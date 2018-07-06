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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 18:25
FotoÄŸraf: Gökhan BalcÄ±/AA
2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda Ã§eyrek final: Fransa, Urugay karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¶nde
06 Temmuz 2018 17:45
2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Ã§eyrek final maÃ§Ä±nda Fransa, Uruguay karÅŸÄ±sÄ±nda ilk yarÄ±yÄ± 1-0 Ã¶nde kapattÄ±.
2018 FIFA Dünya KupasÄ± çeyrek final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Fransa, 40. dakikada Raphael Varane'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle Uruguay karÅŸÄ±sÄ±nda ilk yarÄ± 1-0 öne geçti.
FRANSA 2-0 URUGUAY
2018 FIFA Dünya KupasÄ± çeyrek final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Fransa, 61. dakikada Antoine Griezmann'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle Uruguay karÅŸÄ±sÄ±nda 2-0 öne geçti.
AyrÄ±ntÄ±lar Geliyor...
2018 DÃ¼nya KupasÄ± Ã§eyrek final rehberi
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 18:25
GÃ¼ndem Ã–zel - 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± Mithat Fabian SÃ¶zmen'le konuÅŸtuk
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