SanatÃ§Ä± Sezen Aksu hayvan haklarÄ± iÃ§in yazdÄ±

SanatÃ§Ä± Sezen Aksu Tuhaf dergisinin yeni sayÄ±sÄ±nda hayvanlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti yazdÄ±.Â

SanatÃ§Ä± Sezen Aksu, Tuhaf dergisinin Temmuz ayÄ± sayÄ±sÄ± iÃ§in, hayvanlara yÃ¶nelik ÅŸiddet hakkÄ±nda bir yazÄ± kaleme aldÄ±.

Aksu, yazÄ±sÄ±nda ÅŸiddete karÅŸÄ± durma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaparak, â€œTÃ¼rkiye'de hayvan haklarÄ± algÄ±sÄ±nÄ±n uygulamada ve hukuk dÃ¼zeyinde benimsenmesi iÃ§in Ã§ok yolumuz var. Bu var oluÅŸ mÃ¼cadelesinde Ã¼zerime dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi yerine getirmeye hazÄ±rÄ±m" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 19:36

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