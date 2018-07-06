Adanaâ€™da ilk kez yapÄ±lacak Onur YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yasaklandÄ±

Adanaâ€™da ilk kez yapÄ±lmak istenen LGBTÄ°+ Onur YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼â€™ne Adana ValiliÄŸi tarafÄ±ndan 'HalkÄ± kin ve nefrete dÃ¼ÅŸÃ¼rmek' iddiasÄ±yla yasaklandÄ±.

Adana LGBTÄ°+ DayanÄ±ÅŸma, Adana’da ilk defa yapÄ±lmak istenen LGBTÄ°+ Onur YürüyüÅŸü’ne Adana ValiliÄŸi tarafÄ±ndan izin verilmedi. Adana ValiliÄŸin, yasaklama gerekçesinde ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

“AçÄ±k alanda yapÄ±lacak olan etkinliÄŸin, halkÄ±n sosyal sÄ±nÄ±f, Ä±rk, din, mezhep veya bölge bakÄ±mÄ±nsa farklÄ± özelliklere sahip bir kesimini, diÄŸer bir kesimi aleyhine kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik edeceÄŸi, bu nedenle kamu güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan açÄ±k ve yakÄ±n tehlikenin ortaya çÄ±kabileceÄŸi, ayrÄ±ca terör örgütlerinin karÅŸÄ±t görüÅŸlü gruplara yönelik eylem arayÄ±ÅŸÄ± içerisinde olduÄŸu yönündeki istihbari bilgiler göz önünde bulunduÄŸundan, yapÄ±lmak istenen etkinliÄŸin, organizasyona katÄ±lacak grup ve ÅŸahÄ±slara yönelik olarak bir takÄ±m toplumsal duyarlÄ±klar olabileceÄŸinden dolayÄ± bahse konu etkinliÄŸinin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n uygun olmayacaÄŸÄ±.”

Polis, 19 Haziran’da Ä°stanbul’da yapÄ±lmak istenen Onur YürüyüÅŸü’ne de müdahalede bulunmuÅŸ, 4 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

26. Ä°stanbul LGBTÄ°+ Onur HaftasÄ±: â€˜YasaklarÄ± tanÄ±mÄ±yoruz'

Ä°stanbul ValiliÄŸi Onur YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼â€™nÃ¼ yasakladÄ±: Olumsuzluk yaÅŸanabilir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 20:24

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