KiralÄ±k mÃ¼hendislik yargÄ±dan dÃ¶ndÃ¼

MTA Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n hizmet alÄ±mÄ± yoluyla mÃ¼hendis istihdamÄ± ihalesine TMMOB tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan davada Mahkeme ihalenin iptaline karar verdi.

MTA Genel MüdürlüÄŸü'nün hizmet alÄ±mÄ± yoluyla mühendis istihdamÄ± ihalesi yargÄ±dan döndü. Ä°dare Mahkemesi TMMOB’nin yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ihaleyi iptal ettiÄŸi kararÄ±nda kamuda asli ve sürekli görevler için Anayasada belirtilen istihdam ÅŸekilleri dÄ±ÅŸÄ±nda personel istihdamÄ±nÄ±n hukuka uygun olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. TMMOB BaÅŸkanÄ± Emin Koramaz, kararÄ± kamuda kadrolu ve güvenceli istihdam için önemli bir kazanÄ±m olarak nitelendirdi.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel MüdürlüÄŸü’nün hizmet alÄ±mÄ± yoluyla mühendis istihdamÄ± ihalesine TMMOB tarafÄ±ndan açÄ±lan davada Mahkeme ihalenin iptaline karar verdi. 2018 yÄ±lÄ± Åžubat ayÄ±nda açÄ±lan ihale ile 229’u mühendis, 235 personel için hizmet alÄ±mÄ±na TMMOB, ilanda hizmete iliÅŸkin herhangi bir tanÄ±m yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, mesleki-teknik kriterler belirlenmediÄŸi, iÅŸin yapÄ±lacaÄŸÄ± yerin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n saptanmadÄ±ÄŸÄ±, kurumun asli iÅŸleri için kadroya atama dÄ±ÅŸÄ±nda personel istihdamÄ± amaçlayan ihalenin kamu yararÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle iptali istemiyle dava açmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°dare Mahkemesi TMMOB’yi haklÄ± bularak ihalenin iptaline karar verdi. KararÄ±nda, mimarlÄ±k ve mühendislik hizmetlerinin 4734 sayÄ±lÄ± SayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanununda “hizmet” tanÄ±mÄ± içinde yer almadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Anayasa’nÄ±n 128. maddesine vurgu yapÄ±lan kararÄ±n kararÄ±n gerekçesi ÅŸöyle: “Kamu hizmeti yürüten davalÄ± idarenin asli ve sürekli görevleri için Anayasa'da belirtilen istihdam ÅŸekilleri dÄ±ÅŸÄ±nda personel istihdam edilmesine yönelik olarak alÄ±nan ihale kararÄ±nda da bu yönde yapÄ±lan ilan iÅŸleminde hukuka uyarlÄ±k bulunmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle dava konusu iÅŸlemin iptaline karar verilmiÅŸtir”.

‘MÜHENDÄ°SLÄ°K KADROSU AÇILMALI’

TMMOB Genel BaÅŸkanÄ± Emin Koramaz kararÄ±n kamuda giderek yaygÄ±nlaÅŸan ihale/hizmet alÄ±mÄ± yoluyla istihdam uygulamasÄ±na iliÅŸkin emsal bir karar olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizerek, kamuda kadrolu, güvenceli istihdam yolunda en önemli kazanÄ±mlardan biri olduÄŸunu söyledi. Mahkeme kararÄ±yla birlikte MTA Genel MüdürlüÄŸünde, sözkonusu mühendislik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeni mühendis kadrosu açÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten Koramaz, Birlik olarak bu konunun takipçisi olacaklarÄ±nÄ± kaydetti.Koramaz, “SözleÅŸmeli, geçici, güvencesiz istihdam usullerine karÅŸÄ± tüm mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n kamuda güvenceli ve kadrolu istihdam edilmesi için mücadele vermeye devam edeceÄŸiz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 17:59

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