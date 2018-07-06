DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n ilk Ã§eyrek final maÃ§Ä±nda Fransa, Uruguay'Ä± 2-0 yendi

2018 DÃ¼nya KupasÄ± Ã§eyrek final maÃ§Ä±nda Fransa, Uruguay'Ä± 2-0'la geÃ§erek ilk yarÄ± finalist oldu ve Brezilya-BelÃ§ika maÃ§Ä±nÄ±n galibini beklemeye baÅŸladÄ±.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya KupasÄ±'nÄ±n ilk çeyrek final maçÄ±nda Fransa, Uruguay'Ä± 2-0 maÄŸlup etti ve ilk yarÄ± finalist oldu.

Çeyrek final ilk mücadelesinde Uruguay ve Fransa karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. MaçÄ± Varane ve Griezmann'Ä±n golleriyle 2-0 kazanan Fransa yarÄ± finale yükselirken Uruguay turnuvaya veda etti.

FotoÄŸraf: Gökhan Balci/AA

- KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 40. dakikasÄ±nda Fransa öne geçti. Griezmann'Ä±n kulladÄ±ÄŸÄ± serbest atÄ±ÅŸta, ceza alanÄ± içinde iyi yükselen Varane kafa vuruÅŸuyla topu aÄŸlara gönderdi: 0-1

- 44. dakikada Uruguay beraberliÄŸe çok yaklaÅŸtÄ±. Ceza alanÄ±nda Caceres'in kafa vuruÅŸunda kaleci Lloris topu son anda çeldi. MeÅŸin yuvarlaÄŸÄ± önünde bulan Godin'in vuruÅŸunda top üstten auta çÄ±ktÄ± ve Fransa, ilk yarÄ±yÄ± Uruguay karÅŸÄ±sÄ±nda 1-0 önde tamamladÄ±.

- 61. dakikada Fransa farkÄ± ikiye çÄ±kardÄ±. Tolisso'nun pasÄ±yla ceza alanÄ± önünde topla buluÅŸan Griezmann'Ä±n sert ÅŸutunda meÅŸin yuvarlak, kaleci Muslera'nÄ±n müdahalesine raÄŸmen aÄŸlara gitti: 0-2

- Uruguay'Ä± 2-0 yenen Fransa, 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana ilk kez Dünya KupasÄ±'nda yarÄ± finale yükselme baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gösterdi.

Bu sonuçla Fransa yarÄ± finale adÄ±nÄ± yazdÄ±ran ilk takÄ±m oldu ve 21:00'de baÅŸlayacak Brezilya-Belçika maçÄ±nÄ±n galibini beklemeye baÅŸladÄ±.

FotoÄŸraf: Gökhan Balci/AA

2018 DÃ¼nya KupasÄ± Ã§eyrek final rehberi

GÃ¼ndem Ã–zel - 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± Mithat Fabian SÃ¶zmen'le konuÅŸtuk

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 19:28

www.evrensel.net