Genel BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ henüz öÄŸrenciyken sendikalÄ± olmanÄ±n önemine vurgu yaparak, “ÖÄŸrenciler belirli bir alanda uzmanlaÅŸarak donanÄ±mlarÄ±nÄ± güçlendirmeli, güçlü bir sendikalaÅŸma ile de kötü gidiÅŸatÄ±n önüne geçmeliler” diyor.

Gazetecilik eÄŸitimini ve iletiÅŸim fakültelerinin durumunu takip ediyor musunuz?

Özel bir takibimiz yok. Bundan 4-5 ay önce iletiÅŸim fakültelerinde kaç öÄŸrencinin bulunduÄŸunu ve mezun olduÄŸunu araÅŸtÄ±rdÄ±k. Her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 1000 öÄŸrenci iletiÅŸim fakültelerinden mezun oluyor. Buna karÅŸÄ±n medya sektöründe sürekli daralma ve iÅŸten atmalar yaÅŸanÄ±yor. Her yÄ±l mezun olan 1000 öÄŸrencinin maksimum yüzde 5’i sektöre girebiliyor. Ki bu yüzde 5’lik kesim de yüksek ihtimalle sektörde kalamÄ±yor. Bunun iki sebebi var; ilki sektörün kendini çabuk yenileyememesi, ikincisi ise çok sayÄ±da iletiÅŸim fakültesinin açÄ±lmasÄ±. Sektörde ÅŸu an 30 bin civarÄ±nda insan var. Her yÄ±l ortalama 1000 öÄŸrenci mezun olsa bile bu meslek zamanla, tecrübe kazanÄ±ldÄ±kça kalitenin arttÄ±ÄŸÄ± bir meslek olduÄŸu için emekli olmak az rastlanÄ±lan bir durum. Bu ÅŸekilde yeni mezunlarÄ±n iÅŸ hayatÄ±na giriÅŸinin de önü tÄ±kanmÄ±ÅŸ oluyor.

GAZETECÄ°LÄ°K EÄžÄ°TÄ°MÄ°NDE UZMANLAÅžMA ÖNEMLÄ°

ÖÄŸrenciler genellikle donanÄ±mlÄ± bir biçimde mezun olamÄ±yor. Sendika olarak bu sorunun çözümüne bir öneriniz var mÄ±?

EÄŸitim sisteminde ÅŸöyle bir deÄŸiÅŸikliÄŸe ihtiyaç var: Birincisi iletiÅŸim fakültelerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ä°kincisi ise bölümler için uzmanlaÅŸma gerekli. Sektörün önemli bir kÄ±smÄ±nÄ± gazetecilik dÄ±ÅŸÄ±ndaki mesleklerden insanlar oluÅŸturuyor. Yani bir gazete sahibi, ekonomi sayfasÄ± için,yeni mezun olmuÅŸ bir gazeteciyi deÄŸil, bir iktisatçÄ±yÄ± iÅŸe alÄ±r. Çünkü o ekonomiden anlarken, iletiÅŸim fakültesi öÄŸrencisi ekonomi alanÄ±nda yetkin bir biçimde mezun olmuyor. Fakültelerin ilk iki yÄ±l temel eÄŸitimi verdikten sonra öÄŸrencilere belirli bir alanda uzmanlaÅŸma eÄŸitimi vermesi gerekiyor. Bu ÅŸekilde sektöre giriÅŸlerin yüzde 5’ten yüzde 20’ye çÄ±kabileceÄŸini düÅŸünüyorum.

SendikanÄ±n iletiÅŸim fakültelerinin bu durumu karÅŸÄ±sÄ±nda yapabilecekleri nedir?

Biz sendika olarak öÄŸrencinin stajÄ±nÄ± daha rahat yapabilecekleri ve sektörde kalabilmeleri ve ücretsiz bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± engellemek için bir çalÄ±ÅŸma yapabiliriz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda sendikanÄ±n MEB’e ya da YÖK’e müdahale edebilecek bir gücü maalesef yok.

Sendika iletiÅŸim fakülteleri ile birlikte ortak çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor mu veya yapacak mÄ±?

Biz TGS Akademi adÄ±nda bir çalÄ±ÅŸma yürütüyoruz. Üniversitelerde ders veren hocalarÄ±n eÄŸitmenliÄŸinde yeni medya alanÄ±na iliÅŸkin eÄŸitimler veriyoruz. Bu eÄŸitimlere katÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 300 kiÅŸinin yarÄ±sÄ±nÄ± öÄŸrenciler oluÅŸturuyor. Bu çalÄ±ÅŸmayla öÄŸrencilerin bir çoÄŸu yeni medya içerisinde iÅŸ bulabilir duruma geldi. Önümüzdeki dönemde 15 farklÄ± ilde bu çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapacaÄŸÄ±z.

ÖÄžRENCÄ°LER SESLERÄ°NÄ° GÜÇLÜ BÄ°R SENDÄ°KA Ä°LE DUYURABÄ°LÄ°R

Ä°letiÅŸim fakültesi öÄŸrencileri seslerini nasÄ±l duyurabilirler?

Bunu güçlü bir sendika ile yapabilirler. Ancak sendikalarÄ±n zayÄ±flatÄ±lmasÄ± ve mesleÄŸin itibar kaybetmesi sebebiyle gazeteci sendikalarÄ± toplum nezdinde kabul gören konumdan uzaklaÅŸtÄ±. GeçmiÅŸte sendikalarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± çaÄŸrÄ±lara verilen karÅŸÄ±lÄ±kla bugün verilen karÅŸÄ±lÄ±klar çok baÅŸka. Bugün gazeteciler birbirine düÅŸman edildi. GeçmiÅŸte sendika çok güçlüydü. Bir gazeteye muhabir olarak girdiÄŸinde muhabir olarak devam edebiliyordun. Çünkü sendikan vardÄ±, güvencen vardÄ±, iÅŸini keyifle yapÄ±yordun. ArtÄ±k çalÄ±ÅŸanlar ekonomik sebeplerle birbirinin ayaÄŸÄ±nÄ± kaydÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. SendikanÄ±n güçlü olduÄŸu bir yerde böyle durumlar yaÅŸanmaz. Sendika dayanÄ±ÅŸmayÄ± ve iÅŸ güvencesini artÄ±rÄ±r. GeldiÄŸimiz noktada gazeteciler kendi aralarÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸmayÄ± kaybettiler ve patronun karÅŸÄ±sÄ±nda durabilecek bir sendikalarÄ± yok.

GAZETECÄ°YÄ° Ä°KTÄ°DARLAR DEÄžÄ°L HALK SEVMELÄ°

ÇeÅŸitli meslek kuruluÅŸlarÄ±, yapÄ±lan usulsüzlükler karÅŸÄ±sÄ±nda yaptÄ±rÄ±m uygulayabiliyor. Ancak bu gazetecilik içerisinde ÅŸahit olduÄŸumuz bir durum deÄŸil. Bununla ilgili neler yaplabilir?

GazeteciliÄŸin etik kurallarÄ± var. GazeteciliÄŸe baÅŸlayan herkes bu etik kurallarÄ± kabul ederek bu sektöre girmeli. Ancak gazeteci herkesle temas kuruyor. Bir doktorun, hukukçunun sÄ±nÄ±rlarÄ± daha belirgindir. Gazetecinin ise sÄ±nÄ±rÄ± yoktur. Bugün cumhurbaÅŸkanÄ±yla yemekte olabiliyorken yarÄ±n asgari ücretli bir ailenin sofrasÄ±na oturmuÅŸ olabilirsin. Bu ve benzeri durumlar farklÄ± çÄ±kar iliÅŸkilerini de ortaya çÄ±karÄ±yor. Bir siyasetçiyle aran çok iyiyse bu durumu kendi menfaatlerin için kullanabiliyorsun. Gazeteci, geniÅŸ çevre içerisinde böyle hatalarÄ±n içine düÅŸüyor. Gazetecilikte asÄ±l olarak gazetecinin kendi kimliÄŸini edinmesi gerekiyor. Bu iÅŸi kamu yararÄ± için yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilincinde olmasÄ± gerekiyor. Etik kurallara uymasÄ± gerektiÄŸinin farkÄ±nda olmasÄ± gerekiyor. Etik kurallarÄ± ve kamu yararÄ±nÄ± arka plana ittiÄŸi anda kiÅŸi mesleÄŸine ihanet etmiÅŸ olur. Son dönemde siyasi iktidarlarÄ±n penceresinden bakan bir tetikçi gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± geliÅŸti. Ä°ktidar gazetecinin kamu yararÄ± fikrinden uzaklaÅŸmasÄ±nÄ± istiyor. Çünkü kamu yararÄ± gözeten gazeteci iktidarlar için tehlikeli oluyor. Gazetecileri iktidarlardan çok halkÄ±n sevmesi gerekiyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 20:28

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