Mahkeme RektÃ¶r Erkan Ä°biÅŸâ€™i deÄŸil, akademisyeni haklÄ± buldu

Ankara BÃ¶lge Ä°dare Mahkemesi, DoÃ§. Dr. GÃ¼lseren AdaklÄ±â€™ya verilen cezayÄ± hukuksuz bularak iptal etti.

Doç. Dr. Gülseren AdaklÄ± hakkÄ±nda, Ankara Üniversitesi Ä°letiÅŸim Fakültesinde öÄŸretim üyesiyken sendikanÄ±n e-posta grubuna gönderilen bir ileti nedeniyle açÄ±lan idari soruÅŸturmada verilen ceza iptal edildi.

Ankara Bölge Ä°dare Mahkemesi 4’üncü Ä°dari Dava Dairesinin kararÄ±nda, cezanÄ±n kanun maddesiyle örtüÅŸmediÄŸi belirtildi. Kararda, “AnÄ±lan cezanÄ±n tayininde hukuk devletinin temel ilkelerinden sayÄ±lan ölçülülük esasÄ±na ve hakkaniyet kurallarÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸtür” denildi.

‘ÖDETTÄ°ÄžÄ° CEZALARI BU DÜNYADA Ä°ADE EDECEK’

Gazete Duvar’dan Nurettin Öztatar’Ä±n haberine göre kararÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan deÄŸerlendiren Gülseren AdaklÄ±, “Rektör Erkan Ä°biÅŸ’in kiÅŸisel çÄ±karÄ± için kurumu kullanarak ÅŸahsÄ±ma açtÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmaya ve cezaya itiraz etmiÅŸtim, mahkeme beni haklÄ± buldu! Bize ödettiÄŸi cezalarÄ±n hepsini ama hepsini bu dünyada iade edecek!.” dedi. 4 MayÄ±s 2016’da tarihinde AdaklÄ±’nÄ±n da üyesi olduÄŸu EÄŸitim Sen’in Cebeci e-posta grubuna gönderilen kÄ±sa bir notta, Rektör Ä°biÅŸ’in Cebeci Kampüsündeki fakültelere yönelik tutumunun hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ±nÄ± savuÅŸturma amacÄ±yla ilgili olabileceÄŸi iddia ediliyordu. Söz konusu yazÄ±ÅŸmaya ulaÅŸan Erkan Ä°biÅŸ, Hukuk MüÅŸavirliÄŸi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla AdaklÄ±’dan “yolsuzluk iddiasÄ±”yla ilgili elindeki bilgi ve belgeleri sunmasÄ±nÄ± istemiÅŸ, AdaklÄ± ise avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bu istemin usulsüz ve hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu bildirerek istemi yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun üzerine Ankara Üniversitesi RektörlüÄŸü, “Rektöre saygÄ±sÄ±zlÄ±k” iddiasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸ ve 4 Temmuz 2016’da 1/30 oranÄ±nda aylÄ±ktan kesim cezasÄ± vermiÅŸti.

1 Eylül 2016 tarihinde çÄ±karÄ±lan 672 sayÄ±lÄ± OHAL KHK’siyle Doç. Dr. Gülseren AdaklÄ±’nÄ±n, üniversiteyle iliÅŸiÄŸi kesilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

RektÃ¶r Ä°biÅŸ 6 gÃ¼nde 11 soruÅŸturmadan aklanmÄ±ÅŸ!

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 15:55

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