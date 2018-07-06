Figen YÃ¼ksekdaÄŸâ€™Ä±n duruÅŸmasÄ± ertelendi

HDP'nin tutuklu eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n duruÅŸmasÄ± 24 EylÃ¼l'e ertelendi.

HDP Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YüksekdaÄŸ’Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 6’ncÄ± duruÅŸmasÄ± Ankara 16’ncÄ± AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü. Savunma hakkÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YüksekdaÄŸ, mazeret bildirerek duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±.

DuruÅŸmada söz alan Avukat Ruken GülaÄŸacÄ±, “Dosyadaki 8’inci fezleke oldukça kabarÄ±k. Hepsi Kobanê eylemlerinde yer alanlar ve farklÄ± kentlerdeki eylemlere açÄ±lan davalardan oluÅŸan bir fezleke. Müvekkilin savunmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Bizim de savunmamÄ±zÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Müvekkilim 20 aydÄ±r tutuklu. Uzun tutukluluk süresi tartÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlamalÄ±. Müvekkil hakkÄ±nda tahliye edilmesi ve saÄŸlÄ±klÄ± savunma yapmasÄ±na izin verilmelidir. Savunma hakkÄ± ihlali olmamasÄ± için tahliye edilmelidir” dedi.

Mahkeme heyeti ise YüksekdaÄŸ’Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar vererek, duruÅŸmayÄ± 24 Eylül tarihine erteledi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 15:42

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