Taylandâ€™da maÄŸaradaki kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan dalgÄ±Ã§ Ã¶ldÃ¼

Tayland'da maÄŸarada kaybolan 12 Ã§ocuÄŸu kurtarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ten bir dalgÄ±Ã§ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Tayland’Ä±n kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde takÄ±m olarak ziyaret ettikleri maÄŸara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini maÄŸaradan çÄ±karmak için çalÄ±ÅŸmalar yürüten kurtarma ekibinden bir dalgÄ±ç hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürüten Tayland deniz komandolarÄ±nÄ±n komutanÄ± Arpakorn Yookongkaew, çalÄ±ÅŸmalara gönüllü olarak katÄ±lan eski deniz komandosu 38 yaÅŸÄ±ndaki Saman Gunan’Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini bildirdi.

OKSÄ°JEN TÜPÜ TAÅžIYORDU

Yookongkaew, dalgÄ±cÄ±n gece görevi sÄ±rasÄ±nda kayÄ±p grubun bulunduÄŸu bölgeye oksijen tüpleri taÅŸÄ±rken, dönüÅŸte kendi oksijen tüpü bittiÄŸi için, su altÄ±nda nefessiz kalarak bilincini kaybettiÄŸi, dalgÄ±cÄ± hayata döndürme çabalarÄ±nÄ±n sonuç vermediÄŸini belirtti.

Aparkon, “Buna raÄŸmen görevimizi yerine getirmek için çalÄ±ÅŸmayÄ± sürdürüyoruz.” dedi. DeÄŸiÅŸen koÅŸullar nedeniyle çocuklarÄ± maÄŸaradan çÄ±karmak için öngördükleri planÄ± yeniden ele almak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Aparkon, “BaÅŸta çocuklarÄ±n bir süre maÄŸarada güvenle kalabileceÄŸini öngörmüÅŸtük, fakat koÅŸullar deÄŸiÅŸti. ArtÄ±k zamanÄ±mÄ±z kÄ±sÄ±tlÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

SU SEVÄ°YESÄ° YÜKSELEBÄ°LÄ°R

Kurtarma ekipleri hafta sonu beklenen yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ öncesinde maÄŸaradaki su seviyesini düÅŸürmek için zamana karÅŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±yor. Ekipler, sel sularÄ±nÄ± drenaj pompalarÄ±yla tahliye ederek maÄŸaradaki su seviyesini grubun güvenle geçebileceÄŸi seviyede tutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Grubun mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± nokta ile maÄŸara giriÅŸi arasÄ±nda birbirine baÄŸlÄ± yaklaÅŸÄ±k üçer kilometrelik iki ayrÄ± tünel sistemi bulunuyor. Bu tünellerde sel sularÄ±yla kaplÄ± çok sayÄ±da dar geçit ve galeriler yer alÄ±yor. ÇocuklarÄ±n buralardan dalarak çÄ±karÄ±lmasÄ± tek seçenek olarak ortaya çÄ±kÄ±yor.

DalÄ±ÅŸ eÄŸitimi olmayan çocuklarÄ±n, profesyonel dalgÄ±çlarÄ±n dahi birkaç saatte geçebildiÄŸi sel sularÄ±yla kaplÄ± bu geçit ve galerilerden çÄ±karÄ±lmasÄ± büyük risk taÅŸÄ±yor. Kurtarma ekibinden deneyimli dalgÄ±cÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesi, operasyonun ne kadar tehlikeli olabileceÄŸinin iÅŸareti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 19:20

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